Olimpija po zaostanku in hoji po robu prepada nasula štiri gole

Žvižgi ob odmoru, stoječe ovacije 4000 navijačev v Stožicah v 51. minuti. Prvi so bili namenjeni zeleno-belim, drugi strelcu drugega gola za tekmece Rafinhe in za vodstvo gostov z 2:0. Prednost bi lahko bila še višja. Olimpija je prvi tekmi 2. kola kvalifikacij za konferenčno ligo dosegla dno, padla je v črno luknjo, iz katere ni bilo videti rešitve. Toda Ljubljančani so jo imeli in v divjem nadaljevanju dosegli celo visoko zmago s 4:2. Povratna tekma bo v torek, 29. t. m., v Andori.

Ni bilo težko uganiti, kdo je bil krivec za pot v pogubo. Trener Jorge Simao je bil znova izgubljen v prostoru in v nogometnih logikah, a, ko ni več vedel, kaj, kako in zakaj, se je pojavil rezervist Diogo Pinto. Trenerjev rojak je popravil, kar je trener zamočil z izbiro začetnih enajst. Odziv na igrišču po 0:2 je bil bliskovit, rušilen, učinkovit. V desetih minutah je Pinto zabil tri gole in Olimpijo vrnil v življenje.

Navijači so bili še pošteno besni, na koncu so ubrano zapeli Malo teraso«. FOTO: Leon Vidic/Delo

Gostje s Pirenejev, ki so, dokler so imeli moči, taktično in tehnično zlahka držali korak s favoriziranimi Ljubljančani, so po prvem golu Ljubljančanov padli. Domači so ob podpori prebujenih navijačev prestavili v višjo prestavo in v divjem ter evforičnem ritmu izpeljal preobrat.

Olimpija je v zadnjem delu ulovila še četrti gol, po Pintovi podaji s kota je Ahmet Muhamedbegović z glavo izkoristil prednost v telesni višini. Gostje so takrat že pošteno »dihali na škrge«.

Toda po zadnjem sodnikovem žvižgu je odleglo predvsem Ljubljančanom, trenerju Simau in vodilnim možem klub. Bili so na pragu svojega največjega poloma v zgodovini v evropskih pokalih, zdaj jih od napredovanja loči morda rutinskih 90 minut.