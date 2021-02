Postanite del ekipe Walter Tools d.o.o.

Pomoč strankam pri uporabi aplikacij za orodje

Pomoč in testiranje novega orodja in rezalnega materiala

Podpora inženiringu pri izdelavi projektov in specialnih orodij

Preverjanje produktivnosti in skladnosti specialnega orodja

Konceptiranje specialnih orodij (CAT design, Veros, AutoCad, NX)

Kalkulacija cen specialnih orodij (CATdesign, Engin)

Tehnična podpora svetovalcem, prodajalcem in kupcem

ALU/PKD orodja: kreiranje koncepta orodja, tehnologije, ponudbe

Spremljanje in nadzor projektov od izdelave do predaje kupcu

Najmanj štiriletna tehnična ali strokovna izobrazba ali ustrezno znanje s pridobljenimi izkušnjami za opravljanje dela (najmanj 5 let delovnih izkušenj na tem področju)

Dobro znanje uporabe rezalnega orodja

Pisna in verbalna uporaba angleščine

Vozniški izpit B kategorije

Poznavanje programov MS Office, Acad, Outlook, SAP in NX

Prijava in postopek: HR, Helena Bračko

Telefonska številka 02 629 01 31

E-pošta: service.si@walter-tools.com

Prijave pošljite v slovenskem in angleškem jeziku najkasneje do 15.02.2021



Postanite del naše ekipe.



Podjetje Walter razvija premium orodja in rešitve strojne obdelave za vrtanje, struženje, rezkanje in izdelavo navojev. Če želimo izdelovati komponente za letala, vozila in energijske sisteme, potrebujemo več kot samo strokovna znanja. Mi to imenujemo »know-why«. Z drugimi besedami gre za ljudi, ki so sposobni svoje tehnično znanje razširiti s podjetniškim in celostnim razmišljanjem ter tako najdejo