Jorge Simao vesel kot otrok: Epska, nepozabna zmaga

Tekma za infarkt, razplet pa čudežen. Slovenski nogometni prvaki so bili v Stožicah v prvi tekmi 2. kola kvalifikacij za konferenčno ligo že v na kolenih, toda v slovensko-andorskem dvoboju prvakov je gostujočemu zmanjkala še pika na i. Še dobro, Olimpija je zahvaljujoč Diogu Pintu izpeljala nepozaben preobrat, kot ga je označil trener Jorge Simao, in si zagotovila prednost dveh golov za torkov povratni dvoboj.

Diogo Pinto je zabil najhitrejši trojček golov v zgodovini Olimpije. »Nisem vedel tega. Zelo sem vesel. Toda vedeli smo, da potrebujemo dober izid po slovesu od kvalifikacij za ligo prvakov,« je bil nasmejan Portugalec, ki se ni preveč obremenjeval s tem, kakšno vlogo mu je namenil trener. »To je del igre, sem le en od igralcev. On je izbral začetno enajsterico, in tudi odločitev o tem, da me pošlje v igro, je bila njegova,« ni želel polemizirati.

Diogo Pinto je zabil najhitrejši trojček golov v zgodovini Olimpije. FOTO: Leon Vidic/Delo

Jorge Simao si je za tekmo, dve, morda pa celo več, podaljšal službo pri Olimpiji. A je bil kot otrok, takšne zmage še ni doživel. »V moji trenerski karieri ne pomnim, da bi izgubljal z 0:2, 0:3, in nato zmagal s 4:2. To je bila nepozabna tekma, epska,« je »podvig« proti prvaku Andore uvrstil na vrh svojega seznam velikih zmag. Ta je bila prva evropska. Priigrala sta mu jo rezervista.

»Dala sta nam energijo, našla sta tisto, kar smo iskali. Zelo sem srečen, ker imamo v moštvu igralce, ki lahko pridejo v igro in dajo tisto, kar moštvo potrebuje,« je pohvali tudi drugega rezervista Marka Bresta. Odsotnost in neigranje nekaterih pomembnih mož (Dmitar Mitrovski, Alex Tamm, Jošt Urbančič), ki jih ni bilo, a naj bi bili ključni v tem moštvu, je opravičeval z oceno o napornem ritmu, saj se tekme vrstijo na tri, štiri dni, in rahlimi poškodbami. O tekmi in o tem, zakaj je iz slačilnice prišel tako hitro, je bil kratek in jedrnat.

Jorge Simao je bil slabo uro zmeden in brez rešitev, potem se je pojavila odrešitev v podobi rojaka Dioga Pinta. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Začeli smo v pozitivnem ritmu, imeli priložnost, gostje so prvič prišli v kazenski prostor in takoj zadeli. Nismo igrali tako, kot smo načrtovali. Ne vem, zakaj igralci niso delali tega, kar smo trenirali. Za trenerja je to težko razumeti. Težko je iti v slačilnico, ko zaostajaš. A imeli smo svojo pot. Ko smo zabili prvič, smo vedeli, da smo potrebovali gol za epsko vrnitev,« je zaključil trenerski »srečko«. A kolega in tekmec z Interjevega trenerskega stolčka Felipe Ortiz mu je že sporočil, da ni še vsega konec. »Še vedno upamo na preobrat, a se zavedamo, da ima Olimpija večji proračun,« je opozoril na razliko o vrednosti moštev gostujoči trener in potegnil črto čez tekmo z naslednjo oceno: »Prvi polčas smo igrali svojo igro, po prvem Olimpijinem golu pa smo razpadli.«