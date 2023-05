Kako varni smo kot vozniki električnih skirojev

Obiskovalci kranjskega mestnega jedra so prejšnji konec tedna imeli priložnost premierno v Sloveniji preizkusiti simulator vožnje z električnim skirojem, ki ga je na mikromobilnostnem dogodku predstavila Zavarovalnica Triglav.

Vožnja na simulatorju poteka tako, da stopimo na e-skiro ter s pospeševanjem in zaviranjem simuliramo vožnjo po ulici, ki jo vidimo na zaslonu. S stranske ceste pripelje avtomobil, na cesto za žogo priteče otrok in tako dalje, kot voznik e-skiroja se moramo na dogodke pravilno in pravočasno odzvati z zaviranjem. Po končani vožnji dobimo oceno, hitrost vožnje, reakcijski čas, zavorno pot, kako smo uporabili zavore, podatke komentira moderator na simulatorju ter da nasvete.

»Na simulatorju vožnje z e-skirojem se posamezniki lahko varno spopadejo z realnimi situacijami, s katerimi se srečujejo v prometu. V praksi prepoznajo, kako pomembna je pozornost v prometu, preverijo razliko, če pri ustavljanju uporabljajo eno ali dve med seboj neodvisno delujoči zavori. Učijo se, v kakšnem odnosu so hitrost, predvidevanje in zaviranje ter kako pomembne so vse tri komponente za to, da preprečimo trk,« je povedala Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav.

Na simulatorju vožnje z e-skirojem se posamezniki lahko varno spopadejo z realnimi situacijami, s katerimi se srečujejo v prometu, pravi Ana Cergolj Kebler. FOTO: Žan Osim

Vstop električno gnanih naprav je prinesel velike spremembe na področje mikromobilnosti predvsem zaradi hitrosti, ki jih omogočajo. E-skiroje otroci in še posebno starši pogosto izenačujejo s skiroji, ki smo jih poganjali včasih, kar pa je daleč od realnosti. To so lahka motorna vozila, ki lahko dosežejo velike hitrosti ter zaradi konstrukcije in sile težnosti lahko postanejo zelo nepredvidljivi, če jih ne obvladamo.

Ana Cergolj Kebler je spomnila, da je starostna meja za uporabo e-skiroja v Sloveniji 12 let, vendar pogled na osnovnošolska dvorišča razkrije, da se z njimi vozijo tudi mlajši. Zdravniki opozarjajo, da otroci ne bi smeli na e-skiroje prezgodaj, ne brez čelade in ne, če niso pripravljeni. V tem smislu v Zavarovalnici Triglav s simulatorjem poskušajo mlade poučiti o nepredvidljivih dogodkih v prometu, simulator je medij, s katerim odpirajo dialog, postavlja vprašanje o tem, ali je nekdo pripravljen.

»Imamo dva simulatorja, eden bo ves čas na razpolago v šolah in na različnih dogodkih. Doseči želimo ne samo otroke, ampak tudi starše, saj je pomembno, da imajo tudi oni izkušnjo in lahko vidijo, kaj prinaša e-skiro,« je povedala. Drugi simulator pa bo na voljo v Triglav Labu, razvojnem digitalnem centru, kjer so tudi drugi simulatorji varne vožnje.