Pojdite po stopinjah znanih Korčulanov in odkrijte skrite kotičke

Mesto Korčula, srednjeveški biser, že od nekdaj navdušuje z bogato kulturno dediščino, skritimi plažami in vrhunsko gastronomsko ponudbo.

Svoj obisk začnite s sprehodom po slikovitih kamnitih ulicah mesta Korčula, na katerih vas bo spremljal nežen maestral. Podajte se po stopinjah slavnih Korčulanov in odkrijte skrite kotičke starega mestnega jedra ter obiščite znamenitosti, kot so katedrala sv. Marka, Mestni muzej, interpretacijski center Marca Pola in stolp Veliki Revelin.

Nedaleč od mesta vas 19 otočkov korčulskega arhipelaga vabi, da se osvežite v turkizni modrini lagune, ki jih povezuje, odkrivate kulturno dediščino in se zabavate. Otok Badija, največji med njimi, je idealen za počitek v senci gostih borovcev, medtem ko se otok Vrnik že od antičnih časov ponaša s kamnolomi najbolj cenjenega apnenca. Danes je to priljubljena destinacija številnih zvezdnikov, pa tudi vseh tistih, ki iščejo miren oddih in edinstvena gastronomska doživetja v pristnem okolju.

Ljubiteljem aktivnih počitnic ponuja čudovita in ohranjena narava Korčule različne možnosti za morske avanture in adrenalinske športe.

Mesto Korčula FOTO: Boris Kačan

Pohodniške in kolesarske poti do skritih zalivov, skozi oljčne nasade in vinograde po celotnem otoku zagotavljajo uživanje na prostem vse leto. Pot Camino Korčula vzdolž razčlenjene obale, suhozidov, cerkva in arheoloških najdišč je idealna za odkrivanje navdušujočih razgledov. Za popolno doživetje otoka priporočamo obisk katere izmed številnih pokuševalnic otoških izdelkov: vina, oljčnega olja, tradicionalnih sladic, medu itd.

Vinograd Čara FOTO: Boris Kačan

Korčulani so znani kot veliki ljubitelji hrane in vina, to svojo ljubezen pa z veseljem prenašajo tudi na svoje goste. Zato obisk otoka okronajte s pokušino vrhunskih belih vin iz avtohtonih sort grozdja, kot so pošip, rukatac in grk. Sezonska lokalna živila in obilica morske hrane, vrhunska vina in oljčno olje so osnova za nepozabno gastronomsko doživetje v mestu Korčula. V mestu in okolici so številne restavracije in konobe, med njimi tudi ena z Michelinovo zvezdico – zeleno zvezdico in priporočilom, kjer boste izkusili bogastvo arom in okusov tega čarobnega otoka.

Ljubitelji tradicije bodo svoje bivanje dopolnili z ogledom tradicionalnega viteškega plesa z meči, ki se na Korčuli imenuje moreška, v nekaterih drugih otoških krajih pa plešejo podoben ples z imenom kumpanija. Uživajte v številnih kulturnih, zabavnih in športnih dogodkih skozi vse leto.

Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost mesta Korčule