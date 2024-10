Vlagajo v razvoj energetsko samozadostnih balonskih objektov

Dušan Olaj, lastnik in direktor proizvajalca balonskih hal za šport, industrijo in kmetijstvo Duol, je pred Delov mikrofon v pogovoru za Delove podjetniške zvezde postavil sina in pomočnika direktorja Anžeja Olaja. Tudi Duol je namreč eno od družinskih podjetij, kjer poteka prenos vodenja z ustanovitelja na otroke. In to v časih, ko Duol ustvarja rekordne prihodke, osvaja nove trge, močno pa poudarjajo vlaganja v razvoj in energetsko učinkovitost svojih napihljivih objektov.

Duol svoje balone večinoma postavlja za športna igrišča, denimo za pokrita nogometna in teniška igrišča, vse bolj pa tudi za industrijo in skladišča ter za kmetijstvo. Glede slednjega lahko omenimo napihljive rastlinjake za gojenje paradižnika v Egiptu in konoplje v ZDA.

Duol je lani ustvaril rekordnih 14 milijonov evrov prihodkov, kar je skoraj 40 odstotkov več kot leto prej. Ker jim na njihovi lokaciji v Kamniku pod Krimom že zmanjkuje prostora, bodo postavili še eno halo. Na vprašanje o razlogih za rast Anžej Olaj izpostavlja vlaganja v razvoj in nove produkte: »Vlagamo v produkte z manjšo porabo energije, ki pomenijo večjo vrednost za stranko, in to se pozna na trgu. Stranke so namreč raje posegle po naših izdelkih.« Z energetsko učinkovitostjo se po njegovih besedah približujejo klasičnim zgradbam, pri tem pa delajo energetsko samozadostne balonske objekte: »Z uporabo sončnih celic in geotermalne energije lahko pokrijemo vse potrebe, ki jih napihljivi objekt potrebuje.«

Od Kanade do Koreje

Geografsko so prisotni po vsem svetu, na vseh celinah, razen na Antarktiki. »Ravno zaključujemo projekt v Kanadi, kjer smo podpisali pogodbo za športni center z igrišči za padel. V Kanadi je zelo močna domača konkurenca, s katero tekmujemo tudi na mednarodnih trgih, zato je za nas velik uspeh, da smo na njihovem dvorišču postavili svoj balon. Zaključili smo tudi projekt v Južni Koreji, kjer smo pokrili dve nogometni igrišči, in sicer eno večje in drugo manjše za trening. S tem projektom vstopamo na južnokorejski trg, kjer si obetamo nove posle za pokrivanje športnih površin. V tej državi namreč tehnologija tovrstnih balonov še ni tako razvita in se je zdaj začel trg odpirati. Zelo pomemben trg pa je Bližnji vzhod, ki bo v prihodnje vse pomembnejši. Pred kratkim smo v Združenih arabskih emiratih pokrili ogromen športni center, več igrišč za padel. To je eden izmed prvih projektov, kjer je balon pritrjen na ogromno stekleno steno in je res nekaj inovativnega,« je dejal Olaj.

Dušan Olaj, lastnik in direktor proizvajalca balonskih hal za šport, industrijo in kmetijstvo Duol (na desni), in sin, pomočnik direktorja Anžej Olaj izpostavljata vlaganja v produkte z manjšo porabo energije, ki pomenijo večjo vrednost za stranko. FOTO: Leon Vidic/Delo

V Evropi večinoma postavljajo balone za športna igrišča, denimo v Nemčiji za tenis, v Skandinaviji za nogomet, na Nizozemskem za hokej na travi, precejšnje povpraševanje, predvsem iz Italije in Španije, pa je povpraševanje po balonih za padel, to povpraševanje pa se povečuje tudi po drugih državah Evrope in sveta, je povedal sogovornik. Padel je šport z loparji, ki se igra v dvojicah in je mešanica tenisa in skvoša. V Španiji je to za nogometom drugi najbolj prakticiran šport, je lani poročal Delov poročevalec iz Španije.

Zaradi velike razpršitve trgov jih ni prizadela izguba ruskih kupcev z začetkom vojne v Ukrajini. Rusija je bila namreč od ustanovitve Duola leta 1992 zelo pomemben trg, tako da je z rusko krizo v začetku tega tisočletja podjetje skoraj propadlo. »Takrat smo se naučili, da je treba razpršiti tveganja, tako da nas s to vojno izguba ruskega trga ni preveč prizadela,« je pojasnil Anžej Olaj.

Veliko vlagajo v razvoj, pri tem pa se osredotočajo na alternativne vire energije, izolacijske lastnosti za zmanjšanje porabe pri ogrevanju in hlajenju ter na sam razvoj materialov, njihovo odpornost in načine, kako povečati uporabo recikliranih materialov. FOTO: podjetje Duol

Razvijajo habitat za Mars

Na vprašanje, na katere trge bi še radi prodrli, je Olaj odgovoril: »V resnici smo prisotni že skoraj povsod, tako da se zdaj oziramo navzgor, proti vesolju.« Duol namreč, tudi v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo in ameriško vesoljsko agencijo Nasa, razvija bivališča za kolonizacijo Marsa. Eno so že izdelali in ga tudi javno razstavili. »Razvoj habitata za Mars poteka. Upamo, da bo za ta bivališča namenjen enak material, kot ga uporabljamo za balone. Imamo namreč veliko izkušenj, kako se ta material odziva v ekstremnem mrazu in ekstremni vročini. Videli pa bomo, kaj bodo glede tega povedali znanstveniki vesoljskih agencij, ali bo ta material primeren in ali bomo tudi mi sodelovali pri izdelavi bivakov.«

Prednost tovrstnega materiala je tudi, da je izjemno lahek, kar je pomembno za transport na Mars. »Material je lahek in lahko z njim pokriješ veliko površino. Tako se lahko na primer membrana za balon za nogometno igrišče spravi na polovico tovornjaka,« je ponazoril sogovornik.

Vlaganje v energetsko učinkovitost

Vodstvena ekipa v podjetju Duol, Dušan Olaj in sin Anžej Olaj. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sicer pa po njegovih besedah ni toliko pomembno, na katere trge bodo še prodrli, pomembneje je, kako bodo izboljšali svoj produkt, zmanjšali porabo energije za vzdrževanje objekta in povišali dodano vrednost. Lani je dodana vrednost na zaposlenega znašala 76.493 evrov. »Predvsem je naš glavni cilj narediti balone še boljše.« Zato veliko vlagajo v razvoj, pri tem pa se osredotočajo na alternativne vire energije, izolacijske lastnosti za zmanjšanje porabe pri ogrevanju in hlajenju ter na sam razvoj materialov, njihovo odpornost ter kako povečati uporabo recikliranih materialov.

Duolovi baloni so postavljeni od polarnega kroga do vročih puščav, zato so podvrženi različnim ekstremnim vremenskim pojavom. Na vprašanje, kako se temu prilagajajo, je Olaj odgovoril, da ima pri tem ključno vlogo inženirska ekipa, ki na podlagi 30-letnih izkušenj ve, kaj lahko pričakujejo na določeni lokaciji, na kaj morajo paziti, katere elemente napihljivega objekta okrepiti in tako dalje: »Predvsem zaradi izkušenj takoj po ogledu lokacije, ne glede na to, kako ekstremna je, vemo, kako balon urediti, da bo zdržal vse vremenske vplive.«

Na vprašanje, ali občutijo trenutno ohlajanje trga, je Anžej Olaj odgovoril, da ne. »Sicer pa smo že med krizo leta 2008 videli, da se je marsikdo odločil za naše cenejše napihljive objekte, ker ni imel sredstev za izgradnjo klasičnega objekta za večje površine. Ohlajanje trga sicer nikoli ni dobro, raje imamo, da raste oziroma da so razmere na trgu normalne. A tudi ohlajanje je priložnost.«

Sin prevzema posle od očeta

Anžej Olaj, podjetje Duol. FOTO: Leon Vidic/Delo

Duol je eno od slovenskih družinskih podjetij, v katerem poteka prenos upravljanja družbe z ustanovitelja na otroke. Kako to poteka v tej družbi s 37 zaposlenim? »Počasi prevzemam čedalje več stvari. Prešli smo iz faze učenja v fazo aktivnosti. Oče se vedno bolj umika ter mi prepušča vodenje in to, da se sam učim na nekaterih napakah, hkrati pa sam spremlja dogajanja iz ozadja,« je dejal sin Anžej.

Kaj pa o prenosu vodenja pravi oče? »Ob vsem zavedanju, kaj pomeni prenos vodenja na naslednjo generacijo, sem si vzel čas za sistemski pristop. Anžej je ta trenutek v podjetju že osem let, osvojil je vse faze delovanja podjetja in je vpet v vse poslovodne odločitve. Pričakujem, da bo v letu ali dveh prenos končan in se bom jaz umaknil iz podjetja,« je povedal Dušan Olaj in poudaril, da gre za zelo zahteven proces. Posebej kritičen je prvi prenos, ko ustanovitelj podjetja tega prenaša na svoje naslednike. »Pri prvem prenosu je lahko ogroženih 90 odstotkov podjetij, vsak naslednji prenos lastništva pa je pravzaprav lažji. Težava prvega prenosa je ta, da smo ustanovitelji oziroma lastniki personalizirani v teh podjetjih, zato je umik iz podjetja težava ne toliko v nas samih kot v zaupanju poslovnih partnerjev.«

Sodelovanje z zagonskimi podjetji

Podjetje Duol. FOTO: Podjetje Duol

Projekt Dušana Olaja pa je sodelovanje Duola z zagonskimi podjetji. Na svoji lokaciji imajo namreč več kot 30.000 kvadratnih metrov proizvodnih in skladiščnih površin ter pisarn, ki jih želijo deliti z zagonskimi podjetji, jim nuditi možnost razvoja pod okriljem Duola ter jim pomagati pri prodaji izdelkov in vstopu na globalni trg, je povedal Dušan Olaj: »V Duolu izjemno veliko vlagamo v razvoj in raziskave, del tega pa je tudi digitalizacija poslovanja, kjer računamo na preboj zagonskih podjetij. Iščemo predvsem zagonska podjetja iz IT, kjer potrebujemo zunanjo pomoč. Pri drugih zadevah lahko namreč sami rešujemo razvojne izzive.« V Kamniku pod Krimom tako že deluje podjetje za avtomatizacijo linij BZK, z enim od podjetij pa se dogovarjajo za razvoj gibkih solarnih panelov. Sicer pa je Dušan Olaj napovedal razpise, s katerimi bodo iskali zagonska podjetja.