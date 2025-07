Rdeči vragi so resno zagrizli, Šeško pred vrati Uniteda

Benjamin Šeško je še vedno član RB Leipziga. Takšen je izplen več kot mesec dni trajajočih govoric, ugibanj, povezovanj z angleškimi velikani in preobratov. Z eno nogo je že bil v Arsenalu, nato se je zdelo, da bo ostal v Nemčiji, zadnji premik pa je sprožil Newcastle United. ManUTD je spoznal, da je vrag odnesel šalo in resno so odšli po slovenskega reprezentanta.

Kot poročajo številni ugledni angleški in nemški viri, je Manchester United resno v pogovorih s Šeškom in agentom Elvisom Bašanovićem, odhod k rdečim vragom naj bi bil glavna želja slovenskega napadalca. Zato so predstaviki Manchestra odšli na pripravljalni tabor RB Leipziga, kjer so začeli pogovore glede odškodnine in prestopa, ti so potekali tudi v trening centru rdečih vragov v Carringtonu.

Kot poroča nemški Sky, naj bi bila odločitev znana zelo kmalu. Na napadalca preži tudi Newcastle, ki v Šešku vidi menjavo za Alexandra Isaka, ki si želi zapustiti klub in izsiliti prestop k Liverpoolu. Morda se torej prestopna saga letošnjega poletja s Šeškom v glavni vlogi vendarle bliža koncu.