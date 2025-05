Ko je pred 30 let začela, si ni predstavljala, kako daleč bo prišla

Ko je leta 1993 prestopila prag ljubljanskega obrata podjetja Fructal, si ni niti predstavljala, da bo tukaj zgradila tako uspešno kariero. Njena prva služba je postala poklicna ljubezen, laboratorij pa njen drugi dom. »Prvega dne se spominjam, saj me je sprejela prijazna tajnica. Napotila me je k vodji kontrolnega oddelka, to je bila takrat gospa Metka Morela,« v uvodu zanimivega pogovora pove naša sogovornica in ponosno doda, da je s svojo prvo vodjo danes še vedno v stiku. »Bila je moja prva 'šefinja' in je pri meni pustila res močan vtis. Vsake toliko časa jo tudi obiščem in velikokrat poklepetava o najnovejših proizvodih Fructala.«

In prav odnosi so nedvomno ena glavnih prednosti dela v podjetju, ki je uspelo v osmih desetletjih prebroditi različne spremembe, se prilagajati izzivom na trgu in ostati blagovna znamka, ki je v naših srcih zagotovilo kakovosti.

Tudi za Karmen Cvet Miljković pravijo, da je srčna sodelavka in »šefinja«, ki ima poseben čut za ljudi in sodelavce. Njena pot je zgodba o zvestobi, znanju in spoštovanju – do sodelavcev, narave in poklica, ki zahteva natančnost, predanost in srčnost.

Za vsak dolgotrajen uspeh je potrebne veliko odgovornosti – tako do ekipe kot do potrošnikov. Fructal s takšnim pristopom razvija kakovostne in okusne izdelke, ki so postali del našega vsakdana. Njihov ključ do uspeha je pravzaprav zelo preprost: iščejo izbrane sestavine, ki imajo srce v Sloveniji. In te sestavine – sočna jabolka, breskve in viljamovke – so osnova za izjemno blagovno znamko, ki z nami ustvarja neverjetne zgodbe, ki so bile in so še vedno del nas. Prav o teh zgodbah pripoveduje tudi naša sogovornica.

Kakšna so bila takrat vaša pričakovanja, ste si sploh predstavljali, da boste v podjetju vztrajali tako dolgo?

Fructal je bil že nekaj časa sinonim za najboljše in najkakovostnejše izdelke. In to je bila moja prva redna zaposlitev.

Govorimo o letu 1993, takrat je bila v Jugoslaviji vojna. Skupaj s sodelavci smo vlagali v razvoj in ne nazadnje preživetje podjetja, saj so se zaradi vojne zaprle pomembne trgovske poti. V obratu na Duplici smo imeli destilarno z najmodernejšo opremo. Z rednimi servisi in sprotnim vzdrževanjem ta sistem uporabljamo še danes. V tistem času smo tudi na službo gledali drugače, kot to vidijo mladi danes. Predani smo bili svojemu delu in skupni tradiciji celotnega Fructala in tako je tudi danes.

Skozi leta ste zasedali različna delovna mesta, danes pa vodite proizvodnjo na Duplici. Kako je potekala ta vaša profesionalna rast?

V kontrolnem laboratoriju sem pridobila odlične izkušnje. Spoznala sem zdaj že staro jugoslovansko zakonodajo za sadne sirupe, sokove in žgane pijače. Delo je vključevalo osnovna in mikrobiološka vzorčenja, kontroliranje osnovnih surovin, polizdelkov, vseh embalažnih surovin, kontrolo sestave polizdelkov in kontrolne procese polnjenja sadnih sirupov in žganih pijač.

Leta 1999 se je celotna proizvodnja preselila iz Ljubljane na Duplico. S selitvijo sem posledično nadgrajevala znanje, dodatno sem se začela vključevati v kontrolne postopke sestav in polnitev programa Bibita ter fermentacije in destilacije sadja v destilate.

V letu 2004 sem se seznanila z novo evropsko zakonodajo žganih pijač. V meni je že nekaj časa tlela želja po dodatnem znanju in osebnem razvoju in leta 2012 sem zaključila izobraževanje ter vzporedno prevzela razvojni oddelek za žgane pijače.

Od leta 2020 sem vodja obrata. Vsa zbrana leta znanja, prakse in izkušenj so prispevala, da lažje in hitreje rešujem težave, obenem pa imam vpogled v celotno delovanje obrata.

»Če bi me kdo vprašal, ali bi si spet izbrala Fructal za prvo zaposlitev, bi bil moj odgovor: Da. Ker je Fructal zdravo podjetje z vseh vidikov. Danes pa je to največja vrednota.«

Za vas pravijo, da imate edinstven pristop in vedno iskren pogled na svet. Kako se ta vaš osebni pristop kaže v vodenju ekipe?

Odkar sem se zaposlila, je večina sodelavcev še vedno zaposlenih. Smo podobnih starosti. Poznam njihove delovne navade in trud, ki ga vlagajo v vsakdanja opravila.

Vesela sem za njihovo vnemo in dosežke. Trudim se, da jim to tudi povem. Za vsako delo, ki ga opravijo, je potrebno tudi zaupanje. Zaupanje mora biti obojestransko, če želiš, da ekipa sploh deluje.

Imamo tudi mlajše zaposlene. Vedno je treba vlagati v nove, mlajše generacije, jim prenašati znanja in delovne izkušnje. Lahko pa rečem, da so tudi mlajši sodelavci zavzeti in se hitro učijo.

Vrednoti, ki sta zame osebno zelo pomembni, sta spoštovanje in medsebojna pomoč. Fructal smo ljudje in ljudje smo vredni spoštovanja.

Vsakdo ima kdaj pa kdaj stiske in težave, moja pomoč je v poslušanju, iskrenem pogovoru in prijazni besedi. Na poti življenja se še vedno učimo, težave nas krepijo in izpopolnjujejo v osebni rasti vsakega posameznika.

Zato sem vesela, da imam ekipo zaupanja vrednih, spoštovanih in delavnih ljudi. Uspehi, ki jih žanjemo, so rezultat skupnih moči in znanja.

Kako bi sicer opisali vzdušje, ki prevladuje znotraj podjetja? Kako bi se opisali kot kolektiv in kateri je vaš glavni adut za uspeh?

Na lokaciji na Duplici smo kot majhna družina, ki se medsebojno spoštuje in si pomaga. Tudi sama imam občutek, da smo cenjeni. Cenjeno je naše znanje, naš prispevek. Morda zdaj bolj kot kdaj prej. Izjemno pomembno je naše medsebojno sodelovanje in vzajemno spoštovanje. Menim, da smo prav zaradi tega izdelali res izjemen nabor zelo kakovostnih izdelkov. In to je tisto, kar ohranja Fructal že 80 let.

»Fructal raste, življenje je vse slajše in na svet pritečeta naši legendi: dvojni C in Pingo. Za še več otroške sreče začnemo ribati, sekljati in pasirati: rodi se Frutek …«

Kaj vam največ pomeni pri vašem delu? In kaj je za vas največji izziv?

Vedno smo imeli možnost razvoja. Ohranjamo kakovost naših žganih pijač. Na osebnem področju pa mi je dal res veliko potrditev razvoj destilata iz ajde – ta je postal surovina za Slovenia Vodko. Še vedno mi je izziv iz svežega sadja, ki ga dobimo, pripravljati različne žgane pijače. Vsako leto je drugačna letina, nikoli ne veš, kakšna bo kakovost, kakšna bo količina. To delo z naravo je zame izziv, ampak v pozitivnem, navdihujočem smislu.

Začetek Fructala sega v 5. oktober 1945, ko se je v opuščeni zgradbi nekdanje tekstilne tovarne pet delavcev začelo ukvarjati z žganjekuho. Že po petih letih je imelo podjetje 133 zaposlenih.

V obratu je še vedno delujoča naprava za destilacijo iz leta 1980. Kako pomembna je ta kombinacija tradicije in sodobne tehnologije?

Res je, naprava za destilacijo je v Fructal prišla pred menoj. Je zelo kakovostne izdelave in z rednim vzdrževanjem jo zlahka uporabljamo še danes. Leta 1999 je bila lokacija na Duplici v celoti renovirana in celotno proizvodnjo sirupov in žganih pijač, ki je do tedaj potekala v Ljubljani, smo preselili sem. Tukaj smo potem investirali v nakup sodobne linije za polnjenje žganih pijač. Sčasoma smo na Duplici v celoti prevzeli skrb za destilacijo, pripravo in pakiranje premium žganih pijač, druge žgane pijače in sadni sirupi pa so se preselili v Ajdovščino.

Kako se je tudi zaradi inovacij in novih tehnologij spremenila proizvodnja v podjetju? Kaj je drugače in na kakšen način tudi boljše?

Inovacije so bile v Fructalu zmeraj zelo dobrodošle, saj so prinašale izboljšave v smislu kakovosti, pa tudi varnosti izdelkov. S tem mislim predvsem na aseptične polnitve, nove tehnologije embalaže in podobno. Leta 1980 je Fructal investiral v novo destilarno – nastala je ta na Duplici, ki je bila takrat najsodobnejša destilarna v celotni Jugoslaviji. Danes ves alkoholni program izdelujemo na lokaciji na Duplici s pomočjo preverjene tradicije in klasične tehnologije, ki so ju uporabljali že naši predhodniki.

Moderni materiali in tehnološki pripomočki zelo olajšajo naše delo, hkrati pa zvišujejo standarde: višja je raven kakovosti, varnosti, skladnosti pridelave, sledljivosti … Ostaja nam pa res veliko znanja in izkušenj naših predhodnikov.

Del tradicije so tudi hrastovi sodi, ki jih hranimo v naši kleti in v katerih zorijo kakovostna starana žganja.

Na Duplici proizvajate tudi znameniti sadjevec in viljamovko. Kako pomembna sta kakovost in izvor surovin pri proizvodnji teh pijač? V kakšnem obsegu stavite na slovenske surovine oziroma sadje?

Kakovost sadja je izjemno pomembna. Vsaka plesen, vsaka gniloba škodi kakovostnemu destilatu, zato vsa jabolka, hruške in hruške viljamovke, ki jih uporabljamo v destilarni, prej skrbno pregledamo.

V preteklih dveh letih je bilo na voljo malo sadja, a je bilo v povprečju zelo kakovostno in nam je dalo vrhunske rezultate. Od slovenskih sadjarjev odkupujemo jabolka, hruške, hruške viljamovke in breskve ter vipavske breskve. Zadnje ostanejo v Ajdovščini in iz njih izdelujemo najboljši sok.

Na kakšen način zagotavljate sledljivost in nadzor kakovosti pri proizvodnji pijač?

Živilska podjetja moramo že samo za izpolnitev zakonskih okvirov zagotoviti izjemno kakovost pri dobavi surovin, njihovem skladiščenju, procesu priprave polizdelkov, procesu napolnjenih proizvodov, skladiščenju proizvodov in na koncu tudi logističnem procesu. Poleg tega imamo v Fructalu certifikate, kot sta HACCP in IFS FOOD, ki zagotavljajo varnost, kakovost in sledljivost ter skladnost predelave, sestave, polnjenja, pakiranja, skladiščenja in logistiko. Pri žganih pijačah smo pridobili še certifikat za Zaščiteno geografsko označbo.

Kako bi opisali vez med vašo proizvodnjo in lokalno skupnostjo – tako skozi sodelovanje s pridelovalci kot tudi v vsakdanjih stikih z ljudmi, ki so del Fructalove zgodbe?

Naše sodelovanje traja že toliko let, da smo spletli dobre vezi. Verjamemo, da je odnose s kupci in dobavitelji treba negovati. Z mislijo na kakovostne in varne proizvode skrbno izbiramo dobavitelje in gradimo dolgoročno partnersko sodelovanje z njimi.

Sadje pri nas v destilarni ločujemo tudi po pridelovalcih, saj ima vsaka lega in sorta sadja svoje specifike. Tako lahko spremljamo kakovost vsakega destilata, vendar v skupku vsak prispeva svojo posebnost, ki je v celoti združena v vrhunski destilat. S partnerji smo stkali trdne vezi in mislim, da v naših odnosih vladata medsebojno razumevanje in spoštovanje.

V obratu imamo tudi maloprodajno trgovino, ki jo lokalni prebivalci in drugi zelo radi obiščejo. Veseli smo, da z našo tradicijo osrečujemo in zadovoljimo potrebe naših zvestih kupcev.

Fructal je že vrsto let največji odkupnik slovenskega sadja. Odkupuje praktično vse sadje, ki je v Sloveniji na voljo v zadostnih količinah.

V tridesetih letih kariere v Fructalu ste verjetno doživeli številne vzpone, zmage? Če bi lahko z nami delili en trenutek, ki je morda najbolj zaznamoval vašo kariero, kateri bi to bil?

Ja, veliko je bilo lepih izkušenj. Osebno sem najbolj ponosna na izdelavo destilata iz ajde, ki je postal surovina za slovensko vodko. Pa tudi na nekaj sodelovanj, ki so nam prinesla res lepe rezultate. Eden od takih je bil tudi gin, ki smo ga oblikovali skupaj s chefom Tomažem Kavčičem.

Kako si predstavljate prihodnost proizvodnje v Fructalu? Kakšna je vaša vizija za naprej?

Pri razvoju novih proizvodov sledimo trendom zdrave prehrane, okolju prijazne embalaže ter najnovejšim dognanjem na tem področju. Želimo razumeti in uresničevati zahteve, potrebe in želje kupcev in potrošnikov.

Trendi se v segmentu žganih pijač nenehno spreminjajo, tako da nam izzivov zagotovo ne bo zmanjkalo. V prihajajočem obdobju pa se veselim obnove naše kleti z zgodovinskimi hrastovimi sodi.

