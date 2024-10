S spletno platformo Hrvaška zgodovina 20. stoletja se je začel projekt SANJE

O hrvaškem 20. stoletju se danes v javnosti veliko govori in piše. Razlog za to je zagotovo kompleksnost tega obdobja, ki je bilo pod vplivom sprememb v Evropi in svetu, pojavov in procesov, kriz in napetosti. Obenem so se takrat v hrvaškem prostoru pojavljale izvirne ideje in specifični procesi, ki jih je mogoče le deloma pojasniti s svetovnimi gibanji. Drugi razlog je dejstvo, da je hrvaško 20. stoletje v tretjem desetletju 21. stoletja še kako živo – doživeli so ga pričevalci časa, zapisano je v družinskih zgodbah, osebnih zgodovinah in v javni kulturi spomina. Čeprav je preteklo, ga še vedno doživljamo in poskušamo razumeti.

Projekt Hrvaška zgodovina 20. stoletja je bil v svoji prvi fazi, kot del krovnega projekta SANJE (soočanje, izobrazba, obvladovanje, vrednotenje, identiteta), zasnovan v obliki spletne platforme (spletne strani), na kateri bodo na voljo številna kratka besedila strokovnjakov s področja humanistike in družboslovja vseh generacij, torej zgodovinarjev, sociologov, pravnikov, umetnostnih zgodovinarjev in drugih znanstvenikov. Določeni zgodovinski pojavi, problemi, procesi ali dogodki, o katerih se piše in govori, bodo obravnavani tudi v kratkih video zapisih. S tem bo javnosti prvič omogočen dostop do edinstvene baze video gradiva in besedil iz hrvaške zgodovine 20. stoletja.

Cilj projekta je izstopiti iz običajnih okvirov in prikazati kompleksnost tega stoletja, ki ne temelji le na polemikah, čeprav se tudi temu ne bo mogoče izogniti. To je edinstven podvig, pri katerem se znanstvena skupnost prvič v celoti obrača izključno na javnost. Svoje znanje in veščine, ki izhajajo iz dolgoletnih usposabljanj in raziskovanj, ji ponuja v obliki, ki je namenjena vsem posameznikom, ki jih zanimajo teme iz hrvaške zgodovine 20. stoletja. S tem se znanstvena skupnost dodatno vključuje v nedvomno izraženo zanimanje javnosti za zgodovino in želi sodelovati pri širjenju obstoječega in ustvarjanju novega občinstva za zgodovinske teme. Projekt želi spodbuditi družbeno odgovorno komuniciranje o preteklosti in zgodovini, ki bralcev ne bo mamilo izključno s polemiko.

