Slovenska podatkovna platforma tudi na Švedskem

Za svojo novo podatkovno platformo je švedska Univerzitetna bolnišnica Karolinska izbrala digitalno zdravstveno platformo slovenskega podjetja Better. S tem bo bolnišnica začela uresničevati svoje vizije novega zdravstvenega modela, ki temelji na nerešenih podatkih.

Na podlagi javnega razpisa je švedska univerzitetna bolnišnica Karolinska izbrala platformo Better, ki jo bo implementiralo podjetje Tietoevry, skupaj z drugimi komponentami, ki so del njihovega kliničnega sistema Lifecare. Z njim je Better prisoten tudi v več kot 60 bolnišnicah na Finskem, so pojasnili v slovenskem podjetju.

Prilagodljiv razvoj aplikacij

»S platformo Better bo bolnišnica dobila od ponudnika neodvisen repozitorij kliničnih podatkov z orodji za lahkokodno programiranje na podlagi odprtega standarda openEHR. Vse to bo Univerzitetni bolnišnici Karolinska omogočilo zbiranje vseh podatkov o pacientih na enem mestu ter postopen in prilagodljiv razvoj aplikacij z minimalno odvisnostjo od zunanjih ponudnikov. Z nadzorom nad razvojnim procesom bodo v bolnišnici precej izboljšali nadzor nad stroški in hitrostjo dobav ter zmanjšali tveganja, ki jih prinašajo migracije podatkov med različnimi ponudniki,« še navajajo.

Javni razpis bolnišnice Karolinska je bil s tehničnega vidika eden najtežjih, kar smo jih do zdaj izpolnjevali, in kot tak tehnologijo potiska čez dosedanje meje, je povedal Tomaž Gornik, direktor in ustanovitelj podjetja Better. Pogodba na podlagi javnega razpisa je sklenjena za štiri leta z možnostjo podaljšanja za dodatni dve leti. »To, da nas je ena najboljših bolnišnic na svetu izbrala za svojo osrednjo podatkovno platformo, je potrditev našega trdega dela in zavezanosti k uporabi standarda openEHR v zadnjih 15 letih. To je za nas predvsem velika spodbuda, da še naprej razvijamo našo tehnologijo in se trudimo ostati v ospredju v vlogi gonilne sile na poti preoblikovanja oskrbe za dobro pacientov,« je dejal Tomaž Gornik.

Še dva razpisa

Univerzitetna bolnišnica Karolinska bo v prihodnjih mesecih izdala še dva razpisa, ki vključujeta še orodja, povezana s standardom openEHR, ter storitve, prav tako povezane z openEHR. Navajajo, da je omenjena bolnišnica na lestvici revije Newsweek zasedla prvo mesto med najboljšimi bolnišnicami v Evropi. Strategijo, ki temelji na odprtem podatkovnem standardu openEHR, je določila že pred leti.

»Leta 2023 je objavila javni razpis za novo osrednjo podatkovno platformo in razvojna orodja na podlagi standarda openEHR. Temelj prihodnje arhitekture bolnišnice in drugih zdravstvenih ponudnikov v švedski prestolnici bo tako digitalna zdravstvena platforma, ki temelji na standardu openEHR in ki bo nadomestila dosedanji zdravstveni informacijski sistem,« še dodajajo v sporočilu.