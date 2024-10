Cilj EU: v usposabljanja vključiti 60 odstotkov odraslih

ACS je odprl petletni projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje (VŽU) in medijsko kampanjo Lahko.si. Kampanja bo zaživela na spletni strani www.lahko.si in profilih Lahko.si na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Dokler živiš, se učiš

Projekt na ACS vodi mag. Urška Bittner Pipan: »Naš cilj je ustvariti gibanje radovednih in na inovativen način nagovoriti vse generacije. Z vsebino in dogodki bomo spodbujali radovednost in željo po učenju v vsakdanjem življenju. S sloganom Lahko.si, ki temelji na univerzalni resnici Dokler živiš, se učiš, želimo ozavestiti prisotnost, dostopnost in transformativno moč vseživljenjskega učenja. V hitro spreminjajoči se družbi so prilagajanje, kritično razmišljanje in nadgrajevanje veščin ključnega pomena za osebni in družbeni razvoj.« ACS bo s projektom, ki ga soustvarja 12 regijskih koordinatorjev po vsej Sloveniji, povezal vse zainteresirane.

Doseganje enega ključnih ciljev EU

Projekt pozdravljajo tudi na Predstavništvu Evropske komisije. Dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije: »Želimo si, da bi ta projekt pripomogel k prizadevanju Slovenije, da bi dosegla enega ključnih ciljev Evropske unije do leta 2030, navedenih v Evropskem stebru socialnih pravic – da se zagotovi, da se bo do leta 2030 najmanj 60 odstotkov vseh odraslih letno udeležilo usposabljanja. Slovenija je trenutno na 26,3 odstotka, zato menimo, da je trenutek, v katerem se začenjata projekt in kampanja, izjemno pravočasen.«

Višanje zaposljivosti in osebne rasti

Začetek projekta so 24. septembra zaznamovali v Centru Rog v Ljubljani, med drugim sta se udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar in minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda. Dogodek je povezoval Nik Škrlec ob spremljavi Tolkalnega projekta SToP.

Dr. Nataša Potočnik, direktorica ACS, je v svojem govoru ob začetku projekta poudarila: »Z njim bomo širili zavest o potrebnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih in njegovi prisotnosti v različnih življenjskih okoliščinah.« Projekt bo tako ozaveščal o pomenu vseživljenjskega učenja za nadgrajevanje znanja, spretnosti, poudarjal pa bo tudi pozitiven vpliv na zaposljivost in osebno rast.

Spletna stran projekta www.lahko.si bo tako postala središče vseh informacij, v prihodnjih mesecih pa bo še nadgrajena z iskalnikom in bogatimi informacijami, ki bodo podprle vsebine, ki jih ustvarjajo na ACS z mislijo opolnomočenja posameznikov skozi znanje in učenje. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).

