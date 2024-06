Zavzetost in zadovoljstvo temelj blagovne znamke delodajalca

V izbranih podjetjih smo preverili prakse spremljanja organizacijske klime in s kakšnimi ukrepi izboljšujejo počutje zaposlenih ter spodbujajo njihovo zavzetost.

V Petrolu izvajajo raziskavo organizacijske klime, zadovoljstva z delom in zavzetosti zaposlenih vsaki dve leti. Z njo dobijo vpogled v doživljanje sistemov, organizacije, odnos do kakovosti, sodelavcev in nagrajevanja, ki so osnova za pripravo ukrepov za izboljšave. Zaposleni so najbolj zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, s sodelavci, neposredno nadrejenim in z delovnim časom. »Zaposlenim nudimo redna usposabljanja in izobraževanja ter možnosti za razvoj kariere. Omogočamo različne oblike pridobivanja strokovnega znanja, delovnih izkušenj, veščin in spretnosti, z namenom razvijanja osebnega potenciala in talentov. Z različnimi ukrepi podpiramo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kar potrjujemo tudi s certifikatoma Družini prijazno podjetje in Starejšim prijazno podjetje,« naštevajo.

Med praksami izpostavljajo športne igre, program podpore zaposlenim, nudenje počitniških kapacitet in odprti prostor, razvijajo pa tudi nove aktivnosti, ki jih predlagajo zaposleni. »Zavzetost, zadovoljstvo in dobro počutje zaposlenih se povezujejo tudi z našo vrednoto srčnosti,« pravijo, so tudi eden od temeljev blagovne znamke delodajalca, saj pomagajo pri ohranjanju in razvoju talentov. Prav tako so prepričani, da so ti dejavniki ključni tudi za privabljanje novih, najboljših kadrov, saj prispevajo k ugledu podjetja.

Merjenje organizacijske klime

V Ljubljanskih mlekarnah kot delu skupine Lactalis zavzetost zaposlenih merijo vsaki dve leti. V anketi lani jeseni je sodelovalo 75 odstotkov zaposlenih, rezultate pa ocenjujejo kot zelo dobre. Zavzetih je 69 odstotkov zaposlenih, štiri odstotne točke več kot leta 2021. Med parametri, ki so jih anketirani ocenili najbolje, je skrb podjetja za zaposlene. Da dobro skrbi zanje, je odgovorilo 72 odstotkov vprašanih, osem odstotkov več kot v prejšnji anketi, 86 odstotkov bi jih priporočilo podjetje kot dobrega zaposlovalca (+17). Anketa je razkrila, da so mlajši zaposleni nekoliko manj zavzeti, »kar ni presenetljivo in čemur bomo vsi delodajalci morali posvečati pozornost.«

Rezultate ankete so predstavili tudi zaposlenim, ugotovitve pa so bile tudi osnova za organizacijo delavnic za sodelavce iz vseh sredin. Na njih so preverili, kakšna ravnanja so zaželena, s katerimi morajo oddelki prenehati in katera vpeljati, nato pa pripravili akcijski načrt na ravni celega podjetja, ki se dotika vrednotenja delovnih mest, komunikacije med oddelki in priznanja za dobro opravljeno delo skupaj z razvojem talentov.

Tudi v Generali Investments Slovenija organizacijsko klimo merijo v okviru skupine, ki ji pripadajo – to je Skupine Generali s skoraj 82.000 zaposlenimi po svetu. Namen raziskave je preveriti, kaj je za zaposlene najpomembneje, čemu je treba posvetiti pozornost in kaj razvijati, da bo delovno okolje prijetno. Z novimi oblikami dela, ki se uvajajo v zadnjih letih, v raziskavah zbirajo izkušnje tudi na tem področju ter razvijajo načine za ohranjanje pripadnosti in zavzetosti zaposlenih. »Skrb za zaposlene in njihovo počutje je ena od pomembnih nalog vodstva družbe. Strateškega pomena je promoviranje in ohranjanje zdravja na delovnem mestu, v okviru tega izvajamo številne aktivnosti,« so pojasnili.

To so team buildingi, aktivni odmori (vsakodnevne vodene 15-minutne vadbe med delovnikom prek video konference z namenom, da zaposleni nehajo gledati v računalnik in popravijo svojo sedečo držo), vodene enourne vadbe zunaj delovnika trikrat na teden, zdravniške menedžerske preglede za vse zaposlene, hibridno delo, fleksibilni delovni čas, različna interna in eksterna izobraževanja, zaposlenim sta na na voljo avtomat za hladno in toplo vodo s filtrom, čajna kuhinja s hladilnikom, kjer si je mogoče pripraviti manjši hladen ali topel obrok.

Ankete o zadovoljstvu

V Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana) ankete o zadovoljstvu zaposlenih izvajajo nekaj let in ugotavljajo, da je na visoki stopnji, »saj veliko pozornosti posvečamo dobremu počutju na delovnem mestu, promociji zdravja in ravnotežju med delom in prostim časom.« Tudi oni prepoznavajo določene razlike med generacijami in spremembe v pričakovanjih, tako da so ustanovili projektno skupino, ki je zadolžena za analizo teh trendov in predloge za implementacijo morebitnih ukrepov. Zdaj v okviru promocije zdravja na delovnem mestu zagotavljajo redne odmore za raztezanje, organizirajo športno obarvane izlete ter podpiramo športno aktivnost tudi z lastno telovadnico in vodenimi aktivnostmi ter udeležbo na organiziranih športnih tekmovanjih. Zaposlenim je na voljo sveže, lokalno pridelano sadje, v kuhinji si lahko pripravijo obrok.

»Ker na dobro počutje zaposlenih vpliva tudi dobra interna komunikacija, skrbimo, da so sodelavci redno obveščeni o vseh pomembnejših dogodkih in dosežkih SIQ, tudi z organizacijo skupnih zajtrkov ali malic, kjer predstavimo opravljeno delo ter načrte,« naštevajo in dodajajo, da spodbudno delovno okolju zagotavljajo tudi sodobno opremljeni prostori in oprema, transparentnost poslovanja ter dostopnost vodilnih vsem zaposlenim. Zavzetost nagrajujejo z jubilejnimi nagradami ter izborom sodelavcev kvartala, leta ipd. Med ukrepi, ki jih zaposleni najbolj cenijo, so fleksibilen delovni čas in možnost občasnega dela od doma ter stalen razvoj s ponudbo strokovnih usposabljanj.

V Novartisu zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih spremljajo četrtletno, z anonimno anketo. Rezultate lahko primerjajo tudi na globalni ravni, predvsem pa služijo za za proaktivno in kolektivno izboljševanje organizacijske klime v timih. V letošnji drugi anketi je sodelovalo več kot 65 odstotkov zaposlenih v Novartisu v Sloveniji, rezultati pa kažejo, da se je zavzetost zaposlenih v primerjavi z letom pred tem povišala. Sodelavci pričakujejo spodbudno delovno okolje, timsko delo, fleksibilnost in priložnosti za rast, vse pomembnejša postaja tudi trajnostna naravnanost podjetja, ugotavljajo.

»Nenehno razvijamo in krepimo ponudbo delodajalca. Osredotočamo se predvsem na delo in razvoj na inovativnih projektih in najsodobnejših tehnologijah, pri čemer izpostavljamo tudi vključenost v povezano globalno okolje Novartisa, kjer je pretok znanja ključnega pomena. Ponujamo tudi razvoj znanj in krepitev veščin prihodnosti, možnost osebnega razvoja ter privlačne oblike nagrajevanja in dela. V našem celostnem paketu ugodnosti je med drugim vključeno tudi hibridno delo in aktivnosti za dobro fizično in mentalno počutje.