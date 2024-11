Usmerite kariero v pravo smer

Ne glede na to, ali ste na začetku svoje poti ali že imate bogate izkušnje, je postavljanje jasnih kariernih ciljev bistvenega pomena za uspeh. Prav to vam bo pomagalo ohraniti motivacijo in izkoristiti priložnosti za napredek. Karierni sejem Alumni JUMP je priložnost za razvoj kariere v pravo smer – razmislite o novih možnostih, zastavite višje cilje ali preprosto potrdite, da ste tam, kjer si želite biti.

Razvoj kariere je maraton, ne šprint

Karierni razvoj je dolgotrajen proces, ki zahteva potrpežljivost, načrtovanje in nenehno nadgrajevanje znanj ter veščin. Ni dovolj, da hitimo proti cilju, pomembno je, da o vsakem koraku skrbno premislimo in se sproti prilagodimo novim priložnostim in izzivom, ko nam pridejo naproti. Uspešna kariera se ne meri samo v višini plače ali nazivu, temveč tudi v osebnem zadovoljstvu in občutku izpolnjenosti pri delu. Raziskovanje novih poti in razmišljanje zunaj ustaljenih okvirov je pogosto ključno, saj se najboljše karierne priložnosti pogosto skrivajo zunaj cone udobja.

Trg dela se spreminja – ali razvijate svoja znanja?

Generativna umetna inteligenca postaja nenadomestljiv del poslovanja. Po zadnjih raziskavah podjetja McKinsey lahko vsako leto prispeva med 2,6 in 4,4 bilijona dolarjev vrednosti v svetovno gospodarstvo. Vendar pa bodo uspeh na trgu dela še vedno krojili posamezniki, ki bodo ta orodja znali učinkovito uporabljati, a hkrati imeli dovolj znanja za kritično razmišljanje in pravilno poslovno odločanje. To pa lahko dosežemo izključno s stalnim usposabljanjem, izobraževanjem in nadgrajevanjem znanja.

Zgradite osebno blagovno znamko, ki izstopa

Osebna blagovna znamka postaja ključ do uspeha na trgu dela. Dobro strukturiran življenjepis je šele začetek – vaša blagovna znamka zajema, kdo ste, kaj znate in v čem se razlikujete od drugih. Pokažite svoje prednosti na edinstven način: predstavite svoje znanje, izkušnje in vrednote tako, da poudarite, zakaj ste pravi izbor za delodajalca. S premišljeno in avtentično osebno blagovno znamko ne le povečate svoj ugled, temveč tudi privabite prave priložnosti, ki vam pomagajo doseči nove mejnike v karieri.

Alumni JUMP – več kot le karierni sejem vabi 21. novembra v športno dvorano Stožice, ki se bo prelevila v mesto kariernih priložnosti, potenciala, znanja in trendov trga dela. Poleg predstavitve najboljših tujih in domačih podjetij na stojnicah in 1 na 1 zaposlitvenih intervjujih bodo na voljo tudi atraktivne delavnice za osebni in karierni razvoj. Udeležba je BREZPLAČNA, prijava TUKAJ >>>. Moji cilji, moje sanje

Uporaba ChatGPT pri pripravi CV-ja in pripravi na razgovor za službo

LinkedIn – moj online CV

Zaposlitev v gejming industriji

Kako v poplavi delovnih priložnosti najti pravo zase »V času, ko je priložnosti na trgu dela več kot kdaj prej, se mnogi še vedno sprašujejo, kako najti pravo zase. Veliko je možnosti, a najti delodajalca, ki izpolnjuje potencial, podpira osebni razvoj, omogoča napredovanje in spodbuja dobro počutje, je še vedno izziv. Karierni sejem Alumni JUMP smo zasnovali prav z mislijo na to – združujemo vodilna podjetja in ambiciozne posameznike ter jim omogočamo, da se srečajo, izmenjajo ideje in odkrijejo, kako skupaj graditi uspešno karierno pot. To je priložnost za vse, ki želijo raziskati trg dela in so v obdobju razmisleka o svojih poslovnih ciljih,« pojasnjuje Manca Debeljak, vodja kariernega sejma Alumni JUMP na Alumni Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Ekipa Alumni Ekonomske fakultete v Ljubljani: Manca Debeljak (prva z leve), Urša Plevel, Katarina Arzenšek in Jana Lenart Benedik. FOTO: Alumni Ekonomske fakultete

Vabljeni na karierni sejem Alumni JUMP 2024! Se vidimo 21. novembra od 12. ure naprej v dvorani Stožice. BREZPLAČNA prijava tukaj >>>​

Naročnik oglasne vsebine je Alumni Ekonomske fakultete.