Brez trajnostnih praks ugled delodajalca pada

Zaposleni in kandidati, ki se razgledujejo po podjetjih za novimi kariernimi priložnostmi, (potencialnega) delodajalca vse pogosteje sprašujejo po njihovih trajnostnih praksah. Te so priložnost za grajenje blagovne znamke delodajalca in posamezniki se tudi na podlagi njih odločajo, kje želijo delati, potrjujejo v podjetjih, ki smo jih povprašali o izkušnjah.

S tega vidika so podjetja, ki so v poslovanje že uvedla trajnostne prakse, s katerimi se lahko poistovetijo tudi zaposleni, lahko v veliki prednosti pri zadrževanju in privabljanju najboljših kadrov. Podatki namreč kažejo, da zdaj v Sloveniji dve tretjini delavcev ocenjuje, da so razmere na trgu dela ugodne za iskalce ter da dela ni težko najti. Hkrati pa ankete tudi kažejo, da kar 30 odstotkov delavcev aktivno išče novo zaposlitev.

»Podjetja, ki uvajajo trajnostne ukrepe, ustvarjajo pozitivno korporativno kulturo, ki privablja in ohranja talente. Hkrati pa takšno okolje spodbuja zaposlene, da so bolj angažirani in motivirani,« pojasnjujejo v Novartisu. Ugotavljajo, da je veliko kandidatov bolj ozaveščenih o okoljskih vprašanjih in trajnostnem razvoju. Pričakujejo, da podjetja delujejo odgovorno in pripomorejo k reševanju okoljskih izzivov. Na zaposlitvenih intervjujih pogosto sprašujejo o trajnostnih praksah in dosežkih podjetja. Se pa preferenca za trajnostne ukrepe lahko razlikuje med zaposlenimi glede na starost, zaposlitveni položaj ter osebne vrednote in prepričanja.

Enake izkušnje imajo v skupini Emil Frey: »Opažamo, da se kandidati na trgu talentov, predvsem pa milenijci in generacija Z, vse bolj zanimajo za zavezanost podjetja okolju, svojim zaposlenim, vodenju poslovanja na etičen in trajnosten način. Želijo delovati v podjetjih, ki delijo njihove vrednote in v katerih lahko kot del podjetja pustijo svoj pečat v družbi.«

Da je trajnostna naravnanost podjetja pomembna še posebej za mlajše generacije, pritrjujejo tudi v Petrolu in dodajajo, da to pogosto poudarjajo tudi kandidati s področja energetike in okoljevarstva. Trend pa je, da se zavest o pomembnosti trajnosti povečuje med vsemi zaposlenimi, ne glede na starost in zaposlitveni položaj. Podjetje zaposlenim in bodočim sodelavcem nudi številna delovna mesta, ki se po odgovornostih, zadolžitvah in svoji vsebini dotikajo področja trajnosti: »Z zaposlitvijo pri nas jim tako omogočamo delo na strokovnih področjih, kot so obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, varovanje okolja in trajnostni razvoj, spoznavanje tehnologij.«

Ukrepi ESG tudi z vplivom na klimo v podjetju

Marija Pregelj, vodja marketinga pri Generaliju Investments, je poudarila, da so vse aktivnosti, vezane na trajnostnost, bolj pomembne pri zaposlenih, ki se zavedajo pomembnosti ukrepov in njihovih vplivov na dobro delovno klimo ter na rezultate poslovanja, ohranjanje konkurenčnosti na trgu. Kažejo pa tudi stopnjo razvitosti ter prilagajanja podjetja globalnim trendom. Vse to vpliva na dolgoročne rezultate podjetja. Anketa med zaposlenimi, ki so se v zadnjem letu pridružili ekipi, je pokazala, da so pri izbiri delodajalca na prvo mesto postavili naravo dela, dobro ime delodajalca ter dobre rezultate.

Zadnja anketa o zavzetosti zaposlenih, v kateri v Ljubljanskih mlekarnah vključujejo tudi percepcijo zaposlenih o tem, kako družbeno odgovorno je podjetje, je pokazala, da so pozorni na to. Rezultat je bil lani v primerjavi z letom 2021 višji za kar 43 odstotkov, je povedala Mateja Tišler, direktorica upravljanja s kadri v Ljubljanskih mlekarnah. Tudi njene izkušnje so, da se trajnostno ravnanje podjetja, ki ga razumejo kot preplet družbeno odgovornega ravnanja do okolja, družbe in zaposlenih, zdi vse bolj pomembno tako za zaposlene kot potencialne nove sodelavce.

»Zaznavamo povečanje zanimanja za naše odgovorno ravnanje z okoljem na zaposlitvenih razgovorih. Še posebno izrazito je to pri kadru s področja energetike, tematika nekoliko bolj zanima mlajše generacije, vendar je trend opazen pri vseh skupinah,« pravi Tišlerjeva. Spomni se kandidata za zaposlitev na enega od vodstvenih položajev, starejšega od 55 let. Na razgovoru je poudaril, da se je na razpis prijavil tudi zato, ker je v zadnjih letih zasledil veliko aktivnosti podjetja, vezanih na trajnostno delovanje.

Grajenje ugleda delodajalca

Trajnostno delovanje podjetja je pomembna komponenta in priložnost za krepitev blagovne znamke delodajalca, se strinjajo vsa podjetja, s katerimi smo se pogovarjali.

»Ključno je, da o našem delovanju na tem področju govorimo z zaposlenimi in tudi navzven,« je poudarila Mateja Tišler in dodala, da je okolje samo eden od vidikov družbeno odgovornih zavez skupine Lactalis, katere del so Ljubljanske mlekarne, poleg tega vključujejo še socialne in ekonomske (ESG). »Okoljski projekt, ki ga redno komuniciramo navznoter in navzven, je zaprtje interne snovne zanke za embalažo tetrapak. Drugi pomembni projekt, ki ga bomo letos organizirali drugič, je izbor za Naj hlev, s katerim želimo spodbuditi skrb za dobrobit živali,« je predstavila primera aktivnosti na področju okolja. Potencialne kandidate za zaposlitev, ki jim je okoljska trajnost pomembna, nagovarjajo tudi prek izdelkov. Menjava pokrovčkov na izdelkih tako, da so zdaj pritrjeni, zagotavlja, da se pokrovček reciklira skupaj z embalažo, namesto da bi končal v morju ali drugje v naravi. To je po besedah sogovornice pomemben korak k zmanjšanju plastičnih odpadkov v našem okolju.

V Ljubljanskih mlekarnah embalažo Tetra pak reciklirajo že več let. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V Ljubljanskih mlekarnah ostanke embalaže, ki nastanejo pri proizvodnji mlečnih izdelkov, pošljejo zunanjemu podjetju, v katerem ga predelajo v robčke, papirnate brisače in higienski papir, nato pa te izdelke Ljubljanske mlekarne odkupujemo za svojo interno uporabo. Med ukrepi, ki jih zaposleni cenijo, je brezplačno deljenje izdelkov s krajšim rokom uporabe, s čimer se izognejo zavrženi hrani.

Tudi ukrep za povečanje zadovoljstva

Trajnostne pobude so ena od pomembnih priložnosti za krepitev blagovne znamke delodajalca, poudarjajo v Petrolu. Ne samo da povečujejo privlačnost podjetja na trgu dela, pripomorejo tudi k zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. »Trajnost je ključni element naše strategije do leta 2025 ter naše vizije in poslanstva. Posebno pozornost ji bomo namenili tudi v kadrovski strategiji in novi strategiji skupine Petrol do leta 2030,« napovedujejo.

Med projekti, s katerimi uresničujejo zavezanost k nizkoogljični prihodnosti, poudarjajo vlaganja v gradnjo lastnih proizvodnih enot za električno energijo iz obnovljivih virov, opremljajo prodajna mesta s sončnimi elektrarnami. Organizirajo akcije sajenja dreves, s katerimi skupaj z zaposlenimi pripomorejo k bolj zeleni prihodnosti, zaposlenim tudi omogočajo izobraževanja in delavnice na temo trajnosti, pravijo v Petrolu. V podjetju imajo tudi ambasadorje trajnosti, ki s svojimi dejanji spodbujajo sodelavce k trajnostnemu ravnanju. Ti ambasadorji imajo ključno vlogo pri ozaveščanju in motiviranju celotnega kolektiva, da sprejme trajnostne prakse kot del svoje vsakodnevne rutine, pravijo.

Foto Črt Piksi/Delo

Zaposleni v Petrolu imajo za službene poti na voljo službena električna vozila, tistim, ki na delo prihajajo trajnostno, omogočajo varno parkiranje za skiroje in kolesa. Z možnostjo dela od doma podjetje in zaposleni prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa, s spodbujanjem uporabe lastnih skodelic na kavomatih pa k zmanjševanju uporabe plastike za enkratno uporabo.

Najnovejši med projekti, s katerimi tudi zunanji javnosti in s tem potencialnim kandidatom za zaposlitev predstavljajo svoje trajnostne usmeritve prek izdelkov, je Srce za planet. S to oznako so začeli opremljati svoje trajnostne izdelke od energetskih rešitev do okolja prijaznih izdelkov ter storitev, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju.

Integracija v poslovno strategijo

S trajnostnimi ukrepi se aktivno približujemo pričakovanjem naših sodelavk in sodelavcev ter tudi potencialnim zaposlenim, pojasnjujejo v Novartisu. Cilj družbe na globalni ravni je postati ogljično nevtralen v lastnih operacijah do leta 2025 ter doseči neto ničelno vrednost v celotni vrednostni verigi do leta 2040. Emisije so zmanjšali za 63 odstotkov v primerjavi z letom 2016, predvsem zaradi energetske učinkovitosti, večje uporabe obnovljivih virov in novih proizvodnih tehnologij.

V Novartisu želijo povečati zavedanje sodelavcev o okoljski trajnosti z vključevanjem v tako imenovane zelene time, v katerih lahko prispevajo ideje in sodelujejo pri izvedbi.

Aktivnosti izvajajo tudi na področju trajnostne mobilnosti zaposlenih, kot so elektrifikacija voznega parka, električne polnilnice za zaposlene, souporaba koles in avtomobilov ter izboljšanje infrastrukture za uporabo javnega potniškega prometa. »Z vsemi temi ukrepi želimo pokazati, da se zavzemamo za trajnostno ravnanje ter vplivamo na zmanjšanje našega ekološkega odtisa.Trajnostni vidiki poslovanja so tako povsem integrirani v našo poslovno strategijo in neposredno povezani z grajenjem kulture trajnosti,« so pojasnili v Novartisu.

Prenos trajnostnih znanj na mlajše

»Velik poudarek dajemo trajnostnim ukrepom, na katere imamo neposreden vpliv,« pravijo v skupini Emil Frey in dodajajo, da trajnostna naravnanost podjetja postaja vse pomembnejša vrednota pri pozicioniranju blagovne znamke delodajalca. Med ukrepi naštevajo politiko izklapljanja elektronskih naprav, spodbujanje pitja vode iz pipe in zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo, namestitev ekoloških otokov za ločevanje odpadkov, uvedbo varčne osvetlitve, zmanjšanje porabe papirja z uvedbo e-računov in digitalnih podpisov, načrtujejo postavitev sončne elektrarne.

Za zaposlene organizirajo tudi humanitarne akcije, v okviru katerih so sadili drevesa na Krasu, s programi mentoriranja, talentov in akademije vodenja pa skrbijo tudi za prenos trajnostnih znanj in kompetenc predvsem na mlajše generacije.

V skupini Emil Frey imajo na vseh lokacijah poslovnih enot nameščene e-polnilnice za vozila, zaposlenim so za prehajanje po lokaciji delodajalca na voljo kolesa, za tiste, ki v službo prikolesarijo, imajo urejena parkirišča. Omogočajo tudi delo od doma, s čimer pripomorejo k zmanjševanju emisij in prometnih obremenitev. Organizirajo pa tudi interna tekmovanja, s katerimi spodbujajo trajnostno naravnane navade.

Trajnost ni nadstandard, je osnova

V Skupini Generali trajnost vključujejo v vse, kar počnejo. Marija Pregelj pravi, da trajnost ni nadstandard, ampak osnovni pogoj za dolgoročni obstanek podjetij. Brez nje se ugled blagovne znamke zmanjšuje. Kot delodajalec z namenskimi ukrepi spodbujajo in pospešujejo raznolikost, enakost in vključenost v delovnem okolju, nenehno izpopolnjevanje zaposlenih, negovanje talentov ter uvajanje prožnejših in trajnostnih načinov dela. Na parkirišču pred poslovno stavbo so zagotovili postajo za souporabo električnih avtomobilov, kar zaposleni uporabljajo tako za pot domov kot za krajše službene poti.

Generali Investments se aktivno vključuje v skrb za čisto pitno vodo in v okviru tega so postali botri dvema človeškima ribicama, ki je simbol čiste pitne vode. FOTO: Nik Jarh

Zaposlenim v Generaliju Investments se zdi pomembno, da podjetje na trgu nudi produkte in storitve, ki so v skladu s trajnostnimi aktivnostmi. V podjetju verjamejo, da z izključevanjem naložb v izdajatelje, za katere ocenjujejo, da s svojim delovanjem škodujejo okolju oziroma so povezani s hudimi primeri nedovoljenega ali neetičnega delovanja, spodbujajo doseganje okoljskih in socialnih standardov.

»Trajnostne ukrepe izvajamo tudi na področju naše osnovne dejavnosti, tako na produktni kot tudi na procesni ravni,« je poudarila in dodala, da se podjetje aktivno vključuje v skrb za čisto okolje in pitno vodo. V okviru tega so letos postali botri dvema človeškima ribicama – simbolu čiste pitne vode – iz Postojnske jame. Številne aktivnosti, ki jih izvajajo, pripomorejo k ugledu blagovne znamke in pozicioniranju tudi na kadrovskem trgu kot odgovorni družbeni akter, kar cenijo tudi zaposleni, poslovni partnerji, vlagatelji ter širša javnost, v kateri so tudi ne nazadnje potencialni zaposleni, je povzela.