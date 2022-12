Želim si več ljudi, ki bi v Sloveniji plačevali davke od Googlove plače

V nadaljevanju preberite:

Boštjan Špetič je še v študentskih letih je skupaj z Andražem Torijem na RTV ustvarjal oddajo o računalništvu in kibersvetu Resnična resničnost. Bil je tudi eden prvih aktivnih članov Kiberpipe. Spomladi 2007 sta ustanovila Zemanto, prvi slovenski startup, ki ga je podprl sklad tveganega kapitala. »Spremljala sva ameriške poslovne medije in se učila. Glede na to, da internetna revolucija prihaja od tam, je bilo nekako samoumevno, da bomo prevzeli ameriški model zagonskega podjetja. O vseh konceptih smo se učili na novo, terminov, kot so vitko podjetje, pivoting, exit, odkrivanje novih produktov, ni bilo. Danes lahko trdim, da je Zemanta delala istočasno z vsemi ameriškimi startupi, na podlagi tiste ene knjige, ki je takrat obstajala in na katero smo se vsi sklicevali.«