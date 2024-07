Skrajšani postopki za tuje delavce v zdravstvu

Vlada je včeraj sprejela izhodišča za pripravo predloga zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. S tem bi olajšali zaposlovanje tujih zdravstvenih delavcev. Da ti ne bi prekmalu odšli drugam, bi jih zavezali na zaposlitev k delodajalcu.

Zaradi pomanjkanja kvalificiranega kadra v zdravstvu se iščejo načini, kako bi ga čim prej pridobili in našo državo naredili tudi čim bolj privlačno za tujce. Ker so postopki zaposlitve zdravstvenih delavcev, predvsem zdravnikov iz tujine, zelo zahtevni in dolgotrajni, so se na vladi domislili predloga zakona, ki uvaja poenotene in skrajšane postopke za priznavanje poklicnih kvalifikacij tujih zdravstvenih delavcev, kar bo zmanjšalo stroške in administrativne ovire. Novi ukrepi vključujejo možnost do šestmesečnega usposabljanja pri delodajalcu, ureditev priznanja kvalifikacij za demonstracijske operacije ter poenotenje stroškov postopkov. Predlog zakona določa tudi uvedbo izvedenca po potrebi za specifične izobraževalne programe in opravljanje strokovnih izpitov s tolmačem.

Odpoved po enem mesecu

Z opisanimi spremembami si vlada želi zagotoviti stabilno delovanje zdravstvenega sistema in olajšati vključevanje tujih zdravstvenih delavcev v naše okolje. Ti prihajajo v zadnjem času v Slovenijo na povabilo naših delodajalcev, ki jim nato pomagajo urejati vse potrebno za prihod in v zvezi s tem krijejo tudi stroške – do 300 evrov javnim zavodom za stroške tečaja in izpita iz slovenščine za tuje zdravnike sicer povrne država, a so stroški precej višji, postopki preverjanja izpolnjevanja vseh pogojev pa se lahko vlečejo tudi do dveh let.

Takih, ki izpolnjujejo vse pogoje, ni veliko, kar nekaj med njimi pa se jih po zaposlitvi v Sloveniji premisli. Prihod v našo državo vidijo le kot priložnost za pridobivanje izkušenj, kratkotrajno izboljšanje materialnega statusa ali odskočno desko za odhod drugam, zato delodajalce, ki so jim pomagali premagati vse ovire pri zaposlovanju, tudi zapuščajo.

Tako je zdravnik iz Makedonije v ljubljanskem zdravstvenem domu odpoved podal komaj mesec dni po zaposlitvi in se zaradi družinskih razlogov vrnil v tujino. V ZD Ljubljana so od leta 2022 sicer zaposlili devet zdravnikov iz tujine. Od njih je eden odšel, eden ni opravil poskusnega dela, torej jih dela še sedem. Deset tujih zdravnikov imajo v postopku pridobivanja poklicne kvalifikacije (družinska medicina, pediatrija), pogovori potekajo še z nekaterimi zdravniki pred sprožitvijo postopka za priznanje poklicne kvalifikacije. Nekateri zdravniki, ki se zanimajo za delo v Sloveniji, si premislijo že med tem postopkom.

Tujim zdravstvenim delavcem bi zmanjšali birokratske procese. FOTO: Leon Vidic/Delo

Glede zaposlitve pri nas se je premislil tudi pediatrični kardiolog, ki je vodil službo za kardiologijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. K nam je na delo iz Sarajeva prišel leta 2019, odpoved pa je prav tako iz družinskih razlogov podal novembra lani. V UKC Ljubljana so imeli z njim sklenjeno pogodbo o izobraževanju oziroma pogodbo o strokovnem izpopolnjevanju v tujini. »To je bilo tudi njegovo edino daljše izpopolnjevanje v tujini. Drugo so bile službene odsotnosti zaradi udeležb na kongresih oziroma krajših izobraževanjih, večinoma so bili stroški plačani iz sredstev, prejetih na podlagi donatorskih pogodb,« so pojasnili v ljubljanskem kliničnem centru. Drugi stroški, ki so jih imeli z njegovo zaposlitvijo, so bili: prevajanje dokumentacije (pridobivanje enotnega dovoljenja za delo in prebivanje v RS, pridobivanje dovoljenja za delo po 12. č členu ZZDRS …), plačevanje upravnih taks, zavarovanje za tujino, učenje in tečaj iz slovenskega jezika; plačilo postopka priznanja poklicne kvalifikacije.

Je stroške teh izobraževanj vrnil in ali ga bodo tožili, če jih ni, ker od znanja, ki ga je pridobil, plačnik (UKC Ljubljana) ne bo imel nič več? Iz največje bolnišnice so odgovorili, da se za tožbo ne bodo odločili: »Razšli smo se v prijateljskem vzdušju, hvaležni za ves čas in trud, ki ga je namenil našim bolnikom.«

Da se podobni primeri ne bi več dogajali, bo v predlogu v uvodu omenjenega predloga zakona urejena tudi vezanost zdravstvenih delavcev na zaposlitev pri delodajalcu po zaključku vseh postopkov, ki bodo – kot zagotavljajo na vladi – precej krajši.