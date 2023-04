Andraž Tori nov član uprave družbe Outbrain

Outbrain Inc., vodeča platforma za priporočila na spletu, ki kotira na visokotehnološki borzi NASDAQ, je danes objavila, da je bil Yonatan Maman imenovan na mesto izvršnega direktorja tehnologij (Chief Technology Officer), Andraž Tori pa prevzema novo mesto izvršnega direktorja produkta (Chief Product Officer). Trenutni tehnični direktor, soustanovitelj podjetja Ori Lahav se bo osredotočil na strateške iniciative in še naprej vodil izraelsko podružnico, so sporočili iz družbe Outbrain. Ta kotira na borzi v New Yorku, in sicer od junija 2021, ko jo je trg ovrednotil na 1,25 milijarde dolarjev. Od takrat se je borzna kapitalizacija družbe znižala na 222 milijonov dolarjev.

Kadrovska osvežitev je bila logična

»Nova člana uprave bosta podpirala Outbrainovo rast in širila obstoječe tehnologije in produkte. Ti se neprestano prilagajajo spreminjajočim se zahtevam založnikov, blagovnih znamk in oglaševalcev, ki iščejo izrazito merljive izide svojih kampanj in globljo povezanost s strankami. Maman in Tori bosta poročala Davidu Kostmanu, izvršnem sodirektorju Outbraina,« sporočajo v družbi. Glede na borzni trend je osvežitev v vodstvu družbe logična.

»Pod Orijevim vodstvom sta Yonatan in Andraž pomagala transformirati našo inženirsko ekipo v svetovno špico tehnoloških organizacij in preseči mejo milijardo dolarjev letnih prihodkov,« pove Kostman. Yaron Galai, soustanovitelj in sodirektor nadaljuje: »Predstavljamo novo generacijo vodstva Outbraina, ki je zavezana napredku tako v produktih kot v kulturi. Veselim se videti, kako bosta Yonatan in Andraž gradila na Orijevi dediščini.«

Outbrain končuje integracijo Zemante

Andraž Tori se je Outbrainu pridružil, ko je ta leta 2017 prevzel slovensko start-up podjetje Zemanta, kjer je bil soustanovitelj. Od takrat je direktor slovenske podružnice, zadnja štiri leta pa je vodil oddelek za priporočila in podatkovne znanosti v Outbrainu.

Ob prevzemu slovenske Zemante je imela ta 25 zaposlenih, trenutno pa jih ima že več kot 120. Letos se dokončno zaključuje preimenovanje v Outbrain. To bo podprto s selitvijo v nove prostore v centru Ljubljane, prilagojene za moderno hibridno delo. Podjetje namreč omogoča delo od doma in »nomadsko« delo tri tedne ne leto od koderkoli na svetu.

Andraž Tori še komentira: »To je izkaz velikega zaupanja celotni ekipi. Naša industrija vstopa v dobo umetne inteligence, kjer bosta poslovne izide gnala avtomatizacija in strojno učenje. Čaka nas veliko dela in navdušuje me, kako bo Outbrain sodeloval v tem inovacijskem valu.«

Zemanta je bila sicer eden prvih slovenskih startupov, ki je bil prodan globalnim internetnim igralcem. Outbrain je bil ustanovljen leta 2006, sedež ima v New Yorku, po svetu pa ima 17 pisarn.