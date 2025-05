Avstrijska Koroška privablja inovatorje z vsega sveta

Podjetniki, inovatorji, tehnologi in vsi talenti, ki iščejo okolje, v katerem bi zlahka razvijali svoje ideje, se povezovali, mrežili, širili in ustvarili priložnost za rast, so prav na avstrijskem Koroškem prepoznali izjemno priložnost za uresničitev svojih idej. V zadnjih letih je ta regija veliko vložila v ustvarjanje idealnih razmer za podjetja, ki iščejo lokacijo, ki bo žarišče, in povezovanje. Uspelo jim je zgraditi široko skupnost, ki je privabila tako velike korporacije kot številne mlade startupovce, ki so tukaj dobili izjemno priložnost za razvoj svojega potenciala.

V čem je Koroška posebna? Z najsodobnejšo infrastrukturo, razvejenimi omrežji in kakovostjo življenja, ki zares navdušuje, jim je uspelo zgraditi prostor, ki spodbuja inovacije. Tukaj sta največja notranja dvorana za drone v Evropi in največja čista soba v Avstriji.

Prav zaradi teh pogojev danes na avstrijskem Koroškem lahko razvijajo tehnologije, ki premikajo meje: na področju mikroelektronike, robotike, mehatronike, segmenta IT, obnovljivih virov energije in okoljske tehnologije. Rezultat so inovacije, kot so biomateriali za izdelavo vozil in tehnologije brezpilotnih letalnikov, ki v številnih panogah povečujejo varnost in učinkovitost.

Tehnološka in inovacijska središča

Na Koroškem je več inovacijskih središč, ki podjetjem omogočajo neposreden stik z raziskovalnimi ustanovami in drugimi tehnološkimi akterji.

Lakeside Science & Technology Park v Celovcu ob Vrbskem jezeru: digitalno srce regije, kjer domujejo podjetja s področja umetne inteligence, programske opreme, tehnologij 5G in izobraževalnih inovacij. Skupaj razvijajo rešitve, ki brezhibno združujejo raziskave, razvoj in uporabo na trgu – te so hitre, razširljive in usmerjene v prihodnost.

Tehnološki park Beljak in Visokotehnološki kampus Beljak: združujeta več kot 40 tehnološko naprednih podjetij, približno 850 zaposlenih in več kot 1.100 študentov Visoke strokovne šole na Koroškem. Skupaj ustvarjajo dinamično okolje, osredotočeno na razvoj mikroelektronike, mehatronike, strojništva in vgrajenih sistemov. Kampus je opremljen z vrhunsko laboratorijsko opremo, sodobnimi čistimi prostori in testnimi napravami, ki omogočajo razvoj rešitev, konkurenčnih ne le na avstrijskem, temveč tudi na mednarodnem trgu.

Technologiepark Lavanttal: tukaj se razvijajo tehnologije, usmerjene v prihodnost – v zelene inovacije in trajnostne tehnologije. Ta središča omogočajo hitrejši razvoj izdelkov, dostop do laboratorijske opreme, usposabljanja, testna okolja in, kar je ključno, priložnosti za sodelovanje.

Inovacije, ki spreminjajo svet – od biomaterialov do digitalnih rojev

V sodobnem svetu, kjer se napredek odvija s svetlobno hitrostjo, odločajo odlične raziskave, povezovanje in prenos znanja v prakso. Na Koroškem inovacije ne nastajajo v osami – ključna prednost regije je tesno sodelovanje med znanstvenimi ustanovami, gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami. Ne glede na velikost imajo podjetja dostop do vrhunske raziskovalne infrastrukture, laboratorijev in strokovnjakov, ki jim pomagajo razviti in preizkusiti rešitve, pripravljene za vstop na trg. Regija se lahko pohvali z raziskovalnimi centri mednarodnega ugleda, ki postavljajo merila na področjih, kot so elektronika, digitalna transformacija, umetna inteligenca, sistemi kolektivne inteligence in razvoj naprednih materialov prihodnosti.

Na področju digitalizacije in umetne inteligence ima močne partnerje, kot sta Joanneum Research Robotics in Fraunhofer-KI4LIFE.

Pomembno gibalo tehnološkega razvoja na Koroškem so raziskovalne ustanove, kot je Silicon Austria Labs (SAL), ki v partnerstvu z industrijo in akademskimi krogi razvijajo ključne tehnologije prihodnosti – od pametnih naprav do avtonomnih sistemov in rešitev za industrijo 4.0. Podjetja pri tem ne pridobijo le dostopa do vrhunske infrastrukture, temveč tudi možnost sodelovanja z vrhunskimi strokovnjaki v odprtem in podjetniško usmerjenem okolju.

Ena največjih prednosti avstrijske Koroške je nekaj, česar ne moremo ovrednotiti s številkami – občutek svobode, jasnosti misli in odprtosti duha, ki preveva regijo. Ali kot lepo povzame Bernhard Lamprecht, direktor tehnološkega parka Lakeside: »Koroška zame pomeni inovativnost, mednarodno povezanost in kakovost življenja. Ljudi privlačijo kraji, kjer se razvijajo nove stvari. In prav to se dogaja v tehnološko napredni deželi Koroški: tu se izobraževanje prepleta z raziskavami in podjetništvom.«

Priložnosti za podjetja in študente

Koroška ponuja edinstvene priložnosti za sodelovanja na različnih ravneh: podjetja lahko preprosto vstopijo v raziskovalne verige, študenti pa že v času študija sodelujejo pri konkretnih projektih.

Na voljo so številni programi podpore za zagonska podjetja, subvencije za raziskave in razvoj, pa tudi priložnosti za sodelovanje z vrhunskimi raziskovalci iz Avstrije in širše Evrope. Hkrati je kakovost življenja tista dodana vrednost, ki pospešuje kreativnost – od izjemne narave in športnih možnosti do kulturne ponudbe in odlične povezanosti s Slovenijo, Italijo in širšo srednjeevropsko regijo.

Spodbujanje rasti, uresničevanje idej

Inovativne ideje potrebujejo tudi stabilno podporno okolje. Ključno vlogo pri tem ima Koroški sklad za spodbujanje gospodarstva (Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds – KWF), ki s prilagojenimi programi podpira vse faze podjetniškega razvoja – od prvih korakov inovativnih zagonskih podjetij do rasti in širitve uveljavljenih malih, srednje velikih in velikih podjetij.

Koroška tako ni le spodbujevalka inovacij, temveč zanesljiv partner na celotni poti razvoja – od začetne zamisli do prodora na trgu. Vse to prispeva k nastanku številnih uspešnih tehnoloških zagonskih podjetij in utrjuje položaj regije kot vodilnega središča za visokotehnološke projekte.

Prenesite brošuro Poslovne priložnosti na Koroškem Pridobite celovit vpogled v koroški inovacijski ekosistem – od strateškega sodelovanja z raziskovalnimi ustanovami do praktičnih informacij o financiranju, podpornih programih in tehnoloških priložnostih. Prenesite jo TUKAJ.

