Avstrijska Koroška: pametna izbira za poslovanje in inovacije

Z izjemno geografsko lego, ki omogoča hitro povezovanje z Italijo, Slovenijo in širšo alpsko-jadransko regijo, ter močnim poudarkom na raziskavah in razvoju je avstrijska Koroška postala idealno okolje za podjetja, ki iščejo nove priložnosti. Prav tukaj se začenjajo številne zgodbe o uspehu, ki z edinstvenimi in inovativnimi pristopi ne le iščejo svoj prostor na globalni ravni, ampak obenem uspešno plujejo in postajajo izjemni trendesetterji na svojih področjih delovanja.

Spoznajte konkretne primere uspešnih podjetniških zgodb, ki dokazujejo, kako avstrijska Koroška s specializacijo, sodelovanjem in vlaganjem v kadre postavlja nove standarde za uspešno poslovanje. Hkrati odkrijte tudi, kako lahko Koroška postane vaš ključ do poslovnega uspeha.

Specializacija namesto množične proizvodnje

»Povpraševanje je po fleksibilnosti,« pravi Harald Tautschnig, direktor tehnološkega podjetja Lithexx iz Dellacha v dolini Drave. Lithexx je specializiran za razvoj in izdelavo naprav za industrijo polprevodnikov. Med njihovimi strankami so globalni velikani, kot so Infineon, ams in NXP, kar pomeni, da so prav v vrhu industrije. Njihov poslovni model temelji na prilagojenih rešitvah, saj trg zahteva visoko stopnjo personalizacije in inovativnosti.

»Izdelujemo naprave za posebne namene,« pojasnjuje Tautschnig. To vključuje različne velikosti plošč in materiale, od stekla do plastike in silicija. Njihove rešitve se uporabljajo v različnih industrijah – celo pri izdelavi ur Rolex, pri kateri imata silicijeva zobnika iz Dellacha ključno vlogo. Trenutno se podjetje ukvarja z razvojem naprave za plošče iz kremenovega stekla, dolge več kot meter. »Prvi laboratorijski poskusi so bili uspešni,« dodaja Tautschnig.

»Gradimo posebne naprave za industrijo polprevodnikov. Tukaj je potrebna popolna prilagodljivost.« (Harald Tautschnig, Lithexx)

FOTO: Urad koroške deželne vlade

Specializacija v zahtevnih nišah ni edinstvena le za Lithexx, ampak je ključni dejavnik uspeha številnih koroških podjetij. Tako je na primer podjetje TIPS Messtechnik iz Tehnološkega parka v Beljaku, ki so ga pred tridesetimi leti ustanovili v majhnem stanovanju, danes vodilno na področju testnih naprav za mikročipe.

Visokotehnološko podjetje zdaj zaposluje 90 sodelavcev, prejelo je že več priznanj in bilo nominirano za državno nagrado za inovacije. To, da se koroško podjetje uveljavlja na mednarodnem prizorišču – delež izvoza znaša 70 odstotkov –, ni naključje. »Za tehnološko podjetje, kot je TIPS, Koroška ponuja dobre razvojne možnosti,« pravi njihov menedžer Michael Fiammengo, »dežela ponuja dobro infrastrukturo in privlačne subvencije. In posebej na področju močnostne elektronike in senzorskih sistemov se je razvil dobro delujoč ekosistem, ki vključuje specializirana podjetja, raziskovalne ustanove in visoke šole, kot je na primer Silicon Alps Aluster.«

Trenutno TIPS v sodelovanju z raziskovalnim centrom Silicon Austria Labs (SAL) v Beljaku razvija optični sistem za merjenje igel, pri katerem se igle prepoznajo in merijo s kamero. Meritve za to stalno kontrolo procesa so se do zdaj beležile ročno. Nadaljnji razvoj vključuje drugi varnostni sistem z izboljšano strojno opremo, poleg tega se meritve zdaj samodejno shranjujejo.

»Na področju močnostne elektronike je na Koroškem nastal dobro delujoč ekosistem.« (Michael Fiammengo, TIPS)

FOTO: Depositphotos

Moč sodelovanja

Sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi ustanovami in izobraževalnimi institucijami je srce koroškega inovacijskega ekosistema. Silicon Austria Labs (SAL) v Beljaku je eden vodilnih raziskovalnih centrov za mikroelektroniko in senzoriko v regiji. S tesnim sodelovanjem s podjetji, kot je TIPS Messtechnik, omogočajo hitrejši razvoj inovacij in konkurenčnih prednosti.

SAL partnerjem ne le ponuja hitro in nebirokratsko izvedbo raziskovalnih projektov, ampak financira tudi do 50 % celotnih stroškov projekta. Eden izmed uspehov tega modela je Tiny Power Box – napreden polnilec za električna vozila, ki omogoča dvosmerni tok energije med vozilom in omrežjem.

Direktorica SAL-a, Christina Hirschl, poudarja: »S tem modelom SAL svojim partnerjem ne le omogoča hitro in nebirokratsko izvedbo njihove raziskovalne ideje, temveč financira tudi 50 odstotkov celotnih stroškov projekta.« Industrijski partner mora prispevati le 25 odstotkov v gotovini in dodatnih 25 odstotkov v obliki stvarnih in kadrovskih storitev.

»Podjetjem ponujamo priložnost, da v svoje izdelke in procese vključijo inovativne tehnologije.« (Christina Hirschl, Silicon Austria Labs)

Izobraževanje in razvoj kadrov

Zavezanost razvoju talentov je še ena od ključnih prednosti avstrijske Koroške. Tako na primer program Study & Work na visoki šoli FH Kärnten študentom omogoča, da združujejo izobraževanje in delo v lokalnih podjetjih. S tem se ustvarja stalni dotok usposobljenih kadrov, kar koristi tako podjetjem kot mladim strokovnjakom.

Poleg tega dvojezičnost zaposlenih omogoča poslovanje na večjezikovnih trgih, bližina Italije in Slovenije pa Koroško postavlja v osrčje gospodarskega in kulturnega sodelovanja v alpsko-jadranski regiji.

Zakaj avstrijska Koroška Podjetja bodo na avstrijskem Koroškem našla popolno kombinacijo inovativnosti, sodelovanja in razvoja kadrov. Dobro razvita infrastruktura, privlačne finančne spodbude in vzpostavljene mreže na področjih, kot sta močnostna elektronika in senzorika, ustvarjajo idealno okolje za rast podjetij.

