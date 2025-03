Doživite čarobno alpsko pravljico

Lahkoten sprehod okoli jezera Jasna, raziskovanje naravnega rezervata Zelenci, adrenalinski podvigi na belih strminah, najlepše pohodniške in kolesarske poti, Nordijski center Planica – vse to in še več ponuja Kranjska Gora. Vabi vas, da odkrijete njeno čarobnost in doživite popolno harmonijo narave, kulture, športa in kulinarike v enem od najlepših kotičkov Slovenije.

Gostiteljica največjih svetovnih tekmovanj

Planica – dan na tekaških progah

Alpsko klimatsko letovišče

Največji sloves je Kranjska Gora požela z organizacijo večjih svetovnih prvenstev in pokalov. Kranjska Gora se ponaša z dolgoletno tradicijo organizacije in gostovanja svetovnih pokalov, med katerimi izstopata Pokal Vitranc v alpskem smučanju in svetovni pokal v smučarskih skokih v Planici. Leta 2023 je Planica gostila svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah.

Zelenci FOTO: Boštjan Mihelak

Nordijski center

Kranjska Gora in kraji v okolici so bili že v preteklosti zaradi geomorfološke primernosti z blagodejnimi učinki na dihala klimatska letovišča. Kranjska Gora tako velja za prvo uradno sodobno klimatsko letovišče v Julijskih Alpah.

Približno 8 kilometrov od Kranjske Gore je znameniti Nordijski center Planica, ki ponuja edinstvena doživetja: najstrmejši spust po jeklenici, izkušnjo letenja v vetrovniku, tek na smučeh pozimi in poleti ter panoramsko vožnjo, na kateri lahko uživate v čudovitih razgledih.

Hotel Kranjska Gora – središče udobja in elegance

Hotel Kranjska Gora

Hotel Kranjska Gora je popolna izbira za ljubitelje narave in aktivnega oddiha. Leži v neposredni bližini smučišč, središča kraja in jezera Jasna.

Z najsodobnejšo opremo za popolno udobje ponuja še najnovejšo vinoteko, teniška igrišča, sodoben prostor za dogodke in velnes z bazenom, tajsko masažo in savno.

Naročnik oglasne vsebine je Turizem Kranjska Gora