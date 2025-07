Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard spet na mestu zločina

V nadaljevanju preberite:

»Zmanjkalo me je, mrtev sem,« so besede, ki jih nikoli nismo pričakovali iz ust Tadeja Pogačarja (UAE). Vendar jih je leta 2023 izrekel na vzponu na Col de la Loze v 17. etapi Toura, na katerem je tisti dan rumena majica dokončno pripadla Jonasu Vingegaardu (Visma Lease a Bike). Jutri se slovenski in danski as, ki sta tokrat ravninsko 17. etapo končala v zaradi padca zdesetkani glavnini, v kateri je bil najmočnejši šprinter Jonathan Milan (Lidl Trek), vračata na »mesto zločina«. V kraljevski 18. etapi s 5.450 višinskimi metri je pričakovati obračun, kakršnega še ni bilo na letošnji dirki po Franciji.