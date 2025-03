Petrol Green: Spoznajte ekipo, ki ustvarja trajnostne rešitve prihodnosti

Inovativnost, trajnost, pogum, vizionarstvo in timsko delo so vrednote, ki so trdno zasidrane v DNK družbe Petrol. Njihov tim strokovnjakov kot gonilna sila podjetja uresničuje temeljne cilje in zaveze, ki si jih je družba zadala za prihodnosti. Ena od teh je tudi ogljična nevtralnost oziroma uresničitev projektov, s katerimi bi tudi sami zmanjšali ogljični odtis in prešli na trajnostne vire energije. Pomemben del te zaveze je projekt Petrol Green, ki je v zadnjih letih postal pomemben projekt podjetja.

Kdo stoji za tem vizionarskim projektom, ki je navdih mnogim slovenskim podjetjem? Kdo so idejne vodje, inženirji in inovatorji, ki so motor družbe in ki s svojim znanjem in kompetencami razvijajo in uresničujejo vizijo trajnostnega razvoja?

Spoznajte Barbaro Malenšek in Petra Hrastarja, ki imata ključno vlogo v strateškem projektu Petrol Green.

»Na Petrolu imamo moč za spremembe«

Petrol Green je odličen primer dobre prakse, kako lahko podjetje s pravo idejo in dobrimi sodelavci uresniči cilj, ki je kompleksen, dolgoročen in zahteva ogromno znanja in usklajevanja. V okviru projekta sledijo zavezi, da bi zmanjšali ogljični odtis lastne dejavnosti za 40 odstotkov do leta 2025, kar je zelo ambiciozen, a dosegljiv cilj. Projekt, ki vključuje postavitev sončnih elektrarn na prodajnih mestih in drugih lastnih objektih, je bil razdeljen na tri faze. V prvi fazi je bilo postavljenih 46 sončnih elektrarn, v drugi 24 in v tretji 15. V okviru četrte faze so v zaključku izvedbe na 43 manjših sončnih elektrarnah. Danes Petrol upravlja več kot sto sončnih elektrarn na različnih lokacijah po Sloveniji. Vse sončne elektrarne, zgrajene v sklopu projekta Petrol Green, se pridružujejo že obstoječemu Petrolovemu portfelju proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Barbara Malenšek FOTO: Petrol

Največji izziv pri tako velikem projektu je bila koordinacija, pojasnjuje Barbara Malenšek, ki je vanj vpeta že od samega začetka. »Ni šlo le za nekaj lokacij, temveč za 85 sončnih elektrarn. Pri takšnih projektih moraš biti interdisciplinaren. Poleg osnovnega tehničnega znanja moraš razumeti tudi širšo sliko, da lahko projekt uspešno izpelješ,« pravi Barbara Malenšek, ki povprečen dan v službi pogosto začne s sestanki, na katerih si zastavijo dnevne ali tedenske naloge. »Nato sledi izvedba, ki vključuje veliko koordinacije. Občasno grem tudi na teren, a večino časa se ukvarjam s projektiranjem in dokumentacijo,« opisuje.

Petrol Green je ena izmed faz, s katerimi bo družba prispevala k boljšemu okolju, pojasni Barbara in doda, da bodo projekt v prihodnosti nadgradili, saj bodo poleg sončnih elektrarn vgrajevali tudi hranilnike energije in elektropolnilnice.

Peter Hrastar FOTO: Petrol

Peter Hrastar se je projektu pridružil pred dvema letoma, v izvedbeni fazi, kot vodja projektov. Njegova naloga je bila zagotoviti, da so bili vsi procesi usklajeni ter da so bile sončne elektrarne pravočasno postavljene in operativne.

»Veliko je podjetij, ki imajo ideje o trajnostnem poslovanju, a nimajo dovolj moči, da bi jih uresničila. Petrol to moč ima in lahko doseže resnične spremembe,« poudarja, Barbara Malenšek pa ga dopolni: »Imamo tudi strokoven in usposobljen kader, ki lahko te ideje uresniči.« Prav strokovnjaki so tisti, ki s svojim znanjem omogočajo uresničitev strateških usmeritev podjetja. In v Petrolu ponujajo priložnost inovativnim in naprednim strokovnjakom, ki vidijo trajnost kot temeljno prioriteto prihodnosti.

Trajnost postaja temeljna vrednota pri iskanju nove kariere

Sodobni iskalci zaposlitve iščejo delodajalca, ki jim bo ponudil okolje in priložnosti, ki bodo v skladu z njihovimi temeljnimi vrednotami. Te pa so danes vedno bolj v sožitju z okoljem in mislijo na prihodne generacije.

To je prepoznal tudi Petrol in postal družba, ki omogoča pogoje dela, ki so trajnostni, in razvija širše družbeno koristne projekte, ki so v skladu s pričakovanji mladih strokovnjakov.

»Petrol je odlična izbira za vse, ki si želijo strokovno rasti in se razvijati na področju trajnostnega prehoda,« pravi Barbara Malenšek. »Podjetje spodbuja inovacije, omogoča delo pri konkretnih projektih, ki imajo resničen vpliv, in ponuja stabilno okolje za tiste, ki želijo graditi svojo kariero v trajnostni energetiki.«

Peter Hrastar meni, da sta med ključnimi prednostmi Petrola njegova velikost in vpliv: »Gre za stabilno, finančno močno podjetje z jasno izdelano strategijo in vizijo trajnostnega poslovanja. Petrol ima sredstva, znanje in strukturo, da lahko velike ideje prevede v dejanske rešitve, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost in zmanjšujejo okoljski odtis.«

Projekt Petrol Green vključuje postavitev sončnih elektrarn na prodajnih mestih in drugih lastnih objektih. FOTO: Petrol

Poleg tega Petrol omogoča sodelovanje v interdisciplinarnih ekipah, kjer se srečujejo mladi talenti in izkušeni strokovnjaki. »S tem ustvarjamo okolje, kjer lahko vsak prispeva s svojim znanjem, hkrati pa se uči in razvija,« poudari Barbara. »Pomembno je, da so novi sodelavci odprti, radovedni in pripravljeni sprejemati izzive, saj se področje trajnostne energetike hitro razvija.«

Peter pa omeni še en pomemben vidik: »Pri Petrol Green si želimo ljudi, ki imajo dobre ideje in predvsem pogum, da jih tudi uresničijo. Če vas zanima delo, pri katerem imate priložnost uvajati resnične spremembe, potem je Petrol prava izbira za vas.«

