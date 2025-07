Več denarja za konkurenčnost, manj za kolesarske steze

V ndaljevanju preberite:

Evropska komisija bo danes objavila predlog večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2028–2034. Dan pred objavo v javnost ni pricurljala še nobena­ številka, kolikšen bo prihodnji evropski proračun, koliko denarja bo šlo za posamezne politike in koliko ga bodo dobile posamezne države.

A Slovenija si ne dela utvar – denarja za kmetijsko in kohezijsko politiko bo manj. Plastično to pomeni manj za kolesarskih stez in več za konkurenčnost. Da bodo spremembe, pritrjuje tudi stroka. »Ta finančni okvir bo drugačen,« pravi ekonomist Mojmir Mrak.