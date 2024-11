Pokojninski skladi so veliki vlagatelji, saj so samo lani za svoje člane zaslužili 1,74 milijarde evrov

Hrvaški pokojninski skladi, katerih neto sredstva so avgusta letos presegla 22,2 milijarde evrov, so pomembni vlagatelji na kapitalskih trgih. Glede na poročilo o delu obveznih pokojninskih skladov za leto 2023 je skupni dobiček vseh skladov lani znašal 1,74 milijarde evrov, od začetka delovanja pa so za svoje člane ustvarili 7,4 milijarde evrov dobička.

Leto 2023 je bilo dvaindvajseto leto delovanja obveznih pokojninskih skladov. Z naložbami sredstev njihovih članov so lani dosegli povprečne donose v višini 14,88 odstotka v skladih kategorije A, 10,19 odstotka v skladih kategorije B in 4 odstotke v skladih kategorije C.

Struktura portfelja obveznih pokojninskih skladov gre v smeri večje razpršenosti. Tako je konec leta 2023 izpostavljenost do hrvaških državnih obveznic znašala 52,79 odstotka, konec leta 2022 pa je delež hrvaških državnih obveznic v portfeljih skladov OMF znašal 57,95 odstotka sredstev.

Financirajo domača podjetja

V primerjavi z letom 2022, ko je bil delež domačih delnic v portfeljih skladov OMF 12,20-odstoten, je zdaj že 13,66-odstoten. Deleži tujih družb v sredstvih OMF so se povečali in predstavljajo 8,59 odstotka celotnega portfelja. Med drugimi oblikami naložb so najbolj zastopane naložbe v tuje sklade UCITS.

K donosnosti OMF v letu 2023 so največ prispevale naložbe v domače in tuje delnice. Skladi kategorije A so imeli konec lanskega leta na tujih trgih naloženih 37,3 odstotka neto sredstev, skladi kategorije B pa 30,4 odstotka neto sredstev. Hrvaški OMF kategorije A so v domače delnice investirali 19,4 odstotka svojih neto sredstev, skladi kategorije B pa 14,9 odstotka.

Obvezni pokojninski skladi so v letu 2023 nadaljevali financiranje domačih podjetij prek kapitalskega trga. Od pomembnejših naložb, v katerih so OMF pridobili več kot 10 odstotkov emisij, izstopajo naložbe v družbe Primo Real Estate, Professio Energia, Quattro logistika, Čakovečki mlinovi, Villa Dubrovnik in Vis. Poleg omenjenih naložb so OMF aktivno sodelovali tudi na sekundarnem trgu kapitala in povečali svoje deleže v družbah Adris grupa, Janaf, Končar, Plava Laguna, Valamar Riviera, Imperial Riviera in Dalekovod.

Poleg tega so obvezni pokojninski skladi ključni dejavnik dolgoročnega domačega financiranja Republike Hrvaške in so pomembni udeleženci vseh novih emisij, s katerimi Republika Hrvaška zbira sredstva na domačem in mednarodnem kapitalskem trgu.

Povečati odpornost portfelja

Kot izhaja iz analize Združenja upravljavcev pokojninskih skladov in pokojninskih zavarovalnic (UMFO), se bodo obvezni pokojninski skladi v prihodnjih letih soočali z več ključnimi izzivi.

Prvi je ta, da bodo upravljali portfelj v razmerah upočasnjenega gospodarstva in nihajočih obrestnih mer. To pomeni, da bodo morali skladi skrbno izbirati naložbe, da bi ohranili realno vrednost premoženja svojih članov, saj bi nižji donosi obveznic v primeru nadaljnjega zniževanja ključnih obrestnih mer zmanjšali privlačnost državnih obveznic, delniški trgi pa bi se lahko ob nižji stopnji gospodarske rasti znašli pod pritiskom. Pričakuje se večji poudarek na alternativnih naložbah, kot so nepremičnine in infrastrukturni projekti, ki lahko zagotovijo stabilne donose.

Kar zadeva regulativne spremembe, je pričakovati, da se bo prilagajanje pokojninskih predpisov nadaljevalo tako na ravni Evropske unije kot na lokalni ravni. Implementacija novih pravil, zlasti v zvezi s trajnostnim financiranjem in merili ESG, bo od skladov zahtevala dodatne prilagoditve pri upravljanju portfelja in preglednejše poročanje.

Med tveganji sta zmanjšano povpraševanje in povečana volatilnost na svetovnih trgih. Usmerjanje v diverzifikacijo naložb v tujino prinaša koristi, a tudi tveganja, zlasti v razmerah naraščajočih političnih napetosti in trgovinskih ovir. Zaradi nepredvidljivosti svetovnih trgov bodo morali skladi povečati odpornost svojih portfeljev z upravljanjem tveganj in pravočasnim odzivanjem na zunanje pretrese. Uporaba običajnih metod za zaščito portfelja, kot so na primer prodajne opcije, v veliki meri omogoča večjo izpostavljenost borznim trgom z manjšim tveganjem ...

Naročnik oglasne vsebine je UMFO