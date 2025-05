Video: Fructalove ikone, s katerimi so odraščali številni Slovenci

V Ajdovščini se že 80 let piše prav posebna zgodba, ki je globoko zasidrana v slovensko tradicijo. Letos namreč zaznamujemo jubilej Fructala, blagovne znamke, ki je v vseh teh letih narisala nešteto nasmehov na obrazih in veselo zapolnila marsikateri lačen želodček. Zdi se, kot da je Fructal vedno bil tu – globoko zasidran v ajdovskem okolju in zavesti slovenskih potrošnikov ter v srcih tistih, ki za njim stojijo.

Tudi Matej Žvokelj, tehnični direktor podjetja, je zrasel skupaj s Fructalom. Kot ponosni Ajdovec zelo rad pove, kako pomembno se mu zdi, da je Fructal tudi po spremembi lastništva ostal v njegovem okolju in še vedno povezan s skupnostjo, ki je pravzaprav v vseh teh letih rasla skupaj z njim.

Uspeh Fructala nikakor ni samoumeven, je plod povezovanja, vizionarstva, predvsem pa želje, da bi potrošnikom v Sloveniji in širše ponudili najboljše. »V Fructalu smo od nekdaj zavezani kakovosti – v celotnem procesu, od razvoja, načrtovanja do proizvodnje, stremimo k visokim standardom, s čimer želimo zagotoviti potrošnikom varen in kakovosten proizvod. Mislim, da to naši potrošniki prepoznajo in cenijo,« nas že takoj na začetku intervjuja navduši sogovornik Matej Žvokelj in nas popelje skozi preteklost, sedanjost in predvsem prihodnost ene najbolj prepoznavnih blagovnih znamk.

Pogovor smo sklenili z ogledom proizvodnje, kjer smo se na lastne oči (pa tudi skozi vonj) prepričali, kako skrbno nadzorovano poteka proizvodnja Fructalovih izdelkov.

To ni le zgodba o podjetniškem uspehu, ampak tudi o pripadnosti, razumevanju pomena lokalnega znanja, spoštovanju tradicije in odgovornosti do narave. Fructal niso le izdelki, ki jih najdemo na prodajnih policah. Je dediščina, ki zre v prihodnost; v roke otrok, ki bodo nekoč ob Frutku, Frutabeli ali soku iz tetrapaka začeli graditi svoje spomine. Takšne, ki so jih začeli že naši predniki pred 80 leti.

Matej Žvokelj FOTO: Blaž Samec

Matej Žvokelj je v Fructalu zaposlen že 16 let. Takoj po zaključku študija je začel delati v službi kontrole kakovosti, kjer je skrbel za področje embalaže. Napredoval je na mesto proizvodnega tehnologa in vodje proizvodnje. Pred petimi leti je prevzel naloge tehničnega direktorja in s tem odgovornost za posodobitev proizvodnih linij ter delovanje operativne ekipe na obeh proizvodnih lokacijah, v Ajdovščini in na Duplici.

Srce Fructala je slovensko – ohranili ste sedež podjetja v Ajdovščini. Zakaj je pomembno, da ostajate tesno povezani z lokalnim okoljem in eden večjih odkupnikov slovenskega sadja?

V Fructalu imamo izjemno znanje, ki se je v 80 letih skrbno gradilo in prenašalo iz generacije v generacijo. Naši izdelki so rezultat lokalnega znanja, dolgoletnih izkušenj in kakovostnih domačih surovin. V zadnjih letih odkupimo vse razpoložljivo sadje slovenskih sadjarjev – to sadje ni le sveže, saj prepotuje krajše razdalje, temveč tudi vrhunske kakovosti.

Kaj to pomeni v številkah? Koliko ton sadja in katere vrste odkupujete od domačih sadjarjev?

Od sadjarjev iz vse Slovenije odkupujemo breskve, vipavske breskve, jabolka in hruške, ki jih uporabljamo v naših izdelkih. Fructal je v letu 2024 od slovenskih kmetov odkupil več kot 1676 ton slovenskega sadja, od tega 1530 ton domačih jabolk, 20,5 tone domačih hrušk, 87 ton domačih hrušk viljamovk, 31 ton domačih breskev in 8 ton bio vipavskih breskev.

Drugo sadje nabavljamo tam, kjer je kakovost primerna. Pomaranče na primer kupujemo predvsem v Braziliji, kot večina industrije. V zadnjih letih se kmetje spopadajo z vremenskimi težavami in proizvodnja sadja je povsod po svetu, tudi v Sloveniji, zelo nepredvidljiva. Temu se sproti prilagajamo.

Frutek je z nami že od leta 1974. FOTO: Blaž Samec

V letu 2021 je Fructal na trg lansiral nov izdelek Fructal Superior slovensko sadje, ki je pripravljen izključno iz domačih slovenskih jabolk, hrušk in breskev. Sledila je Fructal Superior slovenska hruška viljamovka, ki je v celoti pripravljena iz hrušk viljamovk s kmetije Bostele iz Posavja, torej iz izključno slovenskih surovin.

Lahko že napoveste, kakšen bo odkup za letos?

Sadjarstvo je izjemno podvrženo naravnim vplivom in v zadnjih letih te vremenske nevšečnosti niso bile ravno naklonjene, vsako leto smo imeli upad pridelka, tako da je zelo težko napovedati količine, bomo pa vsekakor kupili vse sadje ustrezne kakovosti, ki bo na razpolago.

Kateri Fructalov izdelek je najbolj priljubljen med slovenskimi potrošniki?

Naš paradni konj je zagotovo Frutek, s katerim odraščajo malodane vsi slovenski otroci, pa tudi malčki v marsikateri drugi državi. Priljubljenost predvsem kašic v žepkasti embalaži strmo narašča, kar nam omogoča nenehno ustvarjanje novih kombinacij. Izjemno priljubljena je tudi Frutabela, ki jo ponujamo v petih originalnih okusih. Nabor priljubljenih sadnih rezin smo v zadnjih letih še povečali s Frutabelo Nature in Frutabelo Sport, ki so med kupci zelo priljubljene.

Ali ste vedeli? V proizvodnji v Ajdovščini vsako uro proizvedejo kar 10.000 Frutabel. Že ob vstopu v obrat zadiši po legendarni sadno-žitni rezini, ki je že od 1990 uspešnica tako pri nas kot tudi na tujih trgih.

Legendarna Frutabela praznuje 35 let. FOTO: Blaž Samec

Veliko vlagate v stalne inovacije in razvoj novih produktov. Kaj vas pri tem vodi?

Pri razvoju proizvodov vedno razmišljamo, kako potrošniku ponuditi kakovosten, varen in hkrati priročen izdelek. Eden izmed izrazitih trendov v prehrambni industriji je danes zmanjševanje vsebnosti sladkorja – bodisi z manj sladkorja, brez sladkorja ali z manj dodanega sladkorja. Fructal ima tu pomembno prednost: naši 100-odstotni sokovi in sadne kašice ne vsebujejo dodanega sladkorja, saj je edini vir sladkorja naravno prisoten v sadju. Naša najsodobnejša procesna oprema pa omogoča, da ohranimo naravno kakovost in dobrote, ki nam jih ponuja narava.

Na kakšen način preverjate želje potrošnikov, preden se odločite za razvoj novega izdelka?

Pri razvoju novih izdelkov spremljamo trende, ki se na področju prehrane hitro menjujejo, predvsem pa sledimo temu, kar nam narava lahko omogoči. Seveda so močan dejavnik tudi želje potrošnikov, ki so razvidne iz različnih raziskav. Vsi predlogi, ki pridejo na mizo, pa niso vedno uresničljivi.

Prisotni ste na številnih trgih. Ciljate še na kakšnega, na katerega bi radi prodrli? Kako se posamezni trgi razlikujejo med sabo?

Fructal je s svojimi blagovnimi znamkami prisoten predvsem na trgih JV Evrope, precej izvažamo tudi v Italijo in ZDA. Trenutno se še preizkušamo na italijanskem trgu, kjer smo sicer z dosedanjo sprejetostjo zelo zadovoljni. Na trgu ZDA ciljamo predvsem v etno kanalu v regijah, kjer živi več prebivalcev iz nekdanje države. Čeprav izvoz v ZDA zajame manjši odstotek prodaje, iz leta v leto raste.

Med sokovi ljudje največ posegajo po že tradicionalno priljubljenih okusih: jagoda, breskev in pomaranča, ki so zagotovo del Fructalove tradicije, na katero smo ponosni in jo ohranjamo. Izdelujemo pa širok nabor sokov in okuse prilagajamo željam in zahtevam potrošnikov.

FOTO: Blaž Samec

Kako se bo po vašem mnenju v prihodnosti spremenila proizvodnja – predvsem v luči trajnosti in učinkovite rabe virov?

Prav letos se intenzivno pripravljamo na trajnostno poročanje in pa postavljanje trajnostnih ciljev, ki bodo usmerjeni v učinkovitejšo rabo energentov, zmanjšanje odpadnih voda in emisij, kar bomo dosegli z dodatnimi naložbami in optimizacijo procesov.

Fructal se v zadnjem desetletju intenzivno posveča trajnostnim aktivnostim. S projektom recikliranja embalaže je zmanjšal obremenitev okolja. Leta 2018 so zasnovali funkcionalne napitke Fructal First, ki so polnjeni v plastenke, v celoti izdelane iz recikliranih materialov. Trajnostna prizadevanja so še okrepili in leta 2020 izvedli prehod na embalažo rastlinskega izvora, ki je zajemala kar polovico vse embalaže v naboru izdelkov.

V polnem teku je ena največjih investicij v zadnjem obdobju. V kaj konkretno vlagate in kako bo to vplivalo na proizvodnjo in trajnostni razvoj Fructala?

Lani smo začeli obsežen investicijski cikel, vreden 7 milijonov evrov. Eden ključnih projektov je popolna posodobitev linij za polnjenje v PET plastenke in tetrapak embalažo. Postavili smo tudi novo polnilno linijo za tetrapak, ki nam omogoča uporabo embalaže z višjim deležem recikliranih materialov. Poleg tega smo v linijo za polnjenje žepkaste ‘pouch’ embalaže investirali 1,5 milijona evrov. Ta nam bo omogočila proizvodnjo otroške hrane in inovativnih sadnih izdelkov v segmentu ‘Fruit to go’ in podobno.

Z več kot sedmimi milijoni evrov vlaganj Fructal povečuje proizvodne zmogljivosti, uvaja napredne tehnologije ter izboljšuje učinkovitost in pogoje dela za zaposlene.

Kako pomembna je digitalna preobrazba za Fructal in na katerih področjih jo že uresničujete?

Kot sodobno podjetje sledimo potrebam in uvajamo rešitve, ki naše delo poenostavljajo, zagotavljajo večjo varnost, izboljšujejo produktivnost ali pomagajo pri učinkovitosti. Predvsem v proizvodnji nam sodobna tehnologija omogoča avtomatizacijo procesov in povečanje kapacitet.

Matej Žvokelj FOTO: Blaž Samec

Kakšna je vaša vizija za podjetje še za prihodnjih 80 let?

Fructal je bil vedno povezan z lokalnim okoljem. Spoštujemo tradicijo in znanje, ki so nam ga predale predhodne generacije. Zavezani smo kakovosti in vedno smo se znali prilagajati različnim izzivom, Zavedamo se, kako pomemben je stalen razvoj. Mislim, da so to odlični temelji za nadaljnjih 80 let.

