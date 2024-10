V zaposlitvenih paketih tudi življenjska zavarovanja

Izzivi, s katerimi se posameznik spopada doma, močno vplivajo na njegovo zdravje ter tudi na zbranost in motiviranost na delovnem mestu. To ima posledice v odnosih in dinamiki delovnih timov ter na koncu v poslovnih rezultatih podjetja. Najboljši delodajalci, ki so tudi najbolj zanimivi za kader z največjim potencialom, zaposlenim omogočajo podporne ukrepe za zmanjševanje stresa tako na delovnem mestu kot doma.

Finančni stres vpliva na delo

Finančne ali zdravstvene težave v družini, skrhani medsebojni odnosi, žalost in žalovanje, starševski izzivi in težave, povezane z bivanjem in bivalnim okoljem, so najpogostejše težave posameznika v zasebnem življenju, ki mu jemljejo pozornost na delovnem mestu. Pogosto tudi ena problem vodi v drugi.

Finančna vprašanja so po raziskavah najpogostejši povzročitelj stresa. Raziskava svetovalne družbe SoFi at work, ki je dala vpogled v finančne razmere zaposlenih in vpliv tega na njihovo delo, je pokazala, da finančni stres pri vsakem četrtem zaposlenem zmanjšuje delovno učinkovitost. Avtorji poročila, ki sicer temelji na podatkih iz ZDA, še ugotavljajo, da se tretjina zaposlenih zaradi finančnega stresa težje koncentrira, petina je zaradi tega manj motivirana za doseganje kariernih ciljev, petino časa na delovnem mestu pa zaposleni porabijo za ukvarjanje s finančnimi vprašanji.

Morgan Stanley ocenjuje, da se na delovnem mestu posameznik ukvarja s svojimi financami več kot 19 dni na leto. Pri tem imajo ljudje, ki so obremenjeni s tem vprašanjem, devetkrat pogosteje slabe odnose na delovnem mestu in dvakrat bolj verjetno iščejo novo zaposlitev kot drugi. Vse to na različne načine povzroča delodajalcem stroške. »Za obvladovanje posledic finančnega stresa ter gradnjo trdnejših in lojalnejših timov razmislite o programu za finančno dobro počutje (finančni wellness),« svetujejo.

Ščit za zaposlene in podjetje

Podjetja, ki se za to odločijo, lahko opazno pripomorejo k zmanjšanju stresa, zaposleni pa si takšne programe želijo. Trije od štirih glede na raziskavo SoFi pravijo, da bodo verjetneje ostali v podjetju, če jim bo to ponudilo ugodnosti, povezane z upravljanjem financ.

Različne vrste kolektivnih zavarovanj, najsi bo dodatno pokojninsko, dodatno zdravstveno, nezgodno ali življenjsko, je marsikatero slovensko podjetje že prepoznalo kot eno od priložnosti, da zaposlenim povečajo finančno in posredno ter neposredno tudi zdravstveno varnost. S tem zaposlenim odvzamejo del skrbi, hkrati pa s tovrstnimi ugodnostmi želijo zaposlenim in potencialnim zaposlenim izkazati skrb zanje. S tem si gradijo ugled dobrega delodajalca, kar privablja najboljše kadre, zaposleni so bolj motivirani, manj je odsotnosti z dela.

Med naštetimi zavarovanji se podjetja verjetno najmanj pogosto odločajo za kolektivna življenjska zavarovanja. Ob tem pa, na primer v Zavarovalnici Triglav, ki ta zavarovanja omogoča, izpostavljajo njegove prednosti tako za zaposlene, ki jih podjetje zavaruje, kot za podjetje samo. »Kolektivno življenjsko zavarovanje je zavarovanje za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri katerem zavarovalnica med trajanjem zavarovanja primarno krije riziko smrti, lahko pa zavarovanje vključuje tudi kritji za primer nezgod in hudih bolezni,« pojasnjujejo.

S svojimi značilnostmi pripomore k temu, da v primeru, ko se zaposlenemu (torej zavarovancu) zgodi najhujše, omogoči finančno varnost bližnjim. Za posameznike, ki k družinskemu proračunu prispevajo določen delež, še posebno pa, če imajo otroke, ki so finančno še odvisni in/ali odplačujejo posojilo, je takšna zaščita pomembna. Tega se glede na podatke zavarovalnega združenja posamezniki vse bolj zavedajo, saj so zavarovalne premije za klasična in naložbena življenjska zavarovanja iz leta v leto višje. Lani je bilo vplačanih za 536,4 milijona evrov.

Prednosti kolektivnega zavarovanja

V primerjavi z osebnim življenjskim zavarovanjem je kolektivno namenjeno sklenitvi za večjo skupino ljudi – zaposlenih, »kar je povezano z nižjimi stroški ter poenostavljenim skupinskim sprejemom v zavarovanje, brez ugotavljanja zdravstvenega stanja. S priključitvijo dodatnih zavarovanj pa prav tako omogoča, da podjetje zaposlenemu zagotovi finančno pomoč v primeru nezgode ali hude bolezni,« pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav.

Pri tem dodajajo, da zavarovanje lahko prinaša prednosti tudi podjetjem. »Podjetja, ki se odločijo za takšno zavarovanje, so v prednosti pri vodenju aktivne kadrovske politike, saj delodajalčevo plačevanje premij sodi med dolgoročne spodbude, krepi lojalnost in stalnost zaposlenih ter omogoča zaposlitev kakovostnega in visoko izobraženega kadra,« pravijo.