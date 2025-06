Od napotnice do operacije: Sistem, ki ne deluje

V nadaljevanju preberite:

Zdravstvena reforma je še zadnja reforma, ki se je vlada oklepa, in ima potencial, da postane njena največja katastrofa. Res je, da težave zdravstvenega sistema niso nastale s to vlado, stanje se poslabšuje že vsaj desetletje. Težava je v tem, da so ukrepi te vlade še poslabšali dostopnost do zdravstvenih storitev, pri čemer so se močno povečali stroški zdravstvenega sistema.

Kaj bi morala zajemati zdravstven reforma?

Kako bi se je morala država lotiti?

Kateri so nujni ukrepi?

Kako povečati dostopnost zdravstvene oskrbe?

Kako odpraviti čakalne vrste?

Kaj pa kadrovsko pomanjkanje?