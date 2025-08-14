Ralf Schumacher o Hamiltonu: Morda je prestar ...

Za britanskega dirkača Lewisa Hamiltona 1 je uvodna polovica prve sezone pri Ferrariju minila pod pričakovanji. Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 dirke še ni končal na zmagovalnih stopničkah, v skupnem seštevku pa za moštvenim kolegom Charlesom Leclercom zaostaja za 42 točk. Po kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske, zadnjo dirko pred poletnim premorom, v katerih je zasedel 12. mesto, Leclerc pa prvo, je Britanec dejal, da vozi grozno in da mora Ferrari najverjetneje zamenjati voznika.

Sedaj se je kritikam na Hamiltonov račun pridružil tudi Ralf Schumacher, nekdanji voznik in zmagovalec šestih dirk. »Že pred sezono sem dejal, da bi lahko šlo kaj narobe. Trenutno vidim veliko teatralnosti. Pritoževal se je nad ekipo, jo interno kritiziral, se pritoževal nad avtomobilom – to ne pomaga nikomur,« je povedal brat sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja.

Ralf Schumacher je v svoji dirkaški karieri dosegel šest zmag. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Petdesetletni Nemec je nadaljeval, da se bo moral Hamilton prilagoditi dirkalniku. »Avtomobil ustreza Leclercu, ne njemu. Morda je prestar, da bi se prilagodil. Ali pa se preprosto ne more prilagoditi. Mislim, da je bila odločitev v korist Leclerca sprejeta že davno. Toda mislim, da med sezono ne bo odšel,« je komentiral Schumacher.