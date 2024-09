Le z vitalnim sistemom do zdravega človeka

Medijska hiša Delo bo danes zaključila večmesečno poslovno kampanjo Zdravje 2024: Vitalen sistem, zdrav človek s poslovno konferenco v prostorih GZS, ki je soorganizator konference.

Pozdravna nagovora bosta imela Bojan Budja, odgovorni urednik Dela, in Igor Zorko, podpredsednik GZS, predsednik ZIT in predsednik sekcije eZdravje. Uvodni govor na konferenci pa bo imela ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Konferenca se bo nadaljevala z osrednjim pogovorom moderatorja Anžeta Droljca direktorja poslovnega razvoja v podjetju Better, o poti do boljšega zdravstvenega sistema s strokovnjakoma doc. dr. Evo Turk, višjo raziskovalko v Centru za digitalno zdravje in socialne inovacije Univerze za aplikativne znanosti St. Pölten, in Paulom van der Wijkom, programskim direktorjem na Univerzi v Groningenu, nadzornikom v več zdravstvenih ustanovah in svetovalcem nizozemskega Neodvisnega zdravstvenega sistema.

Za učinkovit zdravstveni sistem

Prva okrogla miza bo namenjena razpravi o vodenju in upravljanju s smernicami za kakovosten in učinkovit zdravstveni sistem, moderirala jo bo direktorica Združenja Manager Petra Juvančič. Na njej pa bodo sodelovali Aymeric Royere, predsednik in direktor Inovativnih zdravil Novartisa v Sloveniji, Nataša Hajdinjak, predsednica uprave Prve osebne zavarovalnice, doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., strokovni direktor Pediatrična klinike Ljubljana, dr. Zoran Erjavec, dr. med., internist hematoonkolog v nizozemski splošni bolnišnici Emmen Treant ter član in predsednik različnih komisij glede smernic in financiranja v Federaciji medicinskih specialistov Nizozemske (FMS), ter prim. mag. Dorjan Marušič, direktor ZZ Celjenje in nekdanji zdravstveni minister ter samostojni svetovalec na področju delovanja zdravstvenih sistemov.

Znanost za zdravje

Uvodni nastop v drugo okroglo mizo z naslovom Znanost za zdravje v vsakdanjem življenju bo imel dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper. Slednji se bo zatem o tem pogovarjal z doc. dr. Mladenom Gasparinijem, dr. med., specialistom splošne in žilne kirurgije, izr. prof. dr. Nado Rotovnik Kozjek, dr. med., ustanoviteljico in vodjo Oddelka za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, ter vodjo Slovenskega združenja za klinično prehrano, ter z izr. prof. dr. Petro Došenović Bonča, vodjo magistrskega programa Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.