Povezovanje za spodbujanje personalizirane medicine

Podjetjem, ki jih zanima sodelovanje na čezmejnih večdržavnih projektih skupnega evropskega interesa (IPCEI) na področju zdravja, je na voljo nov inovativen projekt. Namenjen je razvoju tehnoloških rešitev, ki presegajo obstoječe rešitve na trgu.

Na področju zdravja je skupni evropski projekt Tech4Cure namenjen raziskavam, razvoju in inovacijam ter prvi industrijski uporabi medicinskih pripomočkov v okviru treh delovnih področij. Cilj je spodbujati 3P (povezano, prenosno, personalizirano) medicino skupaj z zelenimi in digitalnimi inovacijami za pospešitev dvojnega prehoda, je v povabilu podjetjem zapisalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Medicinski vsadki

Prvo delovno področje je področje aktivnih medicinskih vsadkov, katerega namen je zmanjšati število kirurških posegov, potrebnih za zamenjavo ali popravilo vsadka v času življenja pacienta, ki zanj prinašajo znatna tveganja. Kot še navajajo na ministrstvu, lahko podaljšanje življenjske dobe vsadkov z različnimi tehnologijami (materiali za prevleke, baterije, polnjenje ...) tako prepreči (preventivna medicina) nadaljnja tveganja za paciente. Uporaba digitalnih tehnologij (IoT) lahko olajša spremljanje delovanja naprav, ki pomagajo optimizirati ali načrtovati kirurške posege, kar prispeva k podaljšanju življenja pacientov.

Medicinsko slikanje 3P

Drugo je področje medicinskega slikanja, pri katerem je s tako imenovanim pristopom 3P (povezano, prenosno, personalizirano) cilj povečati medicinsko pokritost s slikanjem na prebivalca in uporabo digitalnih tehnologij pri preiskavah na daljavo. »Povezano, prenosno in kompaktno medicinsko slikanje prispeva k medicini 3P na dva načina, in sicer lahko bolj kompaktna in prenosljiva oprema poveča trenutno nezadostno medicinsko pokritost s slikanjem na prebivalca in v povezavi z digitalnimi tehnologijami omogoči preiskave na daljavo. Zato ima to področje ključno vlogo pri promociji preventivne in personalizirane medicine. Uporaba umetne inteligence in ključnih tehnologij, kot je radiomika, lahko igrajo pomembno vlogo pri zgodnjem odkrivanju bolezni. Radiomika, visoko zmogljivo rudarjenje kvantitativnih slikovnih značilnosti iz standardnega medicinskega slikanja, omogoča ekstrahiranje in uporabo podatkov v sistemih za podporo kliničnemu odločanju za izboljšanje diagnostične, prognostične in napovedne natančnosti. Tako povezana oprema za medicinsko slikanje, ki integrira najnovejše tehnologije in programsko opremo za analizo slikanja, lahko prispeva k napovedni medicini ob digitalnem prehodu.«

Trajnostno načrtovanje in proizvodnja pripomočkov

Tretje pa je področje trajnostnega načrtovanja in proizvodnje medicinskih pripomočkov, ki lahko pripomoreta k spodbujanju personalizirane medicine. Kot je še navedeno v povabilu, lahko napredek v proizvodnji in oblikovanju medicinske tehnologije pomaga razviti natančnejše naprave ob manjši porabi virov (energije in materialov).

»Zelene tehnologije imajo zlasti potencial za razvoj novih standardov. Aditivna proizvodnja bistveno zmanjša količino odpadkov in ponuja zelo prilagodljive izdelke z različnimi naprednimi proizvodnimi tehnikami. Dodatno izdelane medicinske pripomočke je tako mogoče prilagoditi pacientovim biološkim ali fiziološkim značilnostim. V tem smislu mora to področje, s spodbujanjem zelenih tehnologij in predvsem aditivne proizvodnje, prispevati k personalizirani medicini. Poleg tega lahko vključitev natančnih biomaterialov, ki so sposobni interakcije z biologijo pacienta, v procesu načrtovanja prispeva tudi k natančni medicini. Natančna naprava za biomaterial uporablja prilagojeno kemijo materiala, izdelavo naprave, bioaktivne komponente za prilagajanje pacientu z natančnimi in specifičnimi funkcijami.«

Jeseni začetek povezovanja

Kot še pojasnjujejo na ministrstvu, so slovenska podjetja mednarodno prepoznana kot izjemno uspešna tudi na področju medicinskih pripomočkov, zato so jih povabili k sodelovanju in povezovanju na evropski ravni. Javno povabilo je za izkaz interesa in oddajo projektnih predlogov odprto do zaključenega povezovanja v IPCEI Tech4Cure (do 1. januarja 2025), vendar na ministrstvu podjetjem predlagajo, da izkažejo interes in oddajo projektni predlog do konca avgusta, saj bodo tako lahko vključena v postopek povezovanja že takoj na začetku. Na ministrstvu tudi predvidevajo, da bo avgusta potekal informativni sestanek, v začetku oktobra pa informativni dan za vse projekte IPCEI, v katerih sodeluje Slovenija.

In kakšne so zahteve v razpisu? Da imajo projekti pomemben prispevek k ciljem Evropske unije – konkurenčnost, inovativnost, trajnostna rast in ustvarjanje vrednosti ter da jih finančno podpirajo države članice in da je zagotovljeno lastno financiranje upravičencev. Posebno pozornost posvečajo tudi raziskovalno-razvojnim inovativnim projektom, ki pomembno prispevajo k dodani vrednosti na ravni EU.

Projekt se vzpostavlja, začetek postopka povezovanja pa je predviden jeseni. Kot pojasnjujejo, gre za postopek, ki na podlagi povezovanja in mreženja omogoča vzpostavitev partnerstev med sodelujočimi podjetji (direktnimi, indirektnimi in pridruženimi partnerji) za realizacijo IPCEI Tech4Cure na posameznem delovnem področju. »Postopek povezovanja je nujna faza pri vzpostavljanju in razvoju IPCEI Tech4Cure, pri katerem se podjetja povezujejo v konzorcij partnerjev na evropski ravni, glede na projektne predloge in načrtovani razvoj na posameznih delovnih in tehnoloških področjih. Posamezni direktni partner izkaže namero za sodelovanje z indirektnim/pridruženim partnerjem preko pisma o nameri.«

Kot še pojasnjujejo, ministrstvo lahko na podlagi izkaza interesa in podaje osnovnih projektnih predlogov predlaga podjetja za sodelovanje v procesu mreženja s potencialnimi evropskimi partnerji, ki na ta način vstopijo v proces usklajevanja projektnih predlogov. To pa podjetjem omogoča, da se lahko umestijo v eno ali več vsebinskih področij oziroma verigo vrednosti zadevnega vsebinskega področja.

In dodajajo, da zaradi sprememb v vsebinski zasnovi IPCEI Tech4Cure vabijo k ponovnemu izkazu interesa in podaji osnovnega projektnega predloga tudi podjetja, ki so izkazala interes že ob prvotno nameravani vzpostavitvi sodelovanja v IPCEI Tech4Cure. Podjetje z izkazom interesa pridobi možnost sodelovanja in umestitve v verigo vrednosti IPCEI Tech4Cure, ne pa tudi pravice do sofinanciranja z ministrstva. »Pogoji in ostale zahteve za pridobitev sofinanciranja, upoštevaje pravila o državnih pomočeh, se določajo kasneje v procesu razvoja IPCEI Tech4Cure. Ravno tako se kasneje oblikujejo zahteve in postopki glede nacionalne presoje in vsebinske ocene podanih projektnih predlogov,« še pojasnjujejo na ministrstvu.