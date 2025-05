»Če imaš dovolj strasti, te nič ne ustavi«

Ekipa strokovnjakov na Petrolu nas uspešno poganja v prihodnost – z zagnanostjo, strokovnostjo in zavzetostjo za boljšo prihodnost naslednjih generacij. Trajnostni prehod je nujen in v družbi Petrol z uspešno izpeljanimi projekti te cilje uspešno uresničujejo.

Del strokovnega tima družbe je tudi Žiga Pižorn, direktor prodaje energije in rešitev pri Petrolu, kjer se z ekipo ukvarjajo z razvojem naprednih energetskih rešitev za podjetja in javni sektor. Med njihove ključne storitve spadajo energetske sanacije in obnove stavb, upravljanje objektov ter postavitve sončnih elektrarn in baterijskih hranilnikov, pri čemer je v ospredju predvsem pametno upravljanje energije – to, kako jo proizvesti, porabiti in voditi na najbolj učinkovit način.

Na Petrolu vabijo strokovnjake trajnostnega prehoda, inženirje in IT-strokovnjake, da se pridružijo njihovi ekipi – kjer boste delali pri inovativnih projektih, sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki in soustvarjali rešitve, ki oblikujejo energetsko prihodnost.

Njegova pot do enega ključnih vodilnih položajev v največjem slovenskem energetskem podjetju ni bila naključna – oblikovala jo je že zgodaj domača izkušnja, utrdila pa mednarodna izobrazba in večletno delo pri zahtevnih, strateško pomembnih projektih. Njegova strokovna pot se namreč ni začela za stenami strokovne ustanove, ampak doma. Ko je bil najstnik, se je njegov oče lotil gradnje pasivne hiše. »Vse me je zanimalo – od materialov do načina ogrevanja. Takrat sem začutil, da je to nekaj, s čimer bi se rad ukvarjal tudi v življenju.« Ta občutek ga je vodil do magistrskega študija trajnostnega energetskega inženiringa na Švedskem, kjer je dobil širši pogled na globalne izzive in rešitve, danes pa to znanje vsakodnevno prenaša v prakso – kot direktor prodaje v Petrolu.

A kot poudari sam: »Brez ekipe ne bi bilo ničesar. Lahko imaš še tako dobro idejo, ampak če za njo ne stoji dober tim, ne gre. Ekipa je temelj vsakega uspeha.«

»Prihodnost energetike pripada tistim, ki znajo tehnologijo uporabljati z ljudmi v mislih – in za ljudi,« poudarja Pižorn.

Projekti, ki ustvarjajo učinke

Med projekti, na katere je Žiga Pižorn najbolj ponosen, so energetske obnove stavb za občine po Sloveniji. »Ne gre le za obnovo, temveč za to, da objekte dolgoročno upravljamo. To pomeni, da sistem deluje – in ima učinke.« Enako velja za projekte sončnih elektrarn za poslovne partnerje. Ni šlo le za postavitev tehnologije, temveč za vzpostavitev zaupanja in dolgoročne rešitve.

Žiga svoj delovnik opiše kot dinamičen, kreativen in razvojno usmerjen. Vsak teden se začne s sestanki ekipe, pregledom ciljev in rezultatov, nato pa sledijo sestanki s strankami, analiza novih projektov in – kar je ključno – stalno iskanje boljših rešitev.

»V tej službi ni rutine. In ravno to mi je najbolj všeč.« Zato ima Žiga Pižorn za vse, ki razmišljajo o naslednjem koraku v karieri, jasno sporočilo: »Če imate strast, potem ni nobene ovire. Tudi če na začetku ne veste točno, kako nekaj narediti – začnite. Po poti boste našli rešitve in postali boljši, kot si sploh predstavljate.« Prav ta zagnanost, radovednost in pripravljenost za učenje so tisto, kar danes razlikuje odlične od dobrih.

FOTO: Petrol

S Petrolom je to partnerstvo, ki traja

Glavna prednost Petrola je, da ponuja dolgoročno partnerstvo. »Ko podpišeš pogodbo s Petrolom, ne podpišeš zgolj za izvedbo projekta. Podpišeš zavezništvo, ki traja. Tukaj smo danes, tukaj bomo tudi jutri. V najtežjih trenutkih nismo nikoli izginili – in nikoli ne bomo. To naši partnerji čutijo,« nadaljuje Pižorn, ki zrcali vse tisto, kar Petrol je: prostor za ljudi s strastjo. Tukaj svojo priložnost dobijo strokovnjaki, ki sanjajo o spremembah, ki so pripravljeni na nove izzive in ki svet vidijo pobarvan v zeleno. »Tukaj lahko sodeluješ pri projektih, ki imajo pomen,« kjer lahko rasteš, soustvarjaš in pustiš svoj pečat.

Petrol ni zgolj največji ponudnik energentov v regiji – je podjetje, ki trajnostne trende aktivno soustvarja. Že vrsto let vlagajo v obnovljive vire energije, razvijajo celostne rešitve za pametna mesta, podjetja in domove ter snujejo projekte, ki bodo pomembni še desetletja.

»Prihodnost konkurenčne energetske strategije je v tem, da imamo vse podatke na voljo v realnem času in da znamo na njihovi podlagi sprejemati prave odločitve. Le tako lahko zagotovimo tako ekonomsko vzdržnost kot okoljsko odgovornost.«

Zanj trajnost ni več izbira, ampak nuja. In prav zato je prepričan, da je delo v Petrolu vznemirljivo in smiselno: »Naši projekti imajo resničen vpliv. Ne gre zgolj za poslovne rezultate, ampak za prihodnost družbe.« Zato je prepričan, da prihodnost energetike pripada tistim, ki se znajo hitro odzvati, trajnost razumeti kot dolgoročno vrednoto in tehnologijo uporabljati z ljudmi v mislih. »Če želi energetsko podjetje ne le preživeti, ampak biti uspešno, se mora preobraziti. Mora se prilagoditi, preoblikovati. In to je nekaj, kar Petrol že vrsto let uspešno počne – brez dvoma bomo v tej smeri uspešno nadaljevali tudi v prihodnosti.«

FOTO: Petrol

