Slovenec, ki v startupu spreminja naše obraze

Avstrijska Koroška je postala prava meka za mlade in kreativne podjetnike, ki iščejo priložnost za razvoj in implementacijo svoje poslovne ideje. Na tem območju so razvili odlične razmere za zagonska podjetja, ki potrebujejo sredstva, prostore, strokovno pomoč in mreženje med tistimi ustanovami, ki bi jim olajšale pot do podjetniških zvezd.

Med tistimi, ki jim je uspelo razviti idejo prav v inkubatorju ob Vrbskem jezeru, je tudi Jernej Dvoršak, ki je pred časom skupaj s partnerjema iz Avstrije in Italije zagnal startup PiktID in s svojim produktom zelo hitro osvojil pomembne dele sveta. Njihovo področje delovanja je inovativno, pri zasledovanju svojih ciljev pa jih vodi jasen vpogled v prihodnost. Razvili so namreč programsko opremo, ki poskrbi za anonimizacijo fotografij. In čeprav na prvi pogled zveni kot abstraktni pojem, je to orodje, ki ga bomo v prihodnosti vedno več potrebovali.

Pri razvoju svoje ideje so imeli v mislih sodobno virtualno družbo, v kateri je identiteta posameznika vedno bolj dragocena, hkrati pa so razmišljali tudi trženjsko in pri svoji zamisli upoštevali tudi prihodnje naročnike, na primer fotografske agencije. Njihovo programsko orodje, ki temelji na uporabi umetne inteligence, namreč lahko spreminja identitete posameznikov na obrazih s tako neverjetno natančnostjo, da je težko prepoznati »prevaro«. Tako na primer ne bo več treba prikrivati obrazov oseb na fotografijah, ampak jih lahko s pomočjo tega orodja preprosto nadomestimo. Tako lahko spreminjajo starost, barvo oči, etnično pripadnost, izraze, čustvovanja itd. Odlično orodje pride prav tudi oglaševalcem, ki lahko osebe na fotografijah preprosto prilagodijo različnim trgom in situacijam. Hitro in brez dodatnih fotografiranj.

Tako je v praksi videti spreminjanje obrazov. FOTO: PiktID

Toda za razvoj te napredne tehnologije, ki na svetovnem trgu za zdaj še nima prave konkurence, je bilo potrebnega veliko časa, znanja in predvsem idealnih pogojev, ki so ekipi mladih vizionarjev omogočili, da so svojo idejo lahko lansirali na trgu. In ko so iskali pravo okolje za delo, je bila odločitev lahka: za razvoj svoje ideje so izbrali avstrijsko Koroško.

Jernej dobro pozna razmere, ki jih ponuja Avstrija, saj je pred tem delal v družbi BABEG – Invest in Carinthia, kjer spodbujajo naseljevanje novih mednarodnih podjetij na lokacije na avstrijskem Koroškem.

Kakšna je njegova izkušnja startupovca na drugi strani meje in od kod izvira njegova tesna povezanost z nemško govorečim trgom, smo izvedeli v zanimivem intervjuju, ki naj bo navdih za vse tiste, ki morda še iščete pot za uresničitev poslovnih ciljev.

Kaj vas je pripeljalo na avstrijsko Koroško?

Z nemško govorečim območjem sem imel izkušnje že veliko prej, saj sem delal za Nemško gospodarsko zbornico v Ljubljani. Nato sem spoznal svojo ženo, ki je Avstrijka, tukaj iz Celovca, tako da me je sem v bistvu najprej pripeljala ljubezen. In moram priznati, da sem se tukaj zelo dobro počutil že od prvega meseca naprej. Kar zadeva poslovni del, lahko rečem, da je Koroška še najbolj blizu slovenski poslovni kulturi. Oni temu rečejo »gut leben, gut arbeiten« (op. a. dobro živeti, dobro delati). Tukaj ni nič nenavadnega, če se podružimo tudi po službi.

Avstrijski Koroški je uspelo ustvariti odlične razmere za zagonska podjetja. Pred leti ste tudi sami postali eno izmed njih. Kako pomagajo startupovcem, kakšno pomoč oziroma podporo vam ponujajo?

Vključeni smo bili v program, v okviru katerega smo dobili finančno podporo za devet mesecev, samo zato, da si tukaj sedel v inkubatorju in razvijal svojo poslovno idejo. Pomembno je, da si tistih devet mesecev preskrbljen in da se res lahko posvetiš ideji. Potem ko to idejo razviješ in ugotoviš, da je res zanimiva za trg, se lahko povežeš s tehnološkim parkom Lakeside Park. Mi imamo tukaj še vedno pisarno in smo v bistvu inkubirani tukaj – imamo podporo trenerjev in drugih startupov, ki ti malo pomagajo. Tukaj dobiš finančna sredstva, ki jih lahko uporabiš za različne storitve: za razvoj prototipa, na primer, ali za zasnovo marketinške podobe podjetja itn.

Program vor.GRÜNDEN mlade ustanovitelje finančno podpira kar devet mesecev, tako da se lahko v celoti posvetijo svoji ideji.

FOTO: PiktID

Vaše startup podjetje se imenuje PiktID in se ukvarja z anonimizacijo. Lahko opišete, za kaj gre pri tem orodju?

Ideja je bila, da bi namesto zasenčevanja obrazov za njihovo prikritje uporabili umetno inteligenco za spreminjanje obrazov. S tem ko generiraš nov obraz, anonimiziraš originalno osebo, a hkrati ohraniš zgodbo slike in zaščitiš njeno osebnost. To je bila naša začetna ideja. Nato smo ugotovili, da ima ta tehnologija veliko možnosti za uporabo v marketingu: od globalnih kampanj, kjer lahko opraviš fotografiranje v eni državi in nato lokaliziraš modele za ciljno publiko, do spreminjanja starosti ali izražanja različnih čustev.

Kdo so potem konkretno vaše stranke in od kod prihajajo?

Od marketinških agencij, oglaševalcev pa do recimo kakšnih platform za marketing. Sicer pa delujemo po vsem svetu, še najbolj v Ameriki.

Kakšna je vaša konkurenca na trgu?

V bistvu je nimamo, kar mi sploh ni jasno, da v teh treh letih še ni prišla na trg storitev, ki bi omogočala popolnoma avtomatično menjavo obrazov.

Ali vaše orodje deluje samo na fotografijah ali tudi na videu?

Razvili smo že eno tehnologijo za fotografije, ki bo tudi podlaga za videe. Tako da je tudi video zagotovo naša vizija in si prizadevamo v tej smeri, da bomo lahko čim prej nekaj takega ponudili na trgu. Ker prihodnost je v videu.

Če se vrnemo na vaše začetke: koliko časa ste potrebovali, da ste od te ideje prišli do končnega produkta, ki ga danes lahko ponujate na trgu?

Ideja je vzniknila sredi koronskega časa, leta 2020, to je tri leta od takrat. Umetna inteligenca je bila res še v povojih in smo v tem času tudi že spremenili dva, tri modele. Kolikor se razvija umetna inteligenta, toliko se tudi kakovost našega proizvoda. Zdaj smo že na takem nivoju, da ljudje ne morejo več ugotoviti, ali je bil obraz generiran ali ne. Danes dobivamo celo odzive strank, torej oglaševalcev, ki pravijo, da generirani obrazi v kampanjah performirajo bolje od originalnih.

FOTO: Johannes Puch (de)

Kaj bi svetovali mlademu inovatorju, podjetniku z idejami, ki bi jih rad razvil in ustanovil svoj startup? Kako naj začne, zakaj je avstrijska Koroška, recimo, okolje, v katerem bo lažje uspel?

Najprej naj se podjetniki osredotočijo na problem, ki bi ga radi rešili, in ne na produkt. Naj pridobijo čim več povratnih informacij s trga. To je sploh osnova. Kar se tiče nemško govorečega trga, je Koroška zagotovo najbolj zanimiva, zato ker je geografsko najbližja, pa tudi po kulturi in mentaliteti. Ljudje so bolj odprti in boste hitro dobili povratne informacije. Koroška je zanimiva tudi zato, ker je geografsko po industrijah zelo skoncentrirana. V zelo strnjenem območju imamo vse od mikroelektronike, IT-ja, lesne industrije … Če je startup povezan s temi panogami, lahko nastane zelo zanimiva zgodba. Vsa ta mesta imajo tehnološke parke, kjer lahko startup najde svoje mesto.

Avstrijska Koroška obožuje ljudi z inovativnimi idejami in pogumne ustanovitelje

podjetij z vizijami za prihodnost. Zato dežela s financiranjem in svetovanjem podpira zagonska podjetja in mlade podjetnike od prvih korakov do ustanovitve.

Preprosto in nebirokratsko. Želite izvedeti več? Prelistajte brošuro, v kateri boste lahko prebrali številne zanimive zgodbe in se poglobili v vse prednosti, ki jih ponuja poslovanje čez mejo. Potrebujete več informacij? Izpolnite spletni obrazec in zelo hitro boste prejeli dogovore na vprašanja.

Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade