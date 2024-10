Vse na enem mestu za vse faze podjetništva

Že tri desetletja pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport deluje javna agencija SPIRIT Slovenija, spodbuja podjetništvo, inovativnost, razvoj malih in srednje velikih podjetij, skrbi za privabljanje tujih investicij ter krepi ugled slovenskega gospodarstva in turizma na tujih trgih.

SPIRIT Slovenija podjetjem zagotavlja popolno podporo pri prodoru na tuje trge, inovacijah in trajnostnem razvoju ter ponuja različne programe in finančne spodbude za podjetniške projekte. S takšnimi spodbudami se zmanjšajo finančna tveganja in izboljša konkurenčnost ter odprejo možnosti za razvoj novih produktov ali storitev.

Komu so namenjene aktivnosti SPIRIT Slovenija

V Sloveniji je med podjetji približno 99,8 % malih in srednje velikih podjetij, ki so pomemben steber slovenskega gospodarstva. Agencija SPIRIT Slovenija s svojimi programi, storitvami in aktivnostmi pomaga tako mladim podjetnikom in podjetjem na začetku njihove podjetniške poti kot tudi že uveljavljenim podjetjem pri njihovi rasti, ustvarjanju dodane vrednosti in krepitvi mednarodne konkurenčnosti. Veliko pozornosti namenja spodbujanju podjetništva med mladimi in ženskami, inovativnim idejam in krepitvi kompetenc podjetij.

Pomembno mesto imajo tudi aktivnosti za trajnostno poslovanje, saj agencija prek Enotne točke za strateško in krožno transformacijo pomaga podjetjem pri prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Poleg tega je SPIRIT Slovenija Nacionalna točka za prenos lastništva podjetij na mlajše generacije.

V SPIRIT Slovenija se zavedajo, da je slovenski nacionalni zaklad tudi les, zato si v zadnjem času prizadevajo pospešiti uporabo slovenskega lesa in povečati priljubljenost izbire lesarskih poklicev.

Agencija SPIRIT Slovenija pomaga tako mladim podjetnikom kot tudi že uveljavljenim podjetjem. FOTO: SPIRIT Slovenija

Več kot samo izložba za izvoznike – okno, ki ponuja vrata v svet

Ko podjetja dosežejo določeno stopnjo stabilnosti na domačih trgih, je čas, da se začnejo spogledovati s tujimi trgi, preverjati povpraševanje in pogoje poslovanja na izbranem trgu. Približno tretjina slovenskih podjetij je izvoznikov. Pri SPIRIT Slovenija vam lahko svetujejo in ponudijo tudi praktična usposabljanja in delavnice za razvoj kompetenc za uspešno izvozno poslovanje.

Podjetja, ki se želijo širiti, morajo biti pripravljena na večjo fleksibilnost in hitrejšo prilagoditev novim tržnim razmeram in v ta namen lahko preverijo spletni portal za slovenske izvoznike www.izvoznookno.si, kjer so zbrane informacije o izvoznem poslovanju na 52 tujih trgih. Izvozno okno lahko postane vaš pomembni vstopni portal v novo poslovanje na tujem.

Pomoč pri iskanju priložnosti na tujih trgih

Izmenjava izkušenj pri poslovanju na tujih trgih je ključnega pomena za uspešno poslovanje in povečevanje prepoznavnosti, zato je udeležba na sektorskih gospodarskih delegacijah, dogodkih B2B in forumih ter skupinskih nastopih na sejmih v tujini ena izmed boljših priložnosti za vsakega izvoznika. Letos je SPIRIT Slovenija organiziral več dogodkov po vsem svetu.

SPIRIT Slovenija sodeluje z organizacijami, ki spodbujajo internacionalizacijo, in ponuja vse informacije o napovedanih delegacijah, ki jih vodijo visoki predstavniki države. Zelo obiskani so Dnevi dobaviteljev, na katerih se lahko predstavite mednarodnim kupcem, zlasti v sektorjih, kot sta avtomobilizem in elektronika. Dogodki B2B pa omogočajo ciljno povezovanje domačih in tujih poslovnih partnerjev na individualnih srečanjih, kar optimizira čas in povečuje možnosti za sodelovanje.

Za lažje poslovanje na tujih trgih agencija podjetjem ponuja tudi različne finančne spodbude. Ker si prizadevajo pomagati čim večjemu številu slovenskih podjetij na različnih lokacijah po svetu, pa agencija sofinancira tudi mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Poslovni dogodki ob športnih prireditvah: poslovnoinvesticijski kongres »Invest & Connect Slovenian Business Pitch: Germany Experiences Slovenia« v Münchnu, ki je potekal ob evropskem nogometnem prvenstvu EURO 2024. FOTO: STA/ Nebojša Tejić

Zadetek v polno: povezovanje športa in gospodarstva

Šport in gospodarstvo sta neločljivo povezana. Športne dejavnosti spodbujajo gospodarsko rast, ustvarjajo delovna mesta ter prispevajo k prepoznavnosti blagovnih znamk in države. Podjetja prav tako prepoznavajo pomembnost spodbud, ki jih namenjajo športni dejavnosti, zato je povezovanje teh dveh sektorjev zadetek v polno.

Poslovne konference in forumi ob robu velikih športnih dogodkov ter druge možnosti za formalno in neformalno B2B-mreženje v organizaciji SPIRIT Slovenija podjetnikom omogočajo dobrodošlo izmenjavo izkušenj, iskanje novih partnerstev ter razvoj poslovnih priložnosti v okviru dinamičnega in privlačnega okolja, ki ga ponujajo športne prireditve. Vsi ti dogodki se ponašajo z močno mednarodno medijsko pokritostjo, izjemno gledanostjo in prepoznavnostjo doma in v tujini, zato so odlična priložnost za nagovarjanje globalne javnosti. S sodelovanjem z različnimi gospodarskimi delegacijami in organizacijami se tako krepi položaj slovenskega gospodarstva na mednarodni ravni.

Informacije na enem mestu Več informacij o aktivnostih agencije SPIRIT Slovenija je na voljo na www.spiritslovenia.si.

