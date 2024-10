Perspektiva z ambicioznim in močnim partnerjem

Vedeli smo, da bomo Kitajski s količinami težko konkurirali, pravi Stjepan Talan, Solvis, in dodaja: »Hkrati pa so na trgu ves čas povpraševali po evropskih fotovoltaičnih panelih. Kitajska poslovna kultura namreč včasih zanemarja dosledno kakovost, zanesljive poprodajne storitve in prožnost v poslovnem odnosu. Naš izdelek smo deklarirali kot Solvisov premium fotovoltaični panel, izdelan v Evropi, po najnaprednejšem tehnološkem postopku, certificiran ter z zagotovljeno produktivnostjo in življenjsko dobo.«

Franjo Talan FOTO: Željko Hajdinjak/Cropix

Zadnji dve leti sta bili za panogo izjemno težki, saj so trg preplavili ceneni kitajski paneli. Kako vam je v takem okolju uspelo ohraniti stabilnost?

Kitajska je vrsto let vztrajno diktirala količinske pogoje, zato ji je bilo težko konkurirati. Solvisu je uspelo ohraniti poslovne odnose z evropskimi partnerji, čeprav postaja to čedalje težje. Dramatičen padec cen je bil Solvisu deloma v prid zaradi perspektive fotovoltaične industrije, hkrati pa je Evropa začela iskati t. i. napredne integrirane solarne panele. Solvis se že od nekdaj ponaša s tehnološkim spremljanjem in fleksibilnostjo, zato smo bili pripravljeni ponuditi vzporedne večje ali manjše serije takih izdelkov. Svoj proizvodni portfelj smo namreč pravočasno diverzificirali, hkrati pa ponudili integracije naših izdelkov v solarne elektrarne na manjših ali večjih strešnih površinah. Čedalje bolj smo se usmerjali v inovativne izdelke in rešitve.

V prihodnjih petih letih nameravate v regiji razviti in zgraditi sončne elektrarne s skupno močjo okoli 500 MW. Ambiciozno, če upoštevamo, da je to približno polovica vseh do zdaj zgrajenih sončnih elektrarn v Sloveniji in približno toliko, kot jih je bilo konec leta 2023 po vsej Hrvaški.

Zamisel, da naj bi Solvis panele, ki jih izdeluje, vgrajeval v solarne elektrarne, je del strategije že nekaj let. Ampak v Evropi sta Hrvaška in celotna jugovzhodna regija pri razvoju teh projektov zaostali, največkrat zaradi togih predpisov in dolgih postopkov. Glede na direktive EU in odločenost povečati obseg inštalacij ter poenostaviti postopek pa Solvis načrtuje razvoj in integracijo več sto MW na Hrvaškem, v Sloveniji in regiji. Temu v prid govori veliko dejavnikov: povečanje potreb po električni energiji, nestabilnost in rast cen električne energije, padanje cen opreme, avtonomnost proizvodnje in privlačnost za investitorje. Priložnost vidimo v segmentu zasebnih družinskih hiš, visokih gradnjah, na strehah industrijskih in poslovnih objektov ter manjših in večjih solarnih poljih (3–5 MW, do 100 in več MW). V našem razvojnem portfelju imamo približno 250 MW, v prihodnjih dveh do treh letih pa jih nameravamo razviti še enkrat toliko.

Ali ste zato iskali partnerja, ki bi vam pomagal uresničiti te ambiciozne načrte?

Solvis se je več let nenehno razvijal. V pripravo projektov je bilo vloženih veliko finančnih sredstev, hkrati pa je treba nenehno vlagati v nove tehnologije. Zaradi rasti obsega poslovanja, povečanja števila zaposlenih in diverzifikacije se je pokazala nujnost, da podjetniški način poslovanja preraste v sodobno korporativno upravljanje. Tako so razmere v Solvisu, izzivi obstoječega in prihajajočega trga pokazali, da je perspektiva z ambicioznim, močnim partnerjem edina razumna.

Enega od najbolj opaznih poslov je Solvis dobil v ZDA, kjer je Google uporabil vaše integrirane fotovoltaične panele v svojem kampusu v Silicijevi dolini. Kako ste dobili ta posel in ali pripravljate še kakšen podoben projekt?

Zaradi zmanjševanja proizvodnih zmogljivosti v Evropi je v tej panogi poleg Solvisa preživelo le še nekaj proizvajalcev. Pravočasno smo se odrekli serijski proizvodnji in se preusmerili v napredne integrirane solarne panele, ki so hkrati funkcionalni in arhitekturno privlačni. Prav tak primer je projekt v kampusu Google. Realizirali smo ga s švicarskim partnerjem. Naše inženirsko osebje je izdelek razvijalo več kot leto dni. Seveda smo segment razvijali še naprej, pravzaprav raste zadnji dve ali tri leta, vmes pa smo izpeljali še več drugih projektov (študentski kampus v Københavnu, bolnišnico na Švedskem, hotel v Amsterdamu), letos pa tudi glavno upravno stavbo Hyundaia v ZDA.

Kako je sploh prišlo do partnerstva z Advance Capital Partners, ki je letos poleti postal 60-odstotni lastnik Solvisa?

V zadnjih dveh letih so nam svetovalci ponudili več priložnosti za vzpostavitev partnerstva v različnih modelih. Tako je prišlo tudi do prvih stikov z Advance Capital Partners, ki je znan po svoji osredotočenosti na energetske in visokotehnološke cilje. Vodstvo Advance Capital Partners je hkrati pokazalo veliko razumevanje panoge in trendov. Med pripravo prevzema so nenehno spremljali in izpopolnjevali svoje poznavanje trendov in trgov ter predstavili obetavne modele za rast in razvoj Solvisa v prihodnosti.

Kakšni so vaši cilji za prihodnjih pet, šest let? Kje vidite Solvis leta 2030?

Menim, da ima Solvis dobro podlago za nadaljnjo rast in razvoj. V podjetju že obstajata vertikalna integracija in diverzifikacija, ki ju je mogoče še povečati. Delež obnovljivih virov energije bo naglo rasel, Solvis pa bo postal vodilni regionalni ponudnik energetskih rešitev, ki bo ponujal najzanesljivejše in najboljše rešitve pri oskrbi potrošnikov s trajnostno in cenovno dostopno energijo. Glavni cilji so proizvodnja komponent, integracija obratov, proizvodnja energije ter njeno shranjevanje, upravljanje in dostava partnerjem.

Obnovljivi viri energije bodo v prihodnjih letih ena glavnih tem tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Kakšno vlogo bo pri tem imel Solvis?

Solvis že igra pomembno vlogo na omenjenih trgih, predvsem na Hrvaškem. Naš glavni cilj je poenotenje dejavnosti na obeh trgih in povečanje tržnega deleža. S tržnimi in komercialnimi aktivnostmi se moramo približati malim in srednje velikim uporabnikom in jim ponuditi najbolj racionalne rešitve za oskrbo z električno energijo.

Med Solvisovimi projekti lahko vidimo predvsem tiste za poslovne uporabnike. Kaj pa manjši zasebni vlagatelji? Se boste podali tudi na to področje?

Cena električne energije za poslovne uporabnike močno obremenjuje stroške poslovanja proizvodnih in trgovskih podjetij. Ko je začela postavitve solarnih panelov sofinancirati država, je to poslovne subjekte spodbudilo, da so se odločali za strešne instalacije. Na drugi strani pa se lastniki družinskih hiš zaradi neurejenosti in zapletenosti postopkov niso odločali za postavitev solarnih elektrarn. To se zdaj spreminja, zato bo v prihodnje to zagotovo Solvisova niša, predvsem na Hrvaškem, kjer je zelo malo takih instalacij. Na to se zdaj pripravljamo, s poslovnim modelom B2C in celovito ponudbo na enem mestu pa lahko z izbranimi partnerji pridobimo pomemben delež.

Ko postavite sončno elektrarno, je vaše delo opravljeno?

Solvis za svoje fotovoltaične panele izdaja garancijo produktivnosti in garancijo za njihov mehanski del. Poleg tega ponuja vzdrževanje elektrarne, morebitna popravila ali nadgradnjo. Garancija velja 30 let, je pa do zdaj ni bilo treba uveljavljati.

Boste skupaj z Advance Capital Partners izvedli še kakšen prevzem? Morda v sorodni panogi?

V vseh industrijskih panogah vsakodnevno poteka konsolidacija trgov. Tako je tudi v naši panogi. Ker imamo smele načrte za rast poslovanja in nadaljnjega razvoja, sem prepričan, da se bodo pojavile priložnosti za prevzeme, ki bodo omogočili dopolnitev nabora naših produktov in storitev.

naročnik oglasne vsebine je Solvis