V temi obtičala na zelo zahtevni Tominškovi poti

Vrhunec poletnih počitnic se časovno ujema tudi z vrhuncem sezone planinarjenja, ta pa je v zadnjih letih praviloma povezana s čedalje večjim številom nesreč v gorah. Njihovo število se je v zadnjih petih letih povečalo za skoraj 30 odstotkov. Letos so gorski reševalci že opravili 410 intervencij, 44 več kot v istem obdobju lani, od tega 170 helikopterskih reševanj.

Ena izmed intervencij je potekala tudi včeraj zvečer, ko sta oče in hči obstala na zelo zahtevni Tominškovi poti, ki vodi iz Aljaževega doma v Vratih proti Triglavu. Kot so na družbenih omrežjih sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije, sta v temi obtičala na 1800 metrih, brez ustrezne opreme in svetilk. Pomagali so jima gorski reševalci iz Mojstrane, ki so ju poiskali, opremili s čeladami, okrepčilom in svetilkami ter sredi noči varno pospremili v dolino.

Pri tem so pohodnike znova opozorili, naj pred odhodom v gore preverijo dolžino in zahtevnost poti, spremljajo vremensko napoved, načrtujejo čas vzpona in sestopa, poskrbijo za primerno opremo ter zadostno količino hrane in pijače, v nahrbtnik pa naj vtaknejo tudi čelno svetilko.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci opozoril gorski reševalec in zdravnik letalec Luka Camlek, je nujen del poti tudi priprava, ki vključuje poznavanje poti in lokacije koč, ki nudijo okrepčilo, ter predviden čas hoje. »Priprava na turo je del te aktivnosti, ki jo pa na žalost mnogi izpustijo,« je opozoril. Priporočajo še, da se v gore ne odpravimo sami in da o načrtovani turi obvestimo svojce.

Gorski reševalec in zdravnik letalec Iztok Tomazin je opozoril tudi na dosledno spremljanje vremenske napovedi. »Nikogar, ki se resno pripravlja na gorniško turo, vreme pravzaprav ne bi smelo presenetiti. Napovedi po nekaterih vremenskih modelih so danes izjemno točne,« je dodal.

Poleti se praviloma poveča število primerov, ko pomagajo v gorah tujim obiskovalcem, v vsem letu do zdaj je bilo po podatkih, ki jih je objavila STA, takih 44 odstotkov reševanj. Zaradi nesreč v gorah je življenje že izgubilo 27 ljudi (lani v istem obdobju 21, v celotnem letu 2024 pa 37). Tudi letos kaže, da bosta največ intervencij opravili društvi Gorske reševalne službe Bohinj in Tolmin.

Najpogostejši vzrok poškodb ostaja zdrs, sledijo nepoznavanje terena, neprimerna oprema ter telesna in duševna nepripravljenost. Opozarjajo, da bi se številne intervencije dalo preprečiti. Med ljudmi, ki jih rešujejo, namreč prednjačijo nepoškodovani, letos so z gora evakuirali 179 nepoškodovanih. Ti večinoma niso zmogli nadaljevati poti ali so bili prestrašeni oziroma so zašli s poti zaradi nepoznavanja terena.