Na borzo se postavlja lastnik Zemante

Tehnološka družba Outbrain je izvedla javno ponudbo delnic in te uvrstila na borzo Nasdaq. Družba, ki razvija programsko opremo, namenjeno medijem in oglaševalcem, je aktivna tudi v Sloveniji. Kaj je Outbrain, koliko je vreden in kako je povezan s Slovenijo, lahko preberete v nadaljevanju.