Za učinkovit zdravstveni sistem

Prva okrogla miza je bila namenjena razpravi o vodenju in upravljanju s smernicami za kakovosten in učinkovit zdravstveni sistem, moderirala jo je direktorica Združenja Manager Petra Juvančič. Na njej so sodelovali Aymeric Royere, predsednik in direktor Inovativnih zdravil Novartisa v Sloveniji, Nataša Hajdinjak, predsednica uprave Prve osebne zavarovalnice, doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., strokovni direktor Pediatrične klinike Ljubljana, dr. Zoran Erjavec, dr. med., internist hematoonkolog v nizozemski splošni bolnišnici Emmen Treant ter član in predsednik različnih komisij glede smernic in financiranja v Federaciji medicinskih specialistov Nizozemske (FMS), ter prim. mag. Dorjan Marušič, direktor ZZ Celjenje in nekdanji zdravstveni minister ter samostojni svetovalec na področju delovanja zdravstvenih sistemov.

Potrebna je argumentirana razprava

Zdravstveni sistem mora biti zgrajen na učinkovitosti a ne na račun kakovosti oskrbe. In vsi v zdravstvu si želimo, da je zdravstvo kakovostno in hitro dostopno, je uvodoma dejala Petra Juvančič in povprašala, kako ga komentirajo udeleženci okrogle mize. Dorjan Marušič je dejal, da je slovensko zdravstvo ves čas pod pritiskom javnosti in politike, zdaj je najbolj aktualen zakon o zdravstveni dejavnosti, istočasno je ministrica predstavila zakon o kakovosti, ki je paradni zakon tega desetletja. In kot pri vsakem poskusu urejanja sistema in uvajanju sprememb prihaja do nasprotovanj.

»Sam pa pričakujem, da bi se dejansko lotili argumentirane razprave, na podlagi katere bomo, upam, poskušali nadgraditi ta zakon tam, kjer je pomanjkljiv. Treba je začeti z analizo in ugotoviti, kaj je glavni problem in obenem izboljšati negativne stvari. In glede s.p.-jev v zdravstvu - to so kreirali na finančnem ministrstvu in ne na zdravstvenem. Pomembno pa je, kako zadržati in spodbuditi zdravnike, da bodo delovali v javnih zdravstvenih zavodih. Poleg tega pa je treba izboljšati upravljanje zdravstvenih zavodov in iskati prave vzpodbude, da bodo zdravniki ostali v javnih zdravstvenih zavodih. UKC je na primer največji zaposlovalec, pomanjkljivost pa je njegovo upravljanje, vodenje sistema.«

Dr. Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike pa je glede novega zakona dejal, da je sam kljub novi funkciji še vedno in v osnovi zdravnik in se s samim poslovanjem ne ukvarja, njegov pogled na ta poklic pa je še vedno malo romantiziran. »To je poklic, za katerega, ko se zanj odločiš veš, kaj vse to za sabo potegne, kakšne žrtve. In seveda tudi mi, ki smo v to stopili pred več kot 30 leti, moramo sprejeti dejstvo, da danes mladi malo drugače gledajo na vse to in na poklic – moramo to sprejeti in se skladno s tem obnašati, tudi pri vodenju teh kadrov. UKC je nek steber, tista ključna institucija v javnem zdravstvu v Sloveniji, kjer končajo najbolj kompleksni in najtežji bolniki – mi smo slepa ulica, ker takega bolnika ne moremo nikamor več poslati. Pričakujem, da se bodo stvari uredile, da se bo ljudi, ki delajo v javnem zdravstvu, ustrezno lahko plačalo. Ti pojmi javno/zasebno - ne vem v kakšnem kontekstu se uporabljajo in kaj je v vsakem od teh pojmov imanentno - vendar ne glede na to kje si, se moraš obnašati kot dober gospodar. Stvari moraš imeti urejene, kakšen pa imaš motiv – ali je to izključno finančni, ker v UKC nekih hudih dobičkov ne bomo koval. Pomembno je, da mi kontroliramo vse stroške in da nam na drugi strani da zavarovalnica denar za opravljene storitve,« je še dejal Pokorn.