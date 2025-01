Avstrijska Koroška en korak do popolne ogljične nevtralnosti

Avstrijska Koroška postaja zeleno srce Evrope. Tukaj se že leta uspešno razvija edinstvena zgodba, kjer imajo glavno besedo napredek, inovativnost, povezovanje in trajnost. Prav na vseh področjih. Regija je svojo zeleno strategijo utrdila z ustanovitvijo središča Green Tech Valley, ki je danes globalno prepoznavno kot eno najnaprednejših tehnoloških središč za varstvo okolja in krožno gospodarstvo. Ključni cilj regije je ogljično nevtralna proizvodnja, k čemur pomembno prispevajo inovativne tehnologije in tesno sodelovanje med podjetji, raziskovalci in izobraževalnimi ustanovami.

Avstrijska Koroška je trenutno vodilna v Evropi, kar zadeva »trajnostno gospodarstvo«, in se je z uporabo obnovljivih virov energije uveljavila kot regija zelenega gospodarstva.

Green Tech Valley – vizionarji zelene prihodnosti

Bernhard Puttinger FOTO: Foto Fischer

Green Tech Valley povezuje več kot 300 podjetij in raziskovalnih inštitutov, ki skupaj premikajo meje na področju zelenih tehnologij. Po besedah, je skrivnost uspeha regije v sodelovanju, deljenju znanja in popolni predanosti iskanju rešitev za bolj trajnostno prihodnost. »Tristo zelenih tehnoloških podjetij tesno sodeluje z vodilnimi raziskovalnimi inštituti in univerzami – grozd vsako leto spodbuja okoli 40 inovacijskih projektov. Velika gostota posebne infrastrukture na Štajerskem je prednost; na primer, tukaj je največ laboratorijev za krožno gospodarstvo v Evropi, Štajerska pa sodeluje v 24 od skupno 41 kompetenčnih centrov za odlične tehnologije po vsej Avstriji,« poudarja Puttinger.

Njihova vizija je ohranjati in nenehno krepiti položaj južnoavstrijskih podjetij in raziskovalnih ustanov ter povečevati njihov vodilni mednarodni tehnološki in tržni položaj na področju energetike in okoljevarstva. Pri tem zasledujejo jasen cilj in polagajo temelje za popolnoma brezogljično družbo, kar naj bi uresničili do leta 2030. Nekatera so že dosegla 90 odstotkov. »Za ogromen napredek v zadnjih letih so zaslužne številne nove tehnologije, ki spodbujajo industrijo brez neto izpustov. Za to si prizadevajo ne le raziskovalna središča in velika podjetja, temveč tudi številna zelena tehnološka zagonska podjetja. Podjetja na njihovi poti do podnebne nevtralnosti podpiramo s širokim naborom storitev – na primer z našimi karticami Green Transformation Cards, spletnimi pripomočki, svetovanji TopRunner, z različnimi tematskimi dogodki s strokovnjaki in s predstavitvami najboljših praks na lokaciji podjetij. Kot grozd smo tudi stična točka B2B za naše člane, tako na nacionalni kot mednarodni ravni – tu predstavljamo nove tehnologije in ponujamo strokovno znanje,« poudarja Puttinger in še, da je zmanjševanje ogljičnega odtisa in njegova nova uporaba v krožnem gospodarstvu izjemno pomembna tema, s katero se v Green Tech Valleyju ukvarjajo mednarodni tehnološki voditelji.

Skrivnost uspeha regije je v sodelovanju, deljenju znanja in popolni predanosti iskanju rešitev za bolj trajnostno prihodnost. FOTO: Pexels

Trajnostni projekti kot temelj razvoja

Za zeleno preobrazbo so nujne stalne naložbe in inovacije. Poleg naprednih podjetij so raziskave in razvoj najpomembnejša gonilna sila inovacij.

Na Koroškem inovativne ideje dobijo natanko to, kar potrebujejo za rast: prostor, kjer lahko sodelujejo z industrijo, in partnerje iz goste mreže najnaprednejših raziskovalcev ter oprijemljivo podporo, ko gre za sodelovanje ali možnosti financiranja. Tehnološka parka v Celovcu in Beljaku sta odlična primera, ki ponujata popoln okvir za razvoj idej prihodnosti.

Med največjimi trendi, ki trenutno oblikujejo trajnostni razvoj regije, je uporaba zelenega vodika. Na Štajerskem, Koroškem in v Gornji Avstriji nastaja prva evropska vodikova dolina, kjer bodo izvedli 17 projektov v skupni vrednosti 578 milijonov evrov. Namen teh projektov je razogljičenje energetsko intenzivnih industrij, kot sta jeklarska in cementna. »Po podatkih EU so jeklarska, cementna in surovinska industrija, ki so močno zastopane na Štajerskem in so energetsko zelo intenzivne, med najtežjimi panogami za razogljičenje. Zato je uporaba zelenega vodika tu toliko bolj nujna. Poleg tega naj bi se do leta 2030 v EU polovica konvencionalno proizvedenega vodika, ki se že uporablja v tem sektorju, preusmerila v zeleno proizvodnjo.« In prav na tem področju, poudarja Puttinger, so potrebni obsežni ukrepi, zato na Štajerskem v okviru pilotnega projekta vodikove doline intenzivno poteka razogljičenje teh panog.

»Ko pogumna podjetja in raziskovalci sodelujejo kot pionirji, nastajajo velike stvari. Skupna rast in spremembe so omogočene le z nenehnim sodelovanjem in predanostjo ustvarjanju boljše prihodnosti.«

Povezovanje z regijo, ki ceni inovacije

Avstrijska Koroška ponuja izjemne priložnosti za slovenske podjetnike in raziskovalce, ki želijo razvijati svoje trajnostne ideje ali sodelovati v mednarodnih projektih. Green Tech Valley z izjemno gostoto infrastrukture, kot so laboratoriji in kompetenčni centri, ustvarja okolje, v katerem lahko podjetja učinkovito preizkušajo in uresničujejo inovacije.

Posebna gospodarska vez med Slovenijo in avstrijsko Koroško se kaže v tesnem sodelovanju slovenskih podjetij in raziskovalnih inštitutov s partnerji v Green Tech Valleyju. Kot poudarja Puttinger, je sodelovanje čez mejo ključnega pomena za hitrejšo rast in večjo učinkovitost. »Slovenske ideje in znanje so tu zelo cenjeni. Skupaj razvijamo tehnologije za brezogljično prihodnost,« pojasnjuje.

Avstrijska Koroška je regija, v kateri se trajnost, inovacije in podjetništvo združujejo v uspešno zgodbo. Slovenskim podjetnikom in raziskovalcem ponuja edinstvene priložnosti za sodelovanje in razvoj, ki jih je vredno izkoristiti. Če vas zanima, kako razviti svojo idejo ali izdelke v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki na področju zelenih tehnologij, obiščite spletno stran carinthia.com in prejeli boste vse podrobne informacije na enem mestu. Prelistajte belo knjigo, v kateri boste našli celovito predstavitev poslovnih priložnosti, programov financiranja in povzetek informacij, ki podjetjem pomagajo pri zagonu in rasti v regiji. Potrebujete več informacij? Izpolnite spletni obrazec in zelo hitro boste prejeli dogovore na vprašanja.

Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade