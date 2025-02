Dubrovnik bo letos v znamenju velikih kulturnih obletnic

Dubrovnik, ki nikoli ne manjka na svetovnih seznamih najbolj zaželenih destinacij, je zdaj uvrščen tudi na prestižni seznam Good To Go za leto 2025, ki ga je objavila ugledna revija Wanderlust. Njihov letni seznam vsebuje izbor 25 svetovnih destinacij, ki povezujejo kulturo, inovacije in skupnosti, potovanja pa poudarjajo kot pozitivno gonilo sprememb. Dubrovnik je že podaljšal sezono z uspešno turistično strategijo, dolgoročno vzdržnost pa zagotavlja s kakovostjo raznolike ponudbe, ki je gostom na voljo vse leto. Prihodnji tedni sončne predsezone so zato idealen čas, ko gostje lahko v nekoliko mirnejšem okolju raziskujejo Stradun, obzidje in druge lepote mesta in okolice. V teh mesecih zunaj glavne sezone bodo na ulicah srečevali prebivalce mesta in doživeli pristen utrip življenja v njem.

Ljubitelji kulture pa se letos v Dubrovniku lahko veselijo praznovanja treh velikih obletnic – 100 let delovanja bo slavil Dubrovniški simfonični orkester, 80 let Umetniška galerija Dubrovnik in 60 let Folklorni ansambel Linđo. Ansambel, ki je simbol hrvaške kulturne tradicije, bo obletnico vse leto zaznamoval z aktivnostmi in koncerti. Posebej težko pričakovan je praznični koncert ob koncu leta, na katerem se bodo zbrale vse generacije ansambla Linđo, hkrati pa bodo takrat predstavili ansamblu posvečeno monografijo.

Z vrsto koncertov bo 100. obletnico delovanja proslavil tudi Dubrovniški simfonični orkester. Mesec marec bo posvečen mladim in mladim glasbenikom, kar je ena najpomembnejših dejavnosti tega stoletnega orkestra. April se bo začel z izvedbo Rossinijevega dela Stabat Mater, 13. aprila, na dan prvega koncerta Dubrovniške filharmonije leta 1925, pa bo prav tako v mestnem gledališču veliki jubilejni koncert z maestrom Dawidom Runtzem in priznanim češkim violinistom Jiřijem Vodičko. Zvezdniški cikel bo občinstvu prinesel koncerte DSO z vrhunskimi glasbeniki, kot so legendarni pianist Ivo Pogorelić, hornist Radovan Vlatković ter dirigenta Uroš Lajovic in Valentin Egel. Številne glasbene dogodke bodo popestrili tudi Koncerti cvetja 21. in 22. aprila. Prav zaradi njih bo zato takrat vredno obiskati mesto. Koncerti združujejo pomladno naravo in umetnost in so idealni za ljubitelje kulture in sprostitve v čudovitem ambientu.

Seveda pa bo dober razlog za obisk Dubrovnika konec februarja in v začetku marca že tradicionalni Dubrovniški karneval z bogatim programom za vse starosti. Takrat oživijo mesto in lokalni običaji. Dubrovnik ima dolgoletno tradicijo maškar, zato v teh dneh v mestu zavlada posebno vzdušje, gostje pa se skupaj z maškarami odpravijo na nepozaben ogled mesta.

Pozimi, vse do konca marca, Turistična skupnost mesta Dubrovnik tradicionalno organizira tudi Sobotna zimska jutra v mestu. Ta vključujejo folklorno predstavo pred cerkvijo sv. Vlaha in tematske oglede mesta, na katerih gostje lahko spoznajo svetovljanski Dubrovnik in prisluhnejo zgodbam o sledovih davnih ljubezni ali zgodovini sv. Vlaha.

Čeprav Dubrovnik že od nekdaj slovi kot edinstvena destinacija zgodovine in kulture, pa ne smemo pozabiti na gastronomske okuse Sredozemlja, ki jih vsaka po svoje ponujajo številne restavracije. Tudi to je dober razlog za obisk. Po vsem mestu lahko gostje v privlačnih restavracijah uživajo v odličnih tradicionalnih jedeh, pa tudi v njihovih fantastičnih sodobnih interpretacijah. Letos bo mesto s posebnimi gurmanskimi dnevi od 6. do 9. marca zaznamovalo mednarodni dan žena. Poleg posebej oblikovanih gurmanskih menijev v dubrovniških restavracijah bo del programa, s katerim bodo počastili ženske, tudi koncert Harija Rončevića.

Od 19. do 27. aprila pa bodo gostje lahko uživali v gurmanskih pomladnih dnevih, posvečenih domači kulinariki. V dubrovniških restavracijah takrat ponujajo domiselne in slastne specialitete, ki jih navdihujejo spomladanske dobrote.

Dodatna spodbuda za obisk zunaj glavne sezone so poleg cele vrste dogodkov v prijetnem okolju tudi ugodnejše cene nastanitev, tako v luksuznih hotelih kot v zasebnih namestitvah.

