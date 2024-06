Mladi startupovci, pozabite London ali Berlin

Avstrijski Koroški je v zadnjih letih uspelo vzpostaviti okolje, kjer svoje mesto za razvoj ideje, inovacije in uspeh najdejo številni startupovci iz različnih delov Evrope. To območje razvija mlade talente in omogoča razvoj najnaprednejših inovacij, ki konkurirajo po vsem svetu. Ustvarili so razmere, primerljive s tistimi, ki jih najdemo v večjih mestih, vendar so zaradi geografske umeščenosti bolj dostopne in z boljšo povezljivostjo s sosednjimi državami in naprej v svet. »Danes v svetu, kjer marsikdo dela na daljavo, ni nujno, da živim v dragem velemestu, da bi bilo moje zagonsko podjetje uspešno. Sedim lahko tudi ob Vrbskem jezeru, kjer je poslovna plaža z brezžičnim internetom in vsem drugim, kar potrebujem. Tam lahko sproščeno delam v čudovitem okolju. To je priložnost za to območje,« pove Jürgen Kopeinig, direktor zagonskega središča build! In to je le kratek oris vseh prednosti, ki jih na avstrijskem Koroškem dobijo mlada podjetja.

Kako jim je to uspelo?

Okolje, ki omogoča razmnoževanje idej

V najjužnejši avstrijski deželi se lahko pohvalijo z odličnimi povezavami med univerzami, raziskovalnimi institucijami in industrijo. Tako omogočajo bistveno hitrejši razvoj idej, proizvodov in storitev, tudi za zagonska podjetja. Posebno široke so te možnosti na področju industrije mikroelektronike, informacijskih tehnologij, robotike in elektronskih sistemov.

Razvili so se v visokotehnološko deželo, zato so postali ciljna lokacija za številna mlada zagonska podjetja – ne le zaradi izjemno plodovitega vzdušja za ustanovitev podjetja, temveč tudi zaradi ambicioznega dela številnih javnih organov in ustanov, ki z besedo in dejanji pomagajo pri ustanovitvi in vlaganju.

Na avstrijskem Koroškem poteka prav poseben model povezovanja: ljudje z idejo, zagonska podjetja, študenti in akademiki na univerzi se povezujejo z raziskovalnimi institucijami, v katerih se njihove ideje začnejo spreminjati v izdelek. Povezujejo se tudi s podjetji, kot sta Flex in Infineon, ki imajo svoje razvojne oddelke. Prelistajte brošuro, v kateri boste lahko prebrali številne zanimive zgodbe in se poglobili v vse prednosti, ki jih ponuja poslovanje čez mejo. Potrebujete več informacij? Izpolnite spletni obrazec in zelo hitro boste prejeli dogovore na vprašanja.

Kdor na začetku poti potrka na koroška vrata, uspešno doseže svoj cilj. Za takšen uspeh obstaja več razlogov.

Neposredno svetovanje

Imate zamisel, toda kako jo spremeniti v poslovni model in uspeh? Na Koroškem so vam za svetovanje in podporo na voljo različne organizacije.

Zagonska platforma StartNet Carinthia je odlična začetna točka, ki vam ponuja dober pregled stanja.

»Koroška mreža zagonskih podjetij« omogoča aktualen vpogled v inovativne zagonske projekte na Koroškem in dostop do virov ključnih deležnikov.

Profesionalni svetovalci v zagonskem središču build! motivirane ustanovitelje spremljajo korak za korakom.

Možnosti subvencioniranja

Ne glede na to, kako dobra je vaša poslovna zamisel, jo boste brez kapitala težko uresničili. V Avstriji je finančna ponudba glede na evropske standarde izjemna. Najpomembnejša agencija za financiranje na Koroškem je Koroški sklad za spodbujanje podjetništva (KWF). Podjetja, ki želijo narediti prve korake na področju raziskav in razvoja, podpira z nepovratnimi sredstvi v višini od 50 do 70 odstotkov za projekt v vrednosti največ 75.000 EUR.

Edinstven je tudi program vor.GRÜNDEN, ki mlade ustanovitelje podpira kar devet mesecev, tako da se lahko v celoti posvetijo svoji ideji.

Program kvalifikacij in usposabljanja »Innovations.TALENT« prav tako spodbuja projekte inovacij, raziskav in razvoja, po možnosti na zelenem in digitalnem področju.

Poslovne priložnosti v dobri soseski

Koroška ponuja zagonskim podjetjem odlične sosede. Ekosistem vključuje mednarodne industrijske skupine, kot so Infineon, vrhunski raziskovalni center Silicon Austria Labs in tehnološko središče Lakeside Park. Lokacija je idealna: hitre povezave s celotno regijo Alpe-Jadran zagotavljajo optimalen dostop do trgov in mednarodnega sodelovanja.

Sosedsko sodelovanje je hitro in učinkovito Geografska umeščenost avstrijske Koroške zagotavlja hiter medregijski prenos znanja, predvsem pa tudi hitro povezovanje in iskanje resursov. »Na Koroškem vemo, kaj je na slovenski strani, in Slovenci veste, kaj je na primer na koroški in štajerski strani, ker je to blizu meje in je za zagonska podjetja lahko dostopno in dosegljivo. Na primer: če neko startup podjetje pri nas potrebuje strokovno znanje Inštituta Jožef Stefan na določenem raziskovalnem področju, jih naš inkubator poveže. Enako bi veljalo na primer s povezovanjem s kakšnim drugim zagonskim podjetjem v Sloveniji,« zelo nazorno Jürgen Kopeinig oriše sinergijske regijske možnosti, ki jih omogoča njihov inkubator. In tudi obratno, seveda: »Na avstrijskem Koroškem imamo najnaprednejšo dvorano za drone, in če bi na primer v Mariboru obstajalo kakšno zagonsko podjetje, ki bi raziskovalo področje dronov, inteligenco dronov ali kaj podobnega in bi potrebovalo okolje, kjer bi lahko opravljalo testne polete, potem bi nas lahko inkubator povezal in bi to omogočili.«

Navdiha vam ne bo zmanjkalo

Za nove ideje potrebujete okolje, ki je polno navdiha. V skupnih delovnih prostorih si ustanovitelji ne delijo le prostora, temveč se tudi povezujejo in sodelujejo. V Makerspace Carinthia, ki združuje delavnice in pisarne, razvijajo prototipe, sklepajo sodelovanja in ustvarjajo nova prijateljstva. Če potrebujete svež zrak in čudovit razgled, obiščite Businessbeach ob Vrbskem jezeru. Na voljo so brezžični internet, električne vtičnice in lastne omarice – edino, kar morate narediti sami, je, da se osvežite s skokom v vodo.

Meje so povsem izbrisane

Ko gre za čezmejno sodelovanje z avstrijsko Koroško in širše, so meje povsem izbrisane – podjetnike, startupovce ter različne raziskovalne in izobraževalne institucije povezujejo strokovnost, inovativnost in želja po novih kreativnih in inovativnih priložnostih. Na ta način se ustvarjajo temelji za napredek, nastajajo nove specializacije, v neverjetnem zagonu je tako razvoj pametnih tehnologij in umetne inteligence.

In če bi želeli podjetje odpreti prav na avstrijski strani, je pot do tja kratka in enostavna, zagotavlja Kopeinig. »Pri nas je ustanovitev podjetja preprosta in nezapletena. Morda nimamo 25 zagonskih inkubatorjev, kot jih imajo na Dunaju ali v Münchnu, ampak le en inkubator, ki skrbi za tehnološko usmerjena zagonska podjetja, in središče za zagonska podjetja pri gospodarski zbornici. S tem prihranite veliko časa. Tako je vse skupaj nekoliko manjše in mislim, da je tudi konkurenca manjša kot v velikih mestih. In ljudje, ki so odgovorni za zagonske teme, se s tem ukvarjajo že dlje časa. Mnogi se s tem ukvarjajo že zelo dolgo, zato se med seboj poznamo. To pomeni, da lahko odprta vprašanja pogosto hitro uskladite in da nekatere stvari potekajo hitreje. To je vsekakor značilno za našo lokacijo. Omeniti je treba tudi, da so možnosti za subvencije zelo dobre,« na kratko strne vse ugodnosti, ki jih ponuja napredno poslovno okolje na avstrijskem Koroškem.

Imate kakšno inovativno poslovno idejo? Bi se radi povezali z novimi partnerji, ki bi vam omogočali zagon podjetja in razvoj vaše inovacije? Učinki sodelovanja med podjetji so še boljši, ko segajo čez mejo. Povežite se in poiščite prave partnerje za svoj cilj. Odkrijte nove poslovne priložnosti

Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade