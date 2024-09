»Velika večina sodelavcev bi podjetje priporočila kot dobrega zaposlovalca«

Ljubljanske mlekarne so podjetje z več kot 60-letno tradicijo, ki je dobrih deset let v lasti največjega svetovnega mlekarskega podjetja, skupine Lactalis. Poslovni rezultati se odtlej iz leta v leto izboljšujejo, podoben trend pa ugotavljajo tudi pri zadovoljstvu zaposlenih.

»Zavzetost zaposlenih merimo v anketi zavzetosti, ki jo v vseh podjetjih skupine Lactalis izvajajo vsaki dve leti. Vsi podatki so mednarodno primerljivi – primerjamo se tako znotraj skupine Lactalis kot s slovenskim okoljem, tj. rezultati drugih podjetij. Rezultati ankete, v kateri je lani jeseni sodelovalo 75 odstotkov zaposlenih, so zelo dobri,« pripoveduje Mateja Tišler, direktorica upravljanja s kadri.

Raziskava je pokazala, da je 69 odstotkov zaposlenih zavzetih, pri čemer so delež izboljšali za štiri odstotne točke v primerjavi z anketo iz leta 2021. »Med najbolje ocenjenimi parametri je dimenzija, ki raziskuje, kako podjetje kaže skrb za svoje zaposlene – kar 72 odstotkov vprašanih meni, da podjetje dobro skrbi za svoje zaposlene. Ta rezultat smo izboljšali za osem odstotnih točk glede na prejšnjo anketo. Posebej smo ponosni tudi, da bi kar 86 odstotkov vprašanih priporočilo podjetje kot dobrega zaposlovalca – ta rezultat je boljši za 17 odstotnih točk,« razlaga Tišler.

Program Začuti dobro počutje: za vsakogar nekaj

Z izvedbo ankete in sprotnim iskanjem povratnih informacij pri sodelavcih ugotavljajo, katere izzive je treba nasloviti. V zadnjih šestih letih so se tako rodile številne pobude, od dialoških skupin, vzajemnega učenja do delavnic voditeljstva, vzgoje talentov in drugih.

Letos posebej krepijo kulturo raznolikosti, enakosti in vključenosti. »Se slišimo? Se razumemo? Si dajemo priložnosti? To so tri ključna vprašanja, ki si jih mora vsakdo zastaviti. K temu spodbujamo sodelavce s pomočjo vodij, igrive komunikacije, video vsebin,« pojasnjuje Maja Kalan, vodja korporativnega komuniciranja. To so temelji, ki gradijo etično komunikacijo in spoštljive odnose, ki jih zaposleni povsod po svetu umeščajo med najpomembnejše, ko gre za dobro počutje na delovnem mestu.

Pri celostni skrbi za dobro počutje zaposlenih so kot družbeno odgovoren delodajalec letos razširili nabor aktivnosti, ki so bodisi brezplačno bodisi z minimalnim prispevkom na voljo vsem zaposlenim. Zaposleni se lahko pridružijo odbojki, tenisu, badmintonu, fitnesu, tekaškim treningom, nordijski hoji … Ob tem pa imajo vsi tudi možnost vključitve v dodatno brezplačno zdravstveno zavarovanje za boljši dostop do specialističnih pregledov.

