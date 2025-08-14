  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Ralf Schumacher o Hamiltonu: Morda je prestar ...

    Nekdanji voznik v formuli 1 pravi, da se bo moral sedemkratni svetovni prvak po slabem začetku sezone pri novi ekipi prilagoditi dirkalniku.
    Lewis Hamilton je trenutno na šestem mestu v skupnem seštevku sezone. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Lewis Hamilton je trenutno na šestem mestu v skupnem seštevku sezone. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    T. E.
    14. 8. 2025 | 10:53
    14. 8. 2025 | 10:58
    1:52
    Za britanskega dirkača Lewisa Hamiltona 1 je uvodna polovica prve sezone pri Ferrariju minila pod pričakovanji. Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 dirke še ni končal na zmagovalnih stopničkah, v skupnem seštevku pa za moštvenim kolegom Charlesom Leclercom zaostaja za 42 točk. Po kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske, zadnjo dirko pred poletnim premorom, v katerih je zasedel 12. mesto, Leclerc pa prvo, je Britanec dejal, da vozi grozno in da mora Ferrari najverjetneje zamenjati voznika.

    Norris po jubilejni 200. zmagi za McLaren: Mrtev sem

    Sedaj se je kritikam na Hamiltonov račun pridružil tudi Ralf Schumacher, nekdanji voznik in zmagovalec šestih dirk. »Že pred sezono sem dejal, da bi lahko šlo kaj narobe. Trenutno vidim veliko teatralnosti. Pritoževal se je nad ekipo, jo interno kritiziral, se pritoževal nad avtomobilom – to ne pomaga nikomur,« je povedal brat sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja.

    Ralf Schumacher je v svoji dirkaški karieri dosegel šest zmag. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Ralf Schumacher je v svoji dirkaški karieri dosegel šest zmag. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

    Petdesetletni Nemec je nadaljeval, da se bo moral Hamilton prilagoditi dirkalniku. »Avtomobil ustreza Leclercu, ne njemu. Morda je prestar, da bi se prilagodil. Ali pa se preprosto ne more prilagoditi. Mislim, da je bila odločitev v korist Leclerca sprejeta že davno. Toda mislim, da med sezono ne bo odšel,« je komentiral Schumacher.

    Lewis Hamiltonferrariformula 1Charles LeclercMichael SchumacherRalf Schumacher

