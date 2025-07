Leon Marchand, junak pariških iger, znova premika meje mogočega

Francoski plavalni zvezdnik Leon Marchand je uresničil napovedi in na svetovnem prvenstvu v Singapurju s časom 1:52,69 postavil nov svetovni rekord na 200 m mešano. Prejšnji rekorder je bil s časom 1:54,00 iz leta 2011 Američan Ryan Lochte. Marchand je poskrbel za prvi svetovni rekord na prvenstvu.

"Trenutno tega sploh ne morem verjeti. Vedel sem, da bo blizu, priprava je bila dobra, počutje odlično, a čas je presenetil tudi mene," je po tekmi povedal plavalec, ki je napovedoval napad na svetovni rekord. Lani je Francoz na domačih olimpijskih igrah v Parizu osvojil kar štiri zlate kolajne, letos pa se je po oklevanju odločil, da bo na SP nastopil le v mešanih disciplinah. "Očitno je bila odločitev prava. Vesel sem, da sem tukaj," je po polfinalu še dodal sredin junak Singapurja.

FOTO: Jeremy Lee/Reuters

V uvodu v finalni del si je Tunizijec Ahmed Žauadis 7:38,88 priplaval zlato na 800 m prosto in prehitel Nemca Svena Schwarza in Lukasa Märtensa. Predvsem slednji je po zmagi na 400 metrov prosto velja za prvega favorita. Slabo je nastopil branilec naslova in olimpijski prvak Irec Daniel Wiffen, ki je osvojil osmo mesto.

Do prvega naslova prvaka na SP je prišel tudi Američan Luca Urlando, ki je bil z 1:51,87 najboljši na 200 m delfin, res pa je manjkal prvi favorit Marchand. Tako kot leta 2023 se je do srebra prebil Poljak Krzysztof Chmielewski z zaostankom 77 stotink sekunde, Avstralec Harrison Turner je osvojil bron.