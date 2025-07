Zdravnik priznal krivdo za dobavo ketamina »prijatelju« Matthewu Perryju

Zdravnik dr. Salvador Plasencia je v sredo na sodišču priznal, da je igralcu Matthewu Perryju v mesecu pred njegovo smrtjo dobavljal ketamin.

Plasencia je postal četrti od petih obtoženih v zvezi s Perryjevo smrtjo, ki je priznal krivdo. Na zveznem sodišču v Los Angelesu je pred sodnico Sherilyn Peace Garnett priznal krivdo za štiri točke obtožnice, poroča Guardian.

Zvezde TV serije Prijatelji. FOTO: Tvspored-service

Plasencia (43) bi se moral avgusta udeležiti sojenja, a je prejšnji mesec podpisal sporazum, po katerem priznava krivdo za štiri točke obtožnice, ki ga bremeni nezakonite distribucije ketamina.

Dr. Salvador Plasencia ob prihodu na zvezno sodišče, kjer naj bi priznal krivdo po štirih točkah obtožnice, da je igralcu Matthewu Perryju pred smrtjo posredoval ketamin. FOTO: Mike Blake/Reuters

Med obravnavo je odgovarjal zgolj na vprašanja sodnice. Ko ga je vprašala, ali so njegovi odvetniki upoštevali vse možnosti glede priznanja in izreka kazni, je Plasencia odgovoril: »Vse so upoštevali.«

Sprva je zanikal krivdo, vendar so tožilci v zameno za priznanje pristali, da opustijo tri dodatne obtožbe distribucije ketamina in dve obtožbi ponarejanja dokumentov.

Tožilci so med obravnavo pojasnili obtožbe in poudarili – kar so izpostavili tudi Plasencijini zagovorniki –, da ni prav on dobavil smrtonosnega odmerka, ki je Perryja ubil.

Vendar pa je priznal, da je Perry po eni od injekcij »zmrznil« in mu je močno narasel krvni tlak – kljub temu pa je zdravnik igralčevemu pomočniku pustil še več ketamina za nadaljnjo uporabo.

Za obtožbe Plasenciji grozi do 40 let zapora, čeprav najverjetneje ne bo prejel najvišje kazni. Od aretacije avgusta 2024 je na prostosti proti varščini in bo tam ostal do izreka kazni, 3. decembra 2025.

Po obravnavi Plasencia novinarjem ni dajal izjav.

»Kraljica ketamina«

Edina oseba, ki še ni dosegla dogovora s tožilstvom, je Jasveen Sangha, ki jo obtožujejo, da je bila preprodajalka, znana kot »kraljica ketamina«, in naj bi Perryju prodala smrtonosni odmerek. Sojenje proti njej se začne prihodnji mesec. Izjavila je, da ni kriva.

Po besedah tožilcev in ostalih obtožencev, ki so že priznali krivdo, je Plasencia igralcu nekaj tednov pred smrtjo 28. oktobra 2023 nezakonito dobavil večjo količino ketamina.

Po navedbah enega od soobtoženih je Plasencia v enem od sms-ov Perryja označil za »idiota«, ki ga je mogoče izkoristiti za denar.

Dr. Salvador Plasencia, ko je 23. julija 2025 zapuščal sodišče. FOTO: Mike Blake/Reuters

Perryjev osebni asisetent, njegov prijatelj in še en zdravnik so se lani vsi strinjali, da bodo priznali krivdo v zameno za sodelovanje. Nihče še ni bil obsojen.

Za smrt kriv »kirurški anestetik«

Perryja je v jacuzziju 28. oktobra 2023 mrtvega našel asistent Kenneth Iwamasa. Sodna izvedenka je kot glavni vzrok smrti navedla ketamin, ki se običajno uporablja kot kirurški anestetik.

Perry (54) je zdravilo sprva dobival prek svojega osebnega zdravnika, a je sčasoma hotel več, kot mu je zdravnik želel predpisati.

Plasencia je v sporazumu priznal, da ga je z igralcem povezal drugi pacient in da mu je v zadnjem mesecu pred smrtjo dobavil 20 vial ketamina (100 mg), pa tudi ketaminske pastile in injekcijske brizge.

Priznal je, da je za dobavo zdravila najel drugega zdravnika Marka Chaveza.

V enem od sporočil je Plasencia Chavezu zapisal: »Sprašujem se, koliko bo ta idiot plačal.«

Potem ko je Perryju proda za 4500 dolarjev ketamina, naj bi Plasencia Chaveza vprašal, ali jim jih lahko še naprej dobavlja, da bi postale Perryjeva »glavna izbira«, so povedali tožilci.

Perry se je z zasvojenostjo boril več let, vse od obdobja snemanja serije Prijatelji, v kateri je med letoma 1994 in 2004 zaslovel kot Chandler Bing. Skupaj z Jennifer Aniston, Courteney Cox, Liso Kudrow, Mattom LeBlancom in Davidom Schwimmerjem je postal ena največjih televizijskih zvezd svoje generacije.