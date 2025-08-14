Temna stran tehnološkega napredka

V nadaljevanju preberite:

Odkar je umetna inteligenca postala dostopna širši javnosti, se je sprožil plaz. Navdušenje in neomejene možnosti na eni strani, strah in tesnoba na drugi. Medtem ko si nosilci kapitala od sodobnih tehnologij obetajo dobiček, zaposleni ugotavljajo, da se vizija prihodnosti, v kateri bi stroji razbremenili ljudi, ne uresničuje v pričakovanem obsegu. Marsikje postaja delo zaradi napredka v tehnologiji celo intenzivnejše, spodbuja tekmovalnost, vedno hitreje, vedno dlje in vedno več.