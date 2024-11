Veriženje blokov lahko pospeši čezmejna plačila

Tehnologija veriženja blokov prinaša številne prednosti v svet čezmejnih plačil, s katerimi so tradicionalno povezani zamude, visoki stroški in pomanjkanje preglednosti. Ena izmed ključnih prednosti uporabe veriženja blokov je takojšnja prenosljivost sredstev.

Tradicionalni plačilni sistemi pogosto zahtevajo več dni za obdelavo mednarodnih transakcij, medtem ko veriženje blokov omogoča takojšnje prenose denarja med različnimi podružnicami banke. To odpravlja zamude in omogoča, da so sredstva na voljo v realnem času, kar je še posebej pomembno za podjetja, ki poslujejo globalno.

Vsaka transakcija se zapiše

Poleg hitrosti prenosa zagotavlja tehnologija veriženja blokov tudi večjo transparentnost in sledljivost transakcij. Vsaka transakcija, izvedena z veriženjem blokov, je zapisana v digitalni knjigi, ki je dostopna vsem udeležencem transakcije. To omogoča lažje sledenje denarnim tokovom, zato zmanjšuje tveganje, da bi plačila »obvisela« nekje v sistemu medbančne poravnave. Tako lahko podjetja kot posamezniki z večjo gotovostjo vedo, kje se njihova sredstva nahajajo in kdaj bodo prispela na cilj.

Še ena pomembna prednost veriženja blokov je možnost programiranja plačil. S pametnimi pogodbami lahko podjetja določijo natančne pogoje, pod katerimi se plačila izvedejo. To vključuje avtomatsko izvrševanje plačil, ko so izpolnjeni določeni pogoji, kar omogoča boljše upravljanje likvidnosti in kreditnih stroškov. Pametne pogodbe tako omogočajo večjo fleksibilnost in prilagodljivost pri upravljanju finančnih tokov, kar je ključno za učinkovito poslovanje.

Ena ključnih prednosti veriženja blokov je takojšnja prenosljivost sredstev. Zagotovljena je tudi večja transparentnost in sledljivost transakcij. Predvsem zato se s praktičnimi vidike uporabe ukvarjajo mnoge banke.

Vse te prednosti tehnologije veriženja blokov so se potrdile tudi v pilotnih projektih, ki jih je izvedla švicarska banka UBS. Banka je uspešno testirala domača in čezmejna plačila v različnih valutah, vključno z ameriškimi dolarji, švicarskimi franki, evri in kitajskimi juani. Pilotni projekti so pokazali, da veriženje blokov ne le povečuje hitrosti in preglednosti transakcij, temveč omogoča tudi boljše upravljanje likvidnosti, kar je ključno za podjetja, ki poslujejo na globalnem trgu.

Skupaj z zmanjšanjem stroškov in večjo varnostjo, ki jih prinaša veriženje blokov, je ta tehnologija postala strateški fokus za številne finančne institucije, vključno z UBS. Blockchain omogoča neposredne transakcije brez posrednikov, kar zmanjšuje stroške in pospešuje čas poravnave, zato postaja privlačna rešitev za čezmejna plačila v prihodnosti.

Med pionirji je švicarska UBS

UBS je s svojo inovativno rešitvijo UBS Digital Cash postavila nov mejnik v finančni industriji. Njena strategija je usmerjena v širitev in nadaljnji razvoj rešitve, ki temelji na veriženju blokov. Banka poudarja pomembnost interoperabilnosti z drugimi digitalnimi denarnimi iniciativami, kar omogoča lažje in bolj učinkovito upravljanje likvidnosti in prilagajanje likvidnostnih rezerv. To pomeni, da lahko podjetja bolje nadzorujejo svoja denarna sredstva in zmanjšajo stroške, povezane s kreditnimi obveznostmi.

Primerov uporabe UBS Digital Cash je veliko in prinašajo številne koristi za podjetja. Ena izmed ključnih prednosti je lažje upravljanje likvidnosti znotraj dneva. To podjetjem omogoča, da imajo boljši pregled nad svojimi denarnimi pozicijami in prilagajajo svoje likvidnostne rezerve glede na potrebe. Poleg tega programabilnost plačil omogoča avtomatsko izvrševanje transakcij, ko so izpolnjeni določeni pogoji, kar povečuje učinkovitost in zanesljivost finančnih tokov.

UBS Digital Cash deluje na zasebnem omrežju veriženja blokov, ki je dostopno le pooblaščenim strankam. Transakcije se izvajajo prek pametnih pogodb. Ta pristop zagotavlja večjo preglednost in varnost transakcij, kar je ključno za finančne institucije in njihove stranke.

UBS je bila ena izmed prvih bank, ki je prepoznala potencial tehnologije veriženja blokov in jo je začela uporabljati za izboljšanje učinkovitosti čezmejnih plačil. Banka je sodelovala v različnih iniciativah, tudi v projektu Helvetia, ki ga vodi švicarska centralna banka SNB, in v projektu Agorá, ki ga vodi Banka za mednarodne poravnave (BIS). Ti projekti so pokazali, da lahko uporaba tehnologije veriženja blokov bistveno izboljša hitrost in preglednost transakcij ter omogoča boljše upravljanje likvidnosti.

V prihodnosti načrtuje UBS nadaljnji razvoj in širitev svoje rešitve. Banka vidi interoperabilnost med UBS Digital Cash in drugimi digitalnimi denarnimi iniciativami kot ključno za finančno industrijo.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.