Slonici Gangi ob abrahamu priredili fotografsko razstavo

Živalski vrt Ljubljana vabi na ogled fotografsko-izobraževalne razstave Ganga – 50 let ambasadorka slonov, ki bo od 31. julija do 29. avgusta letos postavljena na Gallusovem nabrežju v Ljubljani.

Razstava Ganga FOTO: ZOO Ljubljana

Razstava je posvečena azijski slonici Gangi, ikoni in eni najbolj prepoznavnih prebivalk ZOO Ljubljana, ki že skoraj pol stoletja navdušuje obiskovalce.

S postavitvijo ob Ljubljanici želi ZOO Ljubljana svoje poslanstvo razširiti tudi zunaj območja živalskega vrta in vstopiti v širši mestni prostor, kjer lahko še neposredneje nagovarja javnost k spoštovanju narave in ogroženih vrst. Na panojih ob reki bodo obiskovalci spoznali Gangino življenjsko zgodbo – od prihoda iz Indije leta 1977 do vsakdanje oskrbe, treningov in sobivanja z ljudmi.

Ganga leta 1995 FOTO: Jože Hanc

Razstava izpostavlja pomen slonov v naravi, njihovo ogroženost, simboliko v zgodovini in prizadevanja ZOO Ljubljana in Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev za ohranitev vrst.

»Ganga je prvi slon v Živalskem vrtu Ljubljana. K nam je prišla kot ljubek dveletni mladič iz Indije. Do danes je zrasla v prvo damo ljubljanskega živalskega vrta, v starosto njenih živalskih prebivalcev, ljubljenko obiskovalcev brez izjeme in našo sodelavko z najdaljšim stažem,« ob jubileju poudarja direktorica ZOO Ljubljana Barbara Mihelič.