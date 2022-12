Uredništvo izbiralo in izbralo

Kaj imajo skupnega predsednik Uefe Aleksander Čeferin, zdravnik Erik Brecelj, pisatelj Boris Pahor, humanitarki Ana Lukner in Anita Ogulin ter jezikoslovec Kozma Ahačič? Vsi so v nekem obdobju zaznamovali slovensko družbo, premikali meje mogočega in se pogumno lotili nemogočega – in vsi nosijo prestižni naslov Delova osebnost leta. Kdo je tisti, ki je po mnenju uredništva najbolj zaznamoval iztekajoče se leto, bo znano v torek, ko bomo objavili deseterico nominirancev.

Vsak začetek leta je poln novoletnih zaobljub, a vsak konec je čas za obračun, inventuro. Tudi tokrat smo se v uredništvu vprašali, kdo nas je letos še posebej navdušil, nas vodil in reševal, kdo je tisti, ki nas je prepričal tako s svojim delom in dosežki kot s človečnostjo, integriteto, načelnostjo in pogumom. Za zdaj prišepnemo le toliko, da so to ljudje, ki se ne bojijo niti dolgih niti neznanih in strmih poti, na katerih pa so pogosto sami.

Od torka dalje bomo vsak dan predstavili njihove zgodbe, njihovo leto 2022, potem pa bomo izbor prepustili bralcem. Glasovanje na Delovi spletni platformi bo med 17. decembrom in 2. januarjem, ko bo uredništvo skupaj s prejetimi glasovi določilo zmagovalca. Slavnostna razglasitev Delove osebnosti bo v četrtek, 12. januarja 2023, zvečer, ko bodo podeljena tudi Delova novinarska priznanja in razglašena Delova beseda leta, ki je tradicionalno tudi ena od enajstih finalistk ZRC SAZU za slovensko besedo leta.

Lani smo v uredništvu skupaj z bralci Dela za osebnost leta izbrali aktivnega državljana, po zaslugi katerega Slovenija še nikoli ni bila bolj prepoznavna, ki je prebudil evropsko skupnost, odbil napad tako imenovane superlige, hkrati pa je na »domačih« tleh jasno in glasno stopil v bran pravni državi in spoštljivi javni komunikaciji. Aleksander Čeferin se je tako pridružil odlični družbi trideseterice predhodnikov, saj v uredništvu Delovo osebnost izbiramo že od leta 1990. Vsi skupaj so junaki našega časa in vsi skupaj govorijo o svetu, v katerem smo živeli, še živimo in v katerem je tudi po njihovi zaslugi življenje boljše.