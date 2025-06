Ste kdaj pomislili, kako nastanejo ikone iz Ajdovščine?

Za številnimi ikoničnimi izdelki Fructal, brez katerih si danes težko predstavljamo vsakdan, stojijo predani strokovnjaki, visoki standardi kakovosti in sodobne tehnološke rešitve. Pomembno vlogo pri razvoju vrhunskih proizvodnih procesov ima tudi ajdovsko podjetje Enoop, dolgoletni Fructalov partner iz ozadja.

Sodelovanje med Fructalom in podjetjem Enoop sega v leto 1990, ko je mlado podjetje prispevalo ključne elemente za novo linijo za sadne ploščice. Z leti se je sodelovanje okrepilo, v zadnjih letih so tako na primer uresničili številne projekte, kot je posodobitev kuhalnikov za otroško hrano in Frutabelo. Sodelujejo tudi pri energetski prenovi in implementaciji aseptičnih proizvodnih linij.

Fructal je v desetletjih postal del nas. Malo je podjetij v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo s tako bogato zgodovino, hkrati pa ostajajo v koraku s časom – tako z razvojem novih produktov kot z vlaganji v sodobno tehnologijo. V ozadju teh uspehov pa pogosto stojijo tihi, a ključni partnerji, kot je Enoop, ki s svojim znanjem omogočajo, da so izdelki, ki jih dnevno najdemo na policah, varni, kakovostni in narejeni z mislijo na prihodnost.

Enoop se ukvarja z izdelavo, montažo in avtomatizacijo procesne opreme za prehrambno, kemično, kozmetično in farmacevtsko industrijo. V sodelovanju s Fructalom podjetje že vrsto let nadgrajuje tehnološke procese, ki vplivajo na kakovost, varnost in trajnost izdelkov. »Za nas, ki delamo s Fructalom od naše ustanovitve, je sodelovanje s takim podjetjem izjemna dodana vrednost, saj smo se lahko skozi leta tudi mi naučili precej tehnoloških stvari in jih pozneje implementirali v našo proizvodnjo,« pravi Jurij Bovcon iz Enoopa.

V pogovoru z Jurijem Bovconom iz podjetja Enoop smo se med drugim pogovarjali o tem, kako poteka razvoj tehnološke opreme, kakšni so bili največji izzivi pri projektih za Fructal in kako pomembni sta sledljivost in natančnost, ko gre za prehrano, še posebej otroško.

Kako se je začelo vaše sodelovanje s Fructalom?

Leta 1990, ko smo ustanovili podjetje, je Fructal nabavljal linijo za sadne ploščice. Ker v nekdanji državi nisi smel uvoziti vsega, smo mi izdelali nosilni podest za kuhalnik. Sodelovali smo tudi pri montaži linije in pozneje pri servisiranju. Tako smo spoznali del tehnologije in zahtevnost opreme. Kasneje smo sodelovali pri opremljanju linije za sadne baze in marmelade ter pri izdelavi linije za mletje in odtajevanje zmrznjene kaše za pripravo sadnih sokov.

V zadnjih petih letih ste sodelovali pri vgradnji kuhalnikov za otroško hrano in Frutabelo. Lahko poveste kaj več o tem projektu – kakšne so bile ključne zahteve in tehnološki izzivi?

Ključne zahteve so bile izboljšanje delovanja linije, večja učinkovitost in večja varnost hrane. Na področju otroške hrane smo prenovili celotni sistem kuhanja in hranilnika za potrebe polnilne linije skupaj z avtomatizacijo procesa. Na Frutabeli je bilo treba novi kotel za kuhanje sadnih baz integrirati v že obstoječ sistem. Zamenjali so se vsi ključni mehanski deli za nemoteno delovanje v naslednjih letih. Ključni izzivi pri takih projektih so jasna komunikacija z naročnikom, integracija v že obstoječo proizvodnjo in prostore ter rok izvedbe.

Od slastne sadne kaše do končnega izdelka

V podjetju Enoop so razvili kotel za kuhanje sadnih baz, torej sladke osnove priljubljene Frutabele. Na spodnjih fotografijah lahko preverite, kako nastane tablica, ki vas razvaja v več okusih in je nedvomno ena najbolj slastnih hitrih malic:

Lani ste sodelovali tudi pri prenovi proizvodnje. Kaj je bil vaš prispevek in kako pomembno je bilo to za Fructalov nadaljnji razvoj?

Izvajali smo energetski priklop in posodobitev (para, voda) novih tetra pak polnilnih linij. Linija je ena pomembnejših naložb za Fructal, saj s tem posodablja polnilne linije in gre v korak s časom in konkurenco.

Modernizacija linij TetraPak in PET vključuje nove aseptične tanke in pasterizatorje, ki zagotavljajo prilagodljivejšo, energetsko učinkovitejšo in okolju prijaznejšo proizvodnjo. Letni prihranki zaradi teh izboljšav znašajo približno 300.000 evrov.

Kako se kuhalniki, ki jih danes vgrajujete, razlikujejo od tistih iz preteklosti? Kakšen vpliv imajo na hitrost in kakovost proizvodnje?

Kuhalniki se najbolj razlikujejo v energetski učinkovitosti, higienskih detajlih, ki morajo biti zdaj na precej višji ravni, ravni avtomatizacije in obsegu dokumentacije. Vse to neposredno vpliva na kakovost produkta, predvsem na rok trajanja izdelka ter na večjo produktivnost in ponovljivost.

Katere standarde morate kot ponudnik tehnološke opreme za prehrambno industrijo izpolnjevati, da zagotovite varnost in kakovost izdelkov?

Zakonodajno nas zavezuje Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS), uredba 1935/2004 ter uredbe 2023/2006, kjer se predpisujejo ukrepi in zahteve za vgrajene materiale in sledljivost. Poleg zakonodajnih so tu še higienske smernice (3A EHEDG) in morebitni produktni standardi, npr. za tlačne posode, eksplozivne atmosfere ipd.

Kako pomembna je za vas sledljivost in natančnost v procesih, zlasti ko gre za prehrano otrok?

Sledljivost in natančnost v procesih v prehrambni industriji sta ključni za kakovosten in varen izdelek. Otroška hrana tukaj ni izjema.

Kateri so glavni tehnološki trendi, ki jih opazujete na področju procesne opreme v prehrambni industriji? Kako se v Enoopu prilagajate tem spremembam?

Predvsem je v porastu aseptična (sterilna) proizvodnja zlasti sadnih polnil za mlekarstvo in sladoledno panogo. Tako se podaljšuje rok trajanja produktom in s tem varnost živil.

Kakšne so vaše želje ali vizije glede prihodnjega sodelovanja s Fructalom?

Še naprej dobro sodelovati na raznih projektih, kjer jim bomo s svojim znanjem vedno stali ob strani.

Fructal letos praznuje 80 let – kaj bi mu zaželeli ob tako pomembni obletnici?

Želimo mu še nadaljnje uspešno poslovanje, veliko novih inovativnih produktov in veliko zadovoljnih strank.

