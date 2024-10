Most med slovenskim gospodarstvom in svetom

Rok Capl, direktor pri SPIRIT Slovenija, javna agencija FOTO: Spirit Slovenija

Že več kot tri desetletja je SPIRIT Slovenija nepogrešljiv partner slovenskega gospodarstva, ki mu s celovito podporo podjetjem pomaga premagovati izzive pri poslovanju doma in v tujini. Naša vizija je jasna: ustvarjati razmere za dolgoročno rast in konkurenčnost slovenskih podjetij, hkrati pa omogočati privlačno poslovno okolje za tuje poslovne partnerje in vlagatelje. Internacionalizacija slovenskega gospodarstva je postala ključnega pomena za naš nadaljnji razvoj.

SPIRIT Slovenija je na domačih tleh s programi, storitvami in aktivnostmi tako za podjetnike začetnike kot zrela podjetja sinonim za celovito podporo podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja. Na področju izvoza smo nepogrešljiv partner podjetjem, ki želijo širiti svoja obzorja na tujih trgih. Zagotavljamo ključni vir informacij za izvoznike, medtem ko gospodarske delegacije, dvostranska srečanja in sejmi odpirajo vrata za poslovno sodelovanje z mednarodnimi partnerji. Smo tisti, ki z nacionalno komunikacijsko kampanjo »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« v svet učinkovito pošiljamo zgodbo o zelenem, ustvarjalnem in pametnem slovenskem gospodarstvu.

Po drugi strani smo zanesljiv partner in sogovornik tudi za tuja podjetja in vlagatelje, ki jih zanima slovenski trg, saj na enem mestu zagotavljamo vse praktične in strateške informacije o investicijskih priložnostih, slovenskih dobaviteljih, specifičnih industrijah in podobno.

Zgodovinska in geografska povezanost Slovenije in Hrvaške ustvarja bogato platformo, kjer si državi lahko pomagata pri doseganju višjih poslovnih ciljev. Hrvaška je šesti največji tuji investitor v Sloveniji, obenem pa Sloveniji predstavlja prvo tujo destinacijo za njen kapital, saj Slovenci kar tretjino kapitalskih naložb v tujino izpeljejo prav pri sosedih. Primeri uspešnega sodelovanja, kot so številna slovenska podjetja, ki so tudi s pomočjo SPIRIT Slovenija vstopila na hrvaški trg, ali pa hrvaški vlagatelji, ki so se odločili za širitev svojega poslovanja v Slovenijo, pričajo o močnih zgodovinskih in gospodarskih vezeh med državama.

Naša agencija aktivno podpira slovenska podjetja pri širjenju poslovanja na hrvaški trg, prav tako pa smo hrvaškim podjetjem na voljo za vsa vprašanja, povezana z investiranjem in poslovanjem v Sloveniji. Ta medsebojna povezanost ne prinaša le poslovnih koristi, ampak krepi tudi zaupanje med državama. Vstop Hrvaške v schengensko območje in evroobmočje je dodatno poenostavil poslovanje in odprl nova vrata za tesnejše sodelovanje.

Naš cilj je jasen – v Slovenijo privabiti investitorje, ki bodo z visokotehnološkimi projekti, inovacijami in trajnostnimi praksami dvigovali dodano vrednost tako v Sloveniji kot na Hrvaškem in tudi širše v regiji. Prepričani smo, da s skupnimi močmi lahko ustvarimo še bolj privlačno poslovno okolje za tuje vlagatelje in s tem pripomoremo k razvoju celotne regije.

S sodelovanjem pri promocijskih aktivnostih na tretjih trgih, kot nam to uspeva na področju turizma, bi lahko dodatno okrepili prepoznavnost tako Slovenije kot Hrvaške na globalni ravni. Pri SPIRIT Slovenija bomo še naprej razvijali projekte, ki ustvarjajo sinergije in poslovne priložnosti za podjetja obeh držav, kot to denimo že počnemo s sofinanciranjem aktivnosti Slovenskega poslovnega kluba v Zagrebu, ki si z različnimi aktivnostmi prizadeva okrepiti gospodarsko sodelovanje med državama.

Nedvomno se bomo še naprej zavzemali za dodatno okrepitev sodelovanja med podpornimi institucijami obeh držav in preverili, kje so skupne sinergije, ki bodo vodile k povečanju prepoznavnosti ter še boljšemu sodelovanju podjetij obeh držav.

SPIRIT Slovenija bo tudi v prihodnje podpiral vse aktivnosti, ki vodijo k zelenemu, ustvarjalnemu in pametnemu razvoju ter povezovanju med državama. Naša prizadevanja bodo usmerjena v krepitev poslovnih povezav, povečanje prisotnosti na tretjih trgih in ustvarjanje novih priložnosti za podjetja, ki verjamejo v trajnostno in inovativno prihodnost. Prepričan sem, da s sodelovanjem in povezovanjem lahko ustvarimo več in bolje za obe državi.

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija