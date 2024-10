Bitcoinposojila in kriptohipoteke

Posojila, zavarovana z bitcoinom, so postala ključni igralec v svetu financ, saj se vse več investicijskih upravljavcev odloča za uporabo BTC kot zavarovanja. Povečanje sprejemanja bitcoina med finančnimi institucijami in vlagatelji je posledica ugodnih obrestnih mer in potenciala za visoke donose. Ledn, ena vodilnih platform na tem področju, je v prvi polovici leta 2024 obdelal za 1,16 milijarde dolarjev posojil v kriptovalutah, kar kaže na naraščajoče povpraševanje.

Tržni potencial z bitcoinom zavarovanih posojil je 45 milijard dolarjev, trg naj bi ta obseg dosegel do leta 2030.

Institucionalni vlagatelji so v zadnjem času vložili milijarde dolarjev v sklade ETF, ki temeljijo na bitcoinih, kar je spodbudilo prehod na posojila, zavarovana z bitcoini. Ta trend potrjujejo tudi podatki iz HFT Market Intelligence, ki napovedujejo, da bo trg posojil, zavarovanih z bitcoinom, do leta 2030 dosegel 45 milijard dolarjev. Institucije, kot je Cantor Fitzgerald, so že napovedale lansiranje svojih platform za institucionalno financiranje BTC, kar bo še dodatno povečalo konkurenco na trgu.

Ogromen tržni potencial

Primeri iz prakse vključujejo podjetja, kot so Ledn, Arch in Salt, ki se soočajo z izzivi in priložnostmi na trgu. Ledn ponuja posojila z obrestnimi merami med 11,4 odstotka in 13,4 odstotka, kar privablja tako posameznike kot finančne institucije. Poleg tega se podjetje sooča s konkurenco decentraliziranih finančnih protokolov (DeFi), kot je Aave, ki omogočajo neposredno povezovanje posojilodajalcev in posojilojemalcev brez posrednikov.

Tržni potencial posojil, zavarovanih z bitcoinom, je ogromen, saj se pričakuje, da bo trg do leta 2030 dosegel 45 milijard dolarjev. Rast je podprta z naraščajočim številom reguliranih kriptoskrbnikov v ZDA, kot so Fireblocks, Coinbase Custody Trust in Fidelity Digital Asset Services, ki zagotavljajo varno hrambo BTC za vlagatelje. S tem se povečuje zaupanje v trg in omogoča njegovo nadaljnjo rast.

Z bitcoinom zavarovana posojila predstavljajo novo priložnost za vlagatelje in posojilojemalce, ki želijo izkoristiti prednosti kriptovalut, ne da bi jih morali prodati. S tem se odpirajo nove možnosti za dostop do likvidnosti in potencialno visoke donose, kar lahko bistveno spremeni kreditne trge na globalni ravni.

Prednosti in izzivi kriptohipotek

Hipoteke, zavarovane s kriptovalutami, ponujajo številne prednosti, ki jih tradicionalni hipotekarni posojilodajalci ne morejo zagotoviti. Ena glavnih prednosti je izogibanje davku na kapitalski dobiček. Namesto da bi prodali svoje kriptovalute za financiranje nakupa nepremičnine, lahko posamezniki uporabijo svoje tovrstno imetje kot zavarovanje za hipotekarno posojilo. To jim omogoča, da ohranijo lastništvo nad svojimi digitalnimi sredstvi in hkrati izkoristijo njihovo vrednost.

Poleg tega hipoteke, zavarovane s kriptovalutami, omogočajo dostop do posojil brez tradicionalnih kvalifikacij. Posamezniki, ki nimajo močne kreditne zgodovine ali rednih dohodkov, lahko pridobijo posojila na podlagi vrednosti svojih kriptosredstev. To je še posebej koristno za podjetnike, freelancerje in druge posameznike z netradicionalnimi oblikami zaposlitve.

Vloga tehnologije blockchain pri hipotekah, zavarovanih s kriptovalutami, je ključna. Pametne pogodbe avtomatizirajo in uveljavljajo pogoje hipotek, kar povečuje preglednost in zmanjšuje administrativne stroške. Decentralizirani finančni (DeFi) protokoli omogočajo neposredno povezovanje posojilodajalcev in posojilojemalcev brez posrednikov, kar povečuje učinkovitost in znižuje stroške. Tokenizacija nepremičnin omogoča, da se lastništvo nepremičnin pretvori v digitalne žetone, ki jih je mogoče kupovati, prodajati ali zamenjati na blockchainu, kar povečuje likvidnost in zmanjšuje transakcijske stroške.

Težava je volatilnost hipotek

Kljub prednostim pa hipoteke, zavarovane s kriptovalutami, prinašajo tudi izzive. Ena glavnih težav je volatilnost kriptovalut. Ker se vrednost kriptosredstev lahko močno spreminja, posojilodajalci pogosto zahtevajo visoko stopnjo zavarovanja, da se zaščitijo pred morebitnimi izgubami. Regulativna negotovost je še en izziv, saj vlade in regulativni organi še vedno oblikujejo pravila za kriptovalute in tehnologijo veriženja podatkovnih blokov. Omejena sprejetost hipotek, zavarovanih s kriptovalutami, med tradicionalnimi finančnimi institucijami in likvidnostna tveganja prav tako predstavljajo ovire za širšo uporabo te vrste financiranja. Realni primeri podjetij, kot sta Milo in Figure, kažejo, kako se hipoteke, zavarovane s kriptovalutami, že uporabljajo v praksi. Milo ponuja hipoteke, zavarovane z bitcoinom, kar omogoča posameznikom, da pridobijo posojila brez prodaje svojih kriptosredstev. Figure uporablja tehnologijo blockchain za ponujanje kreditnih linij, zavarovanih s kriptovalutami, kar povečuje preglednost in učinkovitost posojilnega procesa. Prihodnost hipotek, zavarovanih s kriptovalutami, je obetavna, saj nadaljnji razvoj tehnologije blockchain in večja regulativna jasnost lahko spodbudita širšo uporabo te inovativne oblike financiranja.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.